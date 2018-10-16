«Аитов реально строил, а не создавал видимость, как это утверждается в обвинении»

В ходе прений адвокат застройщика Руслан Игнатьев попросил оправдать главу «Свея» и признать за ним право на реабилитацию

Фото: Мария Горожанинова

Защита Рашида Аитова в противовес 13 годам, которые попросила прокуратура для застройщика, выступает за его полное оправдание, полагая, что в действиях подсудимого вообще нет состава преступления. Сегодня в Московском суде свою позицию в рамках прений обозначил госадвокат главы «Свея» Руслан Игнатьев, который посчитал все предъявленные обвинения безосновательными и попросил освободить Аитова в зале суда, дав право на реабилитацию. На заседании присутствовала корреспондент «Реального времени».

Защита: СМИ помогли «закрыть» Аитова

На этот раз сам подсудимый был в приподнятом настроении и даже улыбался своей неизменной группе поддержки из юристов Елены Лукьяновой с Еленой Пятковой и нескольких дольщиков.

Перед тем как адвокат Аитова Руслан Игнатьев начал озвучивать доводы защиты, один из потерпевших обратился с заявлением — он отказался от гражданского иска к застройщику в пользу квартиры.

Защита же на прениях заявила, что в действиях подсудимого отсутствует состав инкриминируемых ему преступлений. Напомнив, что Аитов обвиняется в совершении 126 эпизодов мошенничества, Игнатьев прошелся по их основным типам. Обвиняя подзащитного в создании иллюзии строительства, по мнению адвоката, не учли того факта, что дома строились и достраивались, хотя и с несоблюдением озвученных сроков.

— Да, действительно, переносились сроки сдачи, но это уже относится к гражданским правоотношениям, но никак не к мошенничеству. То есть Аитов реально строил, а не создавал видимость, как это утверждается в обвинении, — отметил Игнатьев.

По его словам, в суде «все потерпевшие» показывали, что строительство домов остановилось осенью 2015 года, когда задержали Аитова и отправили в СИЗО.

— Это говорит о том, что достроить указанные дома ему просто не дали, — полагает адвокат.

В свою очередь, дольщики даже после переноса сроков заключенные договоры не расторгали, а заявления о привлечении Аитова к уголовной ответственности писали под впечатлением от поданной в СМИ информации, считает защитник.

— Все потерпевшие, отвечая на вопрос, почему они решили писать заявление, показывали, что приняли решение после того, как услышали в местных СМИ информацию о якобы совершенном Аитовым при строительстве домов мошенничестве. При этом информация в СМИ подавалась так, будто бы вина его уже доказана и в этом нет никаких сомнений, соответственно, у людей это вызвало ложное ощущение того, что их обманули с этим строительством. Иными словами, если бы в СМИ так информация не подавалась, никто не стал бы писать заявления о мошенничестве, — заявил в суде Игнатьев.

— Да, действительно, переносились сроки сдачи, но это уже относится к гражданским правоотношениям, но никак не к мошенничеству. То есть Аитов реально строил, а не создавал видимость, как это утверждается в обвинении, — отметил Игнатьев. Фото Васили Ширшовой



Отвергает защита и доводы гособвинения о том, что полученные от дольщиков деньги Аитов тратил на другие коммерческие проекты, указывая, что ни один из примеров им представлен не был, и вообще, в ходе следствия не догадались провести бухгалтерскую и товароведческую экспертизы, чтобы сравнить объем инкриминируемого Аитову ущерба и стоимость построенных объектов.

Не лишние «лишние» этажи

Сомнений в том, что у «Золотой середины» изначально и было 18 этажей, у стороны защиты не возникло. Наличие разрешения на строительство свыше 9-го этажа, по мнению Игнатьева, очевидно.

— Если разрешения действительно были поддельными, то почему регистраторы получали положительные ответы на запросы о наличии таких разрешений из УГР? На эскизе 18-этажного дома, приобщенном защитой к материалам дела, стоит подпись главного архитектора Казани. Свидетель Загриев из Управления градостроительных разрешений показал на допросе в ходе судебного следствия, что наличие проекта разрешения говорит о соответствии представленных застройщиком документов. А проекты разрешений были обнаружены следствием в компьютере, изъятом в УГР! Регистраторы тоже утверждали, что никаких сомнений в подлинности представленного разрешения у них не возникало. А после положительных ответов на запросы о наличии разрешения и вовсе сомнений у них не было, — заявил адвокат.

Еще раз прозвучало утверждение, что потерпевшие сообщали об обсуждении с чиновниками из администрации города на совещаниях в архстройнадзоре восемнадцатиэтажных объектов «Свея». Все это, по мнению Игнатьева, подтверждает голословность предъявленных обвинений.





Сомнений в том, что у «Золотой середины» изначально и было 18 этажей, у стороны защиты не возникло. Фото Олега Тихонова



Немного прошелся он и по отказу УГР в выдаче разрешения на изменения этажности одного из домов. Адвокат отметил, что его обжаловали и признали незаконным, после чего только продолжили строительство объекта. Правда, за этим последовало разбирательство в кассационной инстанции, в ходе которого отказ признали законным. В защиту своего клиента Игнатьев уточняет, что итоговое решение вынесли через год после признания отказа незаконным, поэтому юридические основания строительства 18-этажного дома имелись.

— Если Аитов мошенник, для чего ему тратить средства и время на обжалование отказа Управления градостроительных разрешений? Только после того, как ВС РФ поставил в этом вопросе точку, и приостановилось строительство, что также совпало и с арестом Аитова, — рассказал адвокат.

Экспертизу же о поддельности выданного разрешения на строительство, по его словам, проводили по копиям документа, что недопустимо. Не понял защитник и того, почему следствие не установило, кто подделывал разрешения, если такой факт имел место.

Без коммерческого подкупа и с гражданско-правовыми отношениями

Прозвучали в ходе прений и слова самого Аитова, который говорил, что испытывал при строительстве затруднения, связанные в первую очередь с противодействием различных организаций, необоснованно уменьшающих площадь земельных участков под строительство, из-за чего подсудимому приходилось менять расчеты, увеличивать этажность. Но закон, по мнению защиты, застройщик не нарушал. Как и в случае с оплатой услуг контрагентов путем перечисления на их счет денег дольщиков, которые входят в сумму причиненного ущерба в рамках уголовного дела и вменяются Аитову как похищение мошенническим путем.

— Подводя итог всему сказанному и оценивая объем собранных доказательств, можно утверждать, что состава инкриминируемых преступлений в действиях Аитова нет, ему просто воспрепятствовали в окончании строительства домов, — заявил адвокат. Фото Марии Горожаниновой



Сомнительными Игнатьев считает и эпизоды с подрядчиками, которые утверждают, что им не заплатили за работу. По его словам, потерпевший из Марий Эл, который заявил, что Аитов не выплатил ему денег в 2013 году и ему пришлось взять кредит на зарплату своим сотрудникам, до начала следствия в течение трех лет не обращался ни с заявлением к правоохранителям, ни с иском в суд. Подобные споры, как отмечает Игнатьев, должны решаться не в уголовном поле, а в рамках гражданско-правовых отношений. Аналогичная позиция защиты сложилась и по ситуациям с бывшим сотрудником «Свея» Дадашевым и ЧОП «Русь» Солдатова. В последнем случае адвокат недоумевает, почему потерпевший сам не обратился в суд.

— Как-то абсолютно нелогично и абсурдно оказывать услуги на 4,5 миллиона рублей из-за боязни, что не выплатят чуть более 360 тысяч. Обвинение по данному факту абсурдно, и ничем не подтверждается наличие состава коммерческого подкупа в действиях Аитова, так как здесь также имеют место гражданско-правовые отношения. Откуда тут вообще может быть состав коммерческого подкупа? — задался вопросом Игнатьев.

Оправдать, а имущество вернуть

Последними, на чем остановилась защита, стали обвинения в отношении Аитова в оказании услуг, не соответствующих требованиям, что подтверждает проведенная строительно-техническая экспертиза. Здесь сторона подсудимого зацепилась за тот факт, что одним из экспертов выступил ведомственный сотрудник Следкома Сабитов, а значит, он находился в служебной зависимости от органа, назначившего проведение экспертизы, что противоречит закону. Среди других нарушений адвокат называет предупреждение экспертов о даче заведомо ложного заключения по экспертизе уже после ее проведения, непрописанные методы исследования, использование недействующего нормативного документа и отсутствие инженерно-геодезических изысканий.

— Подводя итог всему сказанному и оценивая объем собранных доказательств, можно утверждать, что состава инкриминируемых преступлений в действиях Аитова нет, ему просто воспрепятствовали в окончании строительства домов, при постройке которых ему вменяется совершение преступлений, — заявил адвокат.

Руслан Игнатьев попросил оправдать Рашида Аитова, освободить его из-под стражи прямо в зале суда и признать за ним право на реабилитацию. Арестованное же имущество подзащитного и третьих лиц адвокат попросил вернуть законным владельцам, посчитав, что гособвинение не доказало его получение преступным путем. Напомним, что прокуратура попросила для Аитова 13 лет исправительной колонии общего режима. Прения сторон продолжатся в конце октября.