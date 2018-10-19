Прокуратура Татарстана отменила уголовное дело против экс-главы исполкома Челнов из-за участка ТТС
Прокуратура Татарстана отменила уголовное дело, возбужденное в отношении бывшего главы исполкома Челнов Фархада Латыпова. Речь идет о передаче земельного участка УК «ТрансТехСервис».
«По мнению прокуратуры, в представленных следствием материалах отсутствуют достаточные данные для возбуждения уголовного дела», — приводит «Татар-информ» слова старшего помощника прокурора РТ Руслана Галиева.
Напомним, что сегодня следователи провели обыски в офисе УК «ТрансТехСервис». По версии следствия, Фархад Латыпов незаконно передал компании земельный участок площадью 7 062 кв. метров. В СКР оценили ущерб от этих действий чиновника в 50 млн рублей.Происшествия Татарстан
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