«Беслан» в Крыму: как 18-летний студент устроил теракт одногруппникам

Прошел обследование у психиатра, легально получил оружие и учинил бойню в колледже

Фото: скриншот видео

19 человек, по данным на 18.00, стали жертвами массового убийства в Керченском политехническом колледже. Взрывы и стрельба начались около 12 часов дня. Первоначально рассматривалась версия теракта, однако позднее следователи остановились на версии массового убийства. Подозреваемый — студент колледжа и последователь движения «Колумбайн». В этом году по России прокатилась волна таких преступлений. Эксперты «Реального времени» говорят о недостаточном внимании в семье и нереализованности в обществе — способом привлечь внимание и выделиться из толпы становится совершение резонансных преступлений.

Расстрелял людей, а затем застрелился сам

Вероятным убийцей 19 человек в Керченском политехническом колледже оказался 18-летний студент этого же заведения. В молодом человеке со скриншота видео, снятого камерами в техникуме, опознали студента четвертого курса Владислава Рослякова. Он с оружием в руках спускается по лестнице. То, что подозреваемый — студент керченского политеха, подтвердил и Сергей Аксенов, глава Крыма. В первых новостях из Керчи сообщалось о взрыве в колледже, затем его назвали терактом. Однако позже Следком переквалифицировал уголовное дело с теракта на массовое убийство.

«Исходя из картины преступления, следствие предварительно полагает, что этот молодой человек расстрелял находившихся в колледже людей, а затем совершил самоубийство. В связи с этим уголовное дело, возбужденное по ст. 205 УК РФ, переквалифицировано на ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц общеопасным способом)», — сообщили в Следственном комитете.

Сам стрелок был обнаружен на втором этаже техникума — расстреляв студентов и преподавателей, он застрелился сам.

По некоторым данным, мать Рослякова работает в больнице, она оказывала помощь раненым. И когда ее забрали для следственных действий, еще не знала, что к расстрелу причастен ее сын.

В молодом человеке со скриншота видео, снятого камерами в техникуме, опознали студента четвертого курса Владислава Рослякова

«Настоящий теракт, как в Беслане»



Картину происшествия можно восстановить по сообщениям в социальных сетях. В одной из аудиозаписей девушка рассказывает: «Даже не пропикали металлоискатели. И они зашли, стрельнули в баллоны, и там взрыв. Мы начали бежать, слышали стрельбу». По каким баллонам выстрелил подозреваемый, непонятно, но на записях с камер видеонаблюдения действительно слышен взрыв.

Еще одна студентка рассказывает, что взрыв произошел в 11.45. «Никто не ожидал, полопались стекла, все испугались. Мы должны были идти в кабинет, и спасло только то, что у меня развязались шнурки. Я попросила подруг подойти к стене, чтобы завязать шнурки. У нас реально паника, такого никогда в жизни не было. Нам говорят: «Отойдите от окон, не разводите панику. Мы побежали к ближнему выходу через спортзал. Вышли во внутренний дворик. Из моей группы нет пострадавших, все добрались домой».

Еще на одном видео директор колледжа Ольга Гребенникова рассказывает, что поехала на мероприятие, связанное с WorldSkills, и через пять минут после ее отъезда «взорвали все».

— Ровно через пять минут после отъезда ворвался кто-то. Взорвали холл, потом с автоматами бегали по второму этажу и убивали всех. Настоящий теракт, как в Беслане. Дети погибли, сотрудники погибли, — рассказывает Гребенникова по телефону некой Наталье Георгиевне. Вероятно, это Наталья Гончарова, министр образования Крыма.

Директор колледжа Ольга Гребенникова рассказывает, что поехала на мероприятие, связанное с WorldSkills, и через пять минут после ее отъезда «взорвали все». Скриншот видео

Почерк «колумбайнеров»

Что известно о стрелке? Это Владислав Росляков. У него две страницы в ВК, одна под настоящим именем, которую он не ведет с 2014 года. В соцсетях отмечают, что внешне Росляков был похож на Эрика Харриса — одного из убийц в школе «Колумбайн» (США). Застрелился Росляков в библиотеке, в библиотеке же в 1999 году застрелились Харрис с Клиболдом. Американские школьники своим преступлением заложили движение, которое получило название «Колумбайн». За почти 20 лет в мире произошло 12 таких случаев. Из них пять — в России. Один — в 2017-м, в 2018 году по стране прокатилась волна убийств: 15 января — в школе Перми, 19 января — в Улан-Удэ, 18 апреля — в Башкортостане, и сегодняшний случай в Крыму. Все убийцы состояли в соответствующих тематических группах в соцсетях.

Незадолго до трагедии Росляков легально получил разрешение на оружие, собрав все необходимые документы.

«Он достиг совершеннолетия, прошел все медкомиссии и необходимые процедуры, в том числе проверку у психиатра, собрал все необходимые документы и получил разрешение на ружье — все было легально и официально», — пояснил «РИА Новости» собеседник.

Он добавил, что студент получил разрешение на оружие около месяца назад. По словам представителя экстренных служб, перед этим обследовалось его место жительства на наличие необходимого места хранения оружия, нарушений обнаружено не было.

«В подростковом возрасте ребенку нужно чем-то выделиться, чтобы на него обратили внимание»



До того, как стало известно, что расстрел в керченском колледже устроил «колумбайнер», обсуждалась версия теракта.

— Есть версия, что российские силы увидят в случившемся украинский след. Лично я думаю, что эти люди — экстремисты, неважно, откуда они, из соседней страны или из ИГИЛ (организация запрещена в РФ, — прим. ред.). В любом случае связать их с какими-то официальными властями вряд ли удастся. Колледж выбран как цель, где учатся дети, подростки. Можно вспомнить все те случаи терактов, где пострадали дети, — это удар по власти в любом случае, которая не гарантирует безопасность населению. Предотвратить можно было, к сожалению, у нас эта сфера чересчур формализована. Нас обыскивают в метро, в аэропорту, на работе, а итог — Кемерово, Керчь и так далее. То есть нужно не формально всех шмонать, а реально следить за обстановкой, — считает политолог Илья Гращенков, руководитель Центра развития региональной политики.

Сейчас обсуждается тема обеспечения безопасности в школах и минимизация влияния деструктивных интернет-сообществ, в которые вовлекают детей.

— Интернет запретить невозможно, но разрушительное влияние из этих каналов происходит. Надо, чтобы родители обращали внимание на изменения, которые происходят в поведении ребенка. Это стало модным течением, когда подростки из чувства протеста начинают выплескивать агрессию. Большую роль играют различные компьютерные игры, которые формируют потерю реальности. Надо говорить и о психологической безопасности в образовательных организациях. Сегодня как никогда актуальна тема наличия в образовательных организациях педагогов-психологов, социальных педагогов, потому что один классный руководитель не в состоянии справиться со всеми проблемами. Социальные педагоги должны четко анализировать поведение каждого учащегося, выявлять тех, кто находится в группе риска. А сегодня в группе риска находятся не только дети из неблагополучных семей, но и тихие, скромные отличники, которые неизвестно, в каких сообществах состоят. В подростковом возрасте ребенку нужно чем-то выделиться, чтобы на него обратили внимание. Если он не состоит в общественных организациях, не занимается спортом, творчеством, негде ему себя проявить, то у него зреют формы проявления своего «я» через такие агрессивные поступки, — считает Лариса Сулима, бывший замминистра образования Татарстана, отвечавшая за воспитательную работу в школах.

Еще одна проблема, на которой акцентировала внимание трагедия в Керчи, — безопасность. По словам очевидцев, рамки металлодетектора не сработали, а на вахте сидела пожилая женщина, которая не могла защитить студентов, хотя пыталась — она с ранениями тоже доставлена в больницу.

Несколько дней назад тема безопасности поднималась на заседании антитеррористической комиссии Татарстана.

«В разных субъектах Российской Федерации в образовательных учреждениях происходили нападения на школьников и учителей, что свидетельствует о недостаточном уровне защищенности детей на территории образовательных организаций и побуждает к принятию комплекса дополнительных мер по ее совершенствованию», — приводятся слова Рустама Минниханова на официальном сайте главы республики.

Сегодня президент РТ выразил соболезнования главе Крыма Сергею Аксенову в связи с трагическими событиями в Керченском политехническом колледже:

«С болью и сопереживанием восприняли в Татарстане известие о взрыве в Керченском политехническом колледже, повлекшем за собой человеческие жертвы, — говорится в тексте телеграммы. — Гибель невинных людей, молодежи, вызывает искреннее сочувствие, и жители республики скорбят вместе с семьями и близкими погибших. Просим передать им слова нашей поддержки, пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим».