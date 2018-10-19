Эхо керченской трагедии: «Масса эпизодов, когда вооруженные граждане останавливали стрелков»

От легализации оружия до тотального контроля за интернетом — как в России намерены противостоять «колумбайнерам»

Россия еще не отошла от шока трагедии в Керчи. И хотя это не первое подобное нападение, со столь массовым расстрелом в учебном заведении страна столкнулась впервые. Число жертв студента-стрелка Владислава Рослякова достигло 21 человека — тяжелораненый скончался накануне в санитарном вертолете, за жизнь еще десятерых борются врачи. Тем временем эксперты разбирают причины и ищут пути решения проблемы. Звучат самые разные предложения: запрет на видеоигры, продажу оружия и, наоборот, легализацию его ношения, полный контроль над интернетом и соцсетями. «Реальное время» расспросило министра молодежи, психологов, социологов, экспертов в области безопасности и блогеров о том, какой выход они видят из таких ситуаций и можно ли их предотвратить.

Результат глобализации и интернет под контроль

Трагедия в Керчи стала поводом для разбора причин во всех кругах власти и общества. Если в США уже много лет решают проблему массовых расстрелов в школах, наша страна столкнулась с этим впервые (по крайней мере, в таких масштабах). Звучат самые разные предложения, как предотвратить эти случаи. В частности, в руководстве ФСБ предлагают взять под контроль интернет:

— Для нас, профессионалов, давно очевидно, что киберпространство должно находиться под контролем компетентных органов. Без этого гарантировать должное обеспечение информационной безопасности и успешно противостоять современным террористическим угрозам невозможно, — заявил заместитель директора ФСБ Сергей Смирнов.

Президент России Владимир Путин мыслит в схожем ключе, по его мнению, события в Керчи — результат глобализации, сообщил он участникам Международного дискуссионного клуба «Валдай» накануне: «Вчерашняя трагедия — это в том числе, судя по всему, результат глобализации, как ни странно. Вот в соцсетях, в интернете мы видим, что там целые сообщества созданы, все началось с известных трагических событий в школах Соединенных Штатов.

Примечательно, что татарстанский министр молодежи Дамир Фаттахов оказался солидарен с главой государства:

— Запретить все невозможно. Наша задача — создавать правильные альтернативы для молодых людей. И очень емко эту ситуацию прокомментировал Владимир Владимирович Путин: «В соцсетях и интернете созданы целые сообщества. Это значит, что все мы плохо реагируем на изменяющиеся условия в мире. Это значит, что мы не создаем нужного, интересного и полезного контента для молодых людей. Они хватают вот этот суррогат героизма. Это и приводит к трагедиям подобного рода. Я солидарен с этой позицией и считаю, что в ней же заложены задачи по предотвращению подобных ситуаций в будущем».

Проблема в обществе, а не видеоиграх и ЧОП в школах

Не обошли в этот раз стороной и другую излюбленную многими тему — видеть корень зла преступлений молодежи в видеоиграх. Так, эксперт радио «Вести FM» и совладелец регистратора доменов Reg.ru Филипп Гросс-Днепров, обсуждая мотивы поступка керченского студента, описал игру «Дока 2», в которой можно «изощренными способами» убивать людей, «по 10 минут вынимать им кишки» и делать это «в декорациях школы».

Однако с такой позицией согласны не все. Эксперт Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений (ИГСО) Даниил Григорьев обратил внимание на недоверие многих россиян официальной версии событий в керченском политехе — в ней не все согласуется. Трудно допустить, что студент смог организовать такое нападение за короткое время и без предварительной подготовки.

— В целом, я считаю, это общественная проблема. Российское общество вообще достаточно жестокое. У нас один из самых высоких уровней насильственных преступлений в Восточной Европе. Огромный уровень имущественного и прочего неравенства. Неудивительно, когда уровень жизни становится только хуже, доходы населения падают, государство снимает с себя социальные обязательства, люди так или иначе все это выплескивают, в том числе друг на друга. Поэтому я считаю, это не проблема видеоигр или того, что 20 лет назад в США кто-то сделал подобное. Это проблема напряженной общественной ситуации, проблема целого общества. И если для общества характерны насилие и грубость, доминирование успеха немногочисленных людей, которые успели пробиться наверх, то, наверное, у молодежи как у части этого общества также будут возникать психологические проблемы и глухая злоба, особенно, мы же знали, что он из неполной семьи, мать санитарка и т. д. и все это может вылиться в такие деяния, — считает Григорьев.

По-своему пытается решить проблему безопасности учащихся известный казанский педагог, директор школы «СОлНЦе» Павел Шмаков. Он обивает пороги чиновников, добиваясь выделения бюджетных средств на оплату услуг специализированной охраны для учебных заведений:

— Ситуация с безопасностью детей ухудшается день ото дня. Теперь прекращено обслуживание камер видеонаблюдения в школе. У нас на входе дежурит женщина-гардеробщица. Где-то родителей заставляют или просят сдавать деньги на охрану школы, объясняя, что государству не до них. В нашей школе, да и во многих других, нет даже ставки дневного вахтера. А даже и этого было бы недостаточно, если бы в школу попытался войти вооруженный человек. Считаю необходимым срочно выделить деньги для охраны нашей школы ЧОПом, чтобы повысить уровень безопасности детей. Необходимая сумма — примерно 45 тысяч рублей в месяц. Думаю, что этот вопрос важен и для других школ республики, — говорит Шмаков.

Запретить продажу оружия или легализовать хранение?

В США после каждого громкого случая со стрельбой в школе поднимается вопрос о запрете свободной продажи оружия. В России хранение и ношение огнестрела запрещено. Однако закон позволяет всем желающим с 18 лет и при отсутствии юридических и медицинских противопоказаний получить разрешение и приобрести гладкоствольное охотничье ружье. Сообщается, что керченский студент так и поступил. По словам оформлявших лицензию на оружие, ничего сложного в процедуре нет. Сбор документов, обучение и экзамен займут 2 месяца. После трагедии в Керчи вновь звучат предложения о более тщательном контроле за реализацией оружия вплоть до запрета. Согласны не все.

— Репрессивными мерами все решить нельзя. Даже если запретить продажу оружия, его все равно можно будет купить на нелегальном черном рынке. Даже если говорить об усилении безопасности школ, стопроцентной гарантии не будет. Возможно, в Англии или Швеции, где уровень развития, воспитания и контроля за оружием в разы выше, это помогло бы. К сожалению, полностью такие вещи предупредить нельзя, нужна комплексная профилактика: в части воспитания, оперативно-розыскных мер, формирования культуры, так как у нас очень большие проблемы с воспитанием молодежи. В то же время ограничение доступа в интернет тоже ничего не даст. Из-за одного случая, какой бы он вопиющий ни был, нельзя прибегать к тотальным действиям, которые ограничат права и свободы законопослушных граждан, — убежден председатель совета директоров ЗАО «Контр» Ильдус Янышев.

Некоторые напротив, полагают, что нужно легализовать ношение оружия в России. Тогда у потенциальных жертв стрелков будет хотя бы шанс отразить атаку. Этой точки зрения придерживается блогер Тимур Тимуршин:

— В англоязычном сегменте с легкостью гуглится масса эпизодов, когда вооруженные граждане останавливали стрелков, защищали свои жизни и имущество. У них законодательство в отношении что оружия, что самообороны на порядок более либерально, чем у нас. У нас даже если человек у себя дома (как в Бугульме недавно) убьет напавших на него и его семью бандитов, сотрудники СК будут требовать поместить его под арест. Любые ограничения оборота легального оружия сокращают права и возможности законопослушных граждан защитить себя и своих близких в случае чрезвычайных ситуаций. Зато для криминала повышаются шансы не быть застреленным во время преступления.

Тимуршин считает, что в России давно назрела необходимость радикально пересмотреть действующее законодательство в вопросах самообороны и легализовать для законопослушных граждан, не имеющих проблем с психикой и законом (как сейчас это работает в отношении охотничьего оружия), возможность приобретать, носить и использовать для самозащиты короткоствольное оружие.

Дамир Фаттахов министр по делам молодежи РТ Запретить все невозможно. Наша задача — создавать правильные альтернативы для молодых людей. И очень емко эту ситуацию прокомментировал Владимир Владимирович Путин: «В соцсетях и интернете созданы целые сообщества. Это значит, что все мы плохо реагируем на изменяющиеся условия в мире. Это значит, что мы не создаем нужного, интересного и полезного контента для молодых людей. Они хватают вот этот суррогат героизма. Это и приводит к трагедиям подобного рода». Я солидарен с этой позицией и считаю, что в ней же заложены задачи по предотвращению подобных ситуаций в будущем.

Павел Шмаков директор школы «СОлНЦе» Страшная трагедия в Керченском колледже… В Крыму — трехдневный траур. Пишут, что жители полуострова хотят забрать своих малышей из детских садов и учащихся из школ. Государство не может защитить наших детей. Что можем сделать мы? У нас в «СОлНЦе» было собрание. Сказали, что произошло в Керчи. Встали. Помолчали. Думаю, что это не все, что возможно сделать. 26 марта я отправлял открытое письмо премьер-министру РТ. Обращался я и к министру образования, и к начальнику Управления образования города. Обращался и к вице-мэру Казани, а ныне министру по делам молодежи. Никаких мер не было принято. Пишу снова. И по почте, и размещаю в соцсетях. Вдруг услышат… Ситуация с безопасностью детей ухудшается день ото дня. Теперь прекращено обслуживание камер видеонаблюдения в школе. А кабинет Дамира Фаттахова хорошо защищен полицейскими на входе. И камеры видеонаблюдения рядом с ним работают и обслуживаются. На защиту самого себя у него деньги есть. А на детей не хватает. У нас на входе дежурит женщина-гардеробщица. Где-то родителей заставляют или просят сдавать деньги на охрану школы, объясняя, что государству не до них. В нашей школе, да и во многих других, нет даже ставки дневного вахтера. А даже и этого было бы недостаточно, если бы в школу попытался войти вооруженный человек. Считаю необходимым срочно выделить деньги для охраны нашей школы ЧОПом, чтобы повысить уровень безопасности детей. Необходимая сумма — примерно 45 тысяч рублей в месяц. Думаю, что этот вопрос важен и для других школ республики. Очень прошу принять срочные меры для решения чрезвычайно важного вопроса — повышение уровня безопасности детей в школах — и выделить необходимые средства.

Тимур Тимуршин блогер События в США показывают, что чаще всего mass shooting происходит в gun free zones, где оружие запрещено. Естественно, этот запрет не останавливает террористов/психопатов, им в таких зонах действовать комфортнее, чем на территории, где могут находиться вооруженные граждане, меньше шансов быть застреленным. Охрана и обычные полицейские не горят желанием лезть под пули, в США было несколько скандалов по поводу бездействия сотрудников структур. За время, которое потребуется на прибытие специально обученных и экипированных людей, на согласование плана и на штурм, жертвами стрелка станут очень и очень многие. В англоязычном сегменте с легкостью гуглится масса эпизодов, когда вооруженные граждане останавливали стрелков, защищали свои жизни и имущество. У них законодательство в отношении что оружия, что самообороны на порядок более либерально, чем у нас. У нас даже если человек у себя дома (как в Бугульме недавно) убьет напавших на него и его семью бандитов, сотрудники СК будут требовать поместить его под арест. Каждый раз после нападений с применением оружия начинается популистская возня с требованием запретить оружие, вплоть до изъятия уже имеющегося. Люди, которые несут эту чушь, не понимают, что в абсолютном большинстве случаев в преступлениях используется НЕЛЕГАЛЬНОЕ оружие, которое преступники добывают по своим каналам. И им плевать на запрет легального оружия ровно так же, как им плевать на gun free zones. Любые ограничения оборота ЛЕГАЛЬНОГО оружия сокращают права и возможности законопослушных граждан защитить себя и своих близких в случае чрезвычайных ситуаций. Зато для криминала повышаются шансы не быть застреленным во время преступления. Собственно, the point is: в России давно назрела необходимость радикально пересмотреть действующее законодательство в вопросах самообороны и легализовать для законопослушных граждан, не имеющих проблем с психикой и законом (как сейчас это работает в отношении охотничьего оружия), возможность приобретать, носить и использовать для самозащиты короткоствольное оружие. Эта практика работает в Грузии, Молдове, странах Прибалтики, Швейцарии, Израиле. США и других странах. Не вижу причин, по которым эта система не будет работать у нас.