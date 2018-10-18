Окончание удмуртской смуты? Олег Бекмеметьев стал мэром Ижевска

Практически единогласно депутаты городской думы избрали мэром Ижевска главу Глазова

Спустя пять месяцев, со второй попытки Ижевск обрел мэра. Олег Бекмеметьев, занимавший в течение трех лет аналогичный пост в городе Глазове, получил почти единогласную поддержку депутатов гордумы Ижевска. За его кандидатуру ратовали практически все политические силы, и в этот раз сбоев не допустила «Единая Россия». С какими проблемами теперь будет иметь дело новый глава и насколько обновится команда администрации — в материале «Реального времени».

Все, кроме одного

На внеочередной сессии городской думы Ижевска 18 октября кандидатуру главы Глазова Олега Бекмеметьева поддержали 37 из 38 присутствовавших депутатов. Его соперник — замглавы администрации Сарапула по социальным вопросам Виктор Шестаков получил лишь один голос, впрочем, судя по высказываниям депутатов и сидевшего в президиуме председателя Госсовета Удмуртии Алексея Прасолова, к Шестакову претензий нет, просто у Бекмеметьева опыта побольше, но время достаточно молодого еще представителя южной столицы Удмуртии придет.

В администрации главы и правительства Удмуртии в этот раз не стали пускать процесс определения нового мэра столицы на самотек. В прошлый раз внятной работы выстроено не было, а продвигаемый на этот важный пост предприниматель Константин Сунцов вообще не имел опыта работы во властных структурах, что депутатов не устроило.

В этот раз руководство региона сделало ставку на человека с почти идеальной для градоначальника биографией. Олег Бекмеметьев большую часть трудовой карьеры провел на ключевом предприятии Глазова — Чепецком механическом заводе, входящем в структуру «Росатома», дошел до должности заместителя директора. Избирался в Госсовет Удмуртии, а затем стал главой Глазова.

«Партия сделала выводы из последнего неудачного голосования»

Однако и этого для избрания мэром Ижевска недостаточно. «Единая Россия» имеет большинство в городской думе — 33 из 42 депутатов, и тем не менее в прошлый раз часть депутатов фракции Сунцова не поддержали — кто-то голосовал за второго кандидата, кто-то испортил бюллетень.

Теперь же о поддержке конкретного претендента на пост мэра заявили по итогам заседания регионального политсовета партии. Кроме того, в ходе прений сегодня в гордуме просили голосовать за Бекмеметьева председатель Госсовета УР Алексей Прасолов, председатель гордумы Олег Гарин, председатели комиссий Константин Котов и Дмитрий Никонов.

О своей поддержке заявили и остальные фракции — КПРФ, ЛДПР и «Патриоты России».

— Единогласная поддержка всех партийных фракций в городской думе Ижевска кандидатуры Олега Бекмеметьева говорит о том, что его опыт и программа развития Ижевска устраивает все партии. На сегодня это самая оптимальная кандидатура. Кроме того, интересен сам подход к выбору кандидатуры. В этот раз партия «Единая Россия» обсуждала кандидатов на заседании политсовета. Это говорит о том, что партия сделала выводы из последнего неудачного голосования и решила голосовать консолидированно, — дал комментарий политконсультант Марат Хамидуллин.

Проблемы и задачи

В программе развития города, с которой перед депутатами выступил Бекмеметьев, он обозначил основные проблемы. Главная — финансовая. Бюджет дефицитный, при этом даже заложенные расходы на важные направления на 579 млн рублей не обеспечены финансами. В частности, фактически нет средств на уборку улиц от снега, не в полной мере есть деньги на уличное освещение, коммунальные платежи, к тому же городу надо возвращать кредиты. По словам Бекмеметьева, перед новым главой города стоит задача не допустить финансового коллапса в городе.

Способы найти деньги он обозначил — мобилизация работы с неплательщиками по аренде, налогам, продажа непрофильных активов, активное участие города в государственных и региональных программах. Однако на все это требуется от 2 до 6 месяцев, которых, по сути, нет. Так что выход — выстраивание гармоничных отношений с республиканской властью. У его предшественника, Юрия Тюрина, это не получилось, однако он стал главой города при предыдущем руководителе региона Александре Соловьеве. От действующего главы республики Александра Бречалова он получал немало порций критики, в результате покинул пост в мае этого года.

Очевидно, решаясь на переезд в Ижевск, Бекмеметьев заручился обещаниями финансовой помощи из республиканского бюджета. Увеличивать кредиторскую задолженность город уже не может.

Тем не менее Бекмеметьев обозначил и варианты пополнения доходной базы бюджета в будущем. Договариваться он намерен с госкорпорациями и крупными федеральными компаниями, имеющими в Ижевске свои успешно работающие предприятия. В частности, он назвал «Ростех», «Роскосмос» и «Мечел». Они могли бы возвращать часть прибыли, получаемой на территории Ижевска, обратно в виде выполнения разнообразных социальных задач. В пример он привел опыт работы в Глазове, когда за счет дочерней структуры «Росатома» в городе провели масштабный ремонт дорог.

Известный в Глазове общественник, ныне редактор газеты «Глазов наш город» Андрей Едигарев называет Бекмеметьева самым эффективным главой города с начала 1990-х и ощутимой потерей для глазовчан.

— Сокращение расходов, в том числе сокращение штата чиновников. МУПы из постоянно убыточных стали давать прибыль, соблюдается бюджетная дисциплина, дефицит сокращен с 960 до 270 миллионов, нет просроченных задолженностей по зарплате, по исполнению бюджета, эффективность соглашения по консолидированным группам налогоплательщиков с «Росатомом», и привлечение средств выросло в разы, при том что республика свою часть обязательств не исполняет в значительной степени, город и его субъекты постоянно участвуют и часто выигрывают федеральные гранты, чего раньше не было вообще, город готов к получению статуса ТОСЭР, — перечисляет Едигарев.

«Я не сторонник производить какие-то революции»

При этом эксперты не ожидают кардинального обновления действующего состава администрации и массового переезда в Ижевск чиновников из Глазова.

— Что касается новой команды главы Ижевска, то я думаю, не стоит ожидать каких-то сильных кадровых обновлений из Глазова. Кроме того, сам Бекмеметьев в своем выступлении заявил, что новая команда не означает новых людей, а означает новые подходы к работе, — говорит Марат Хамидуллин.

Сам Бекмеметьев в разговоре с журналистами отметил, что административная реформа в Ижевске нужна, однако для этого необходимо провести тщательный анализ.

— Я не сторонник производить какие-то революции. Вы своим вопросом пытаетесь выудить, буду ли я менять тех людей, которые уже сегодня работают. Я познакомлюсь со всеми. Я сегодня проведу совещание, я буду разговаривать с людьми, понимать, насколько глубоки их компетенции. Исходя из обозначенных мною оценочных суждений, будут отобраны лучшие, времени мало, поэтому отбор будет производиться очень быстро. Не сформированная вновь, а перезагруженная команда должна заработать максимально быстро и максимально эффективно, — отметил Бекмеметьев.

Депутат Глазовской городской думы Сергей Курбатов считает, что у нового мэра не должно возникнуть проблем с действующим составом администрации Ижевска.

— Какое-то время, конечно, должно пройти, пока он ознакомится с работой администрации Ижевска, с депутатами городской думы. Но не думаю, что в их общей работе возникнут какие-то недопонимания. Городу нужен руководитель. Впереди зима. Проблем будет достаточно, и работы всем хватит. Человек имеет опыт руководящей работы, знает проблемы Глазова, пытается их решить. В том числе и самую главную проблему всех муниципальных образований — дефицит бюджета. Уверен, что на посту руководителя Ижевска он сможет показать себя с положительной стороны, — отмечает Курбатов.

Олег Бекмеметьев избран главой Ижевска на два года, при этом в общении с журналистами он сказал, что намерен постараться решить проблемы, чтобы заложить основы для успеха на следующую пятилетку, кто бы мэром тогда ни был избран. Впрочем, очевидно, что Бекмеметьев переезжает в столицу Удмуртии основательно, но многое зависит от того, действительно ли ему удастся решить проблему с бюджетом города.

Фактически приступит к своим обязанностям Бекмеметьев с 19 октября, а сегодня сложит полномочия главы Глазова. В глазовских телеграм-каналах уже шутят, что Ижевск взял себе б/у мэра. В северной столице Удмуртии также в ближайшее время пройдет конкурс на пост главы города. Пока же исполнять обязанности будет первый замглавы администрации Ирина Обухова.