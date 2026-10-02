Эксперты — о росте НДФЛ с продажи недвижимости: «Сохранить минимальную ставку трудно»

Минфин предложил ввести прогрессивную шкалу для данного налога

Фото: Динар Фатыхов

Минфин России разработал проект закона, который предусматривает изменения в налоговой системе, вступающие в силу с 1 января 2027 года, включая изменения в налогообложении доходов граждан. Одним из ключевых нововведений станет введение прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для доходов от продажи недвижимости.

В соответствии с новым проектом, доходы от продажи недвижимости будут облагаться налогом в том же порядке, что и заработная плата и другие регулярные доходы. Это означает, что налог будет рассчитываться по общей прогрессивной шкале от 13 до 22% в зависимости от общего годового дохода, в отличие от ныне действующей схемы с налоговыми ставками 13 и 15%.

По действующему законодательству, ставки налога при продаже недвижимости следующие:

13% — с дохода до 2,4 миллиона рублей включительно;

15% — на сумму, превышающую 2,4 миллиона рублей.

Согласно предложению Минфина, планируется внедрение прогрессивной шкалы НДФЛ для доходов от продажи недвижимости, которая будет суммироваться с другими доходами и облагаться по следующим ставкам:

до 2,4 миллиона рублей — 13%;

от 2,4 миллиона до 5 миллионов рублей — 15%;

от 5 миллионов до 20 миллионов рублей — 18%;

от 20 миллионов до 50 миллионов рублей — 20%;

более 50 миллионов рублей — 22%.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Эксперты отмечают, что сохранить минимальную ставку в 13% будет затруднительно из-за высоких цен на недвижимость, особенно в крупных городах, что может привести к увеличению налоговых ставок для многих россиян, продающих жилье. Например, при годовой зарплате в 1,5 миллиона рублей стоимость недвижимости должна составлять менее 0,9 миллиона рублей, чтобы соответствовать порогу в 2,4 миллиона рублей, как указывает партнер и руководитель налоговой практики Five Stones Consulting Екатерина Болдинова, чьи слова приводит РБК.

Кроме того, даже с новыми изменениями налог на продажу недвижимости не нужно будет платить, если собственник владел недвижимостью минимум пять лет. Для унаследованного или подаренного жилья срок владения сокращается до трех лет. Если минимальные сроки владения не соблюдены, то продажа квартиры будет рассматриваться как доход и облагаться налогом.

Ранее сообщалось, что переплата по ипотеке в Казани достигает почти три цены жилья. Так, за студию с учетом процентов покупатель отдает до 12 млн рублей.

Никита Егоров