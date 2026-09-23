Экономист объяснил, как правильно погашать ипотеку досрочно

Выбор между уменьшением срока или платежа с точки зрения переплаты значения не имеет

Фото: Артем Дергунов

Погашать ипотеку досрочно следует начинать только тогда, когда большая доля платежа приходится на погашение основного долга. Об этом «Реальному времени» сообщил финансовый аналитик Михаил Беляев.

— Стоит понимать, что в самом начале срока у вас основная доля в платеже по той же ипотеке приходится на проценты, а не на погашение самого долга. Именно поэтому если вы сразу будете стараться как можно скорее закрыть кредит, то начнете просто платить банку проценты, пока не доберетесь до основной суммы задолженности, — сказал собеседник издания.

А вот выбор между уменьшением срока или платежа с точки зрения переплаты процентов значения не имеет, подчеркнул он. Тут также все зависит от жизненных обстоятельств или психологии человека, резюмировал экономист.

Напомним, что на сегодняшний день рыночные ставки по ипотеке начинаются от 16,9—18,4% годовых, следует из предложений банков. При таких процентах платеж за квартиру-студию на вторичном рынке в Казани стоимостью 3,3 млн рублей составит минимум 34,2 тыс. рублей, а за частный дом — от 65,5 тыс. рублей в месяц. Во сколько обойдется купленная недвижимость с учетом переплаты банку и как кредитные организации определяют величину процента — в материале «Реального времени».

Никита Егоров