Тень агломерации: районы в часе от Казани тратят меньше дальних

Когда близость к столице не дает денег: парадокс трат в районах второго пояса

Фото: Динар Фатыхов

Стратегия растит вокруг Казани агломерацию на 2,2 млн человек. Данные о расходах по картам показывают, где она кончается — и что сразу за ее границей лежит самый бедный по тратам пояс Татарстана. Подробнее о том, насколько меньше тратит на жизнь его население, — в авторской колонке для «Реального времени» рассказывает к.э.н., digital-экономист Равиль Ахтямов.

Где кончается агломерация

Этот путь я проверил на себе: из Казани до Арска доехал на электричке, из Арска до Мингера — на машине. Сначала Высокогорский район, который входит в агломерацию, потом Арский, который в нее уже не входит. За час с лишним пути пересекаешь границу, которую не отмечает ни один знак. Места здесь невиданной красоты, и большая благодарность людям, которые здесь трудятся. Мне стало интересно, видна ли эта граница в данных?

Видна. Тюлячинский район по безналичным расходам последний в Татарстане: 16,8 тыс. рублей в месяц в среднем за 2024 год, восьмое место снизу из 1 904 муниципалитетов страны в открытых данных «СберИндекса». Атнинский — десятый снизу, Апастовский — двенадцатый. Все три граничат с Казанской агломерацией.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В апреле 2025 года опубликована стратегия развития Казанской агломерации — комплексная схема ее социально-экономического и пространственного развития. В агломерацию вошли Казань и пять районов: Зеленодольский, Верхнеуслонский, Высокогорский, Лаишевский и Пестречинский. К 2050 году ее население должно вырасти на полмиллиона, до 2,2 млн человек, а Лаишевского района — более чем вдвое. Исходную точку документ фиксирует сам: автобусов нет примерно в половине населенных пунктов, четверть дорог без твердого покрытия, 90% семей ездят на машине. Число рабочих мест в Лаишевском районе по плану вырастет в 4,2 раза, а население Верхнеуслонского — в 3,6 раза, до 62,7 тыс. человек.

Эти пять районов я называю первым поясом. Второй — девять районов, которые граничат с агломерацией, но в нее не входят: Арский, Атнинский, Тюлячинский, Рыбно-Слободский, Алексеевский, Спасский, Камско-Устьинский, Апастовский и Кайбицкий.

предоставлено Р. Ахтямовым

Безналичные расходы по муниципалитетам Татарстана, среднее за 2024 год. Черная линия — граница агломерации, оранжевый пунктир — внешняя граница второго пояса. Источник: «СберИндекс», границы © участники OpenStreetMap.

Провал за границей

Первый пояс тратит 29 тыс. рублей в месяц — на 8% больше медианного муниципалитета России — и растет быстрее самой Казани: +19% за год против +17%. Второй пояс тратит 18,4 тыс. Это меньше не только первого пояса, но и дальних районов республики (20 тыс.). Почти половина денег уходит на продукты, на кафе и рестораны — меньше 2%.

И разрыв не сокращается: второй пояс тратит 63% от уровня первого и в 2023-м, и в 2024 году. Это и есть тень агломерации. Не отток денег в Казань, а то, что рост первого пояса до второго не доходит.

ВРЕЗКА · Три пояса в цифрах Траты, тыс. руб. в месяц Рост за год Доля продуктов Казань 37,9 +16,7% 34% Первый пояс (5 районов) 29,0 +18,9% 38% Второй пояс (9 районов) 18,4 +13,4% 48% Остальные районы РТ 20,0 +12,1% 45% Другие города РТ 29,6 +17,1% 41% Медианы по районам, 2024 год; рост — 2024-го к 2023-му, номинальный. Как считали. Безналичные потребительские расходы по открытой выгрузке «СберИндекса» за 2023—2024 годы. В выгрузке нет кода региона: Алексеевский и Спасский выделены среди районов-тезок по рейтингу зарплат и по тому, насколько их траты идут в такт с районами республики. Тукаевский оценен по I кварталу 2023 года, у Рыбно-Слободского пропущен один месяц. Зарплаты — сводный доклад Минэкономики Татарстана за 2023 год. Исследование и код: DOI 10.5281/zenodo.23209137.

В такт с Казанью живут только свои

Данные показывают не только уровень, но и ритм: у каких районов траты месяц к месяцу растут и падают вместе с казанскими. В такт с Казанью идут округа Москвы, Самара, Чебоксары и четыре района агломерации — Зеленодольский, Пестречинский, Лаишевский и Высокогорский. Исключение — Верхнеуслонский, отделенный от города Волгой.

Из районов второго пояса в такт с Казанью не идет ни один. Граница, проведенная в 2025 году, совпадает с тем, что видно в тратах за 2024-й. Скорее всего, ее и проводили вокруг районов, уже связанных с городом, — но за ней связь обрывается сразу, без переходной зоны.

Реальное время / realnoevremya.ru

Беднее? Или тратят в Казани?

У низких трат два объяснения: районы бедны или их жители ездят за покупками в город. Ответ подсказывают зарплаты. В сводном докладе Минэкономики Татарстана за 2023 год все районы расставлены по средней зарплате, и места по зарплате и по тратам почти совпадают. Второй пояс внизу и здесь: Арский — 42-е место из 45, Атнинский — 40-е, Тюлячинский — 38-е, Апастовский — 37-е, Рыбно-Слободский — последний. Значит, это в основном бедность.

Показательны расхождения. Зеленодольский район по зарплате 24-й, а по тратам 5-й: похоже, жители зарабатывают в Казани, а тратят дома. Пестречинский — 22-й и 9-й. Это агломерация в действии — и во втором поясе ее нет. Обратный случай — Верхнеуслонский: первое место в республике по зарплате, 146,6 тыс. рублей благодаря Иннополису, и лишь 11-е по тратам. Похоже, высокие зарплаты получает узкий круг работников, а остальной район живет скромнее. Для плана, который закладывает району рост населения в 3,6 раза, это повод проверять каждый год, переезжают ли люди на самом деле. Во втором поясе похож на него Кайбицкий: 16-е место по зарплате и 37-е по тратам.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Что делать

Мерить. В мониторинг стратегии развития агломерации стоит добавить два числа из открытых данных: отношение трат второго пояса к первому (сейчас 0,63) и число районов второго пояса, чьи траты идут в такт с казанскими (сейчас ноль). Оба считаются ежемесячно, без нового сбора данных и запросов в ведомства. Если рост начнет доходить до соседей, первым, скорее всего, сдвинется второе число: ритм трат меняется раньше их уровня.

В мониторинг стратегии развития агломерации стоит добавить два числа из открытых данных: отношение трат второго пояса к первому (сейчас 0,63) и число районов второго пояса, чьи траты идут в такт с казанскими (сейчас ноль). Оба считаются ежемесячно, без нового сбора данных и запросов в ведомства. Если рост начнет доходить до соседей, первым, скорее всего, сдвинется второе число: ритм трат меняется раньше их уровня. Связать. В Атнинском и Тюлячинском районах, по отчетным данным, регулярного автобусного или железнодорожного сообщения с райцентром нет у 100% жителей — из-за «отсутствия устойчивого пассажиропотока». В Москве с 2019 года работают центральные диаметры: электрички идут сквозь город, а не заканчивают маршрут на вокзале. Казанский аналог на «Ласточках» мог бы пройти по существующим линиям Свияжск — Зеленодольск — Казань — Высокая Гора — Арск, а к станциям подвозили бы автобусы по расписанию поездов. Арск стал бы пересадочным узлом для Атни и Тюлячей, станция Свияжск — для Кайбиц и Апастова. Южную часть пояса — Рыбную Слободу, Алексеевское, Камское Устье — связали бы экспресс-автобусы до Казани, а летом водный маршрут до Болгара. Электричка до Арска уже ходит — я на ней ехал; вопрос в том, чтобы она шла сквозь город, а от станции было на чем ехать дальше. Хороший задел уже создан: пересадочный узел у станции метро «Аметьево» на той же линии, по которой я ехал в Арск: здесь электричка встречается с метро. Эту неплохую концепцию стоит развивать дальше — от одного узла к диаметру. Для этого нужны пропускная способность казанского узла, поезда и деньги — это предмет отдельной оценки.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Дать работу на месте. Транспорт приближает казанские рабочие места, но не создает местных. Гостиницы для туристов Болгара, объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, и музея Тукая в Кырлае. Глэмпинги и базы отдыха на берегах Волги и Камы в Камско-Устьинском и Рыбно-Слободском районах. Фермерские хозяйства и переработка молока и мяса в Атнинском, Кайбицком, Апастовском и Алексеевском районах — со сбытом в агломерацию на два миллиона человек. Подготовка кадров для сельского хозяйства, гостеприимства и сервиса в колледжах райцентров, чтобы новые места заняли местные жители. Почти под каждый пункт есть федеральные деньги: «Инфраструктура для жизни» и инфраструктурные кредиты, «Комплексное развитие сельских территорий», «Туризм и гостеприимство» с субсидиями на модульные гостиницы, гранты «Агростартап» и «Семейная ферма», «Профессионалитет». Аргументом для заявки могут служить те же открытые данные: второй пояс беднее дальних районов и по тратам, и по зарплатам. Условия программ меняются каждый год, их стоит сверять на момент заявки.

предоставлено Р. Ахтямовым

Что запустить во втором поясе: диаметр сквозь Казань, автобусы до ее станций и местная экономика по районам. Предложения автора; линии показывают связи, а не трассы.

В июле 2025 года в колонке «Татарстан-2050» я писал, что прогнозы роста опираются на линейные оценки. Тень агломерации — то место, где такую оценку стоит проверять первой.