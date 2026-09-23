Защита Голяковых назвала голословными доводы прокурора Татарстана по иску на 122 млн рублей

В перечне уже проданных объектов на заседании суда засветили квартиру в Краснодаре

Фото: Ирина Плотникова

Стартовавший еще в начале лета процесс по иску «Суяргулов против Голяковых» сегодня дошел до оглашения требований прокурора Татарстана. На заседании прозвучало — до назначения в 2014 году Александра Голякова главным по ливневкам в исполкоме Казани дорогостоящей недвижимости в собственности его семьи не было, однако позднее был сформирован целый имущественный комплекс из 28 объектов. Иск на 122 млн рублей касается 19 из них. Однако юристы ответчиков сегодня упрекнули прокуратуру в задвоении требований, назвали расчет непонятным, а доводы голословными, сообщает журналист «Реального времени».

Сегодня в Приволжском суде Казани состоялось четвертое заседание по новому антикоррупционному делу. Ни одного из ответчиков в зале суда не было. Интересы экс-начальника отдела содержания ливневой канализации департамента внешнего благоустройства исполкома Казани Александра Голякова, его брата Михаила, матери Зои Андреевны и бывшей гражданской супруги Алины Сафиной представляли пять профессиональных юристов.

Руслан Мадифуров. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Сегодня они впервые высказали свою позицию по существу заявленных требований прокурора Татарстана. Так, адвокат Руслан Мадифуров заявил — довод прокуратуры об отсутствии дорогостоящих активов в семье до назначения своего клиента на должность начотдела не соответствует действительности, отметив, что на начало 2000-х приходится четыре сделки с объектами недвижимости. Кроме того, он считает неконкретным довод об отсутствии законных источников, требуя уточнения — какие именно накопления, кредиты, займы либо доходы от продажи других объектов не признает прокуратура.

Элина Нафикова в защиту интересов Зои Голяковой отметила — отстаивать интересы ответчиков по этому делу будет сложно: «Доводы прокуратуры в большинстве голословные, оценка проводится — непонятно, по каким критериям... В исковом заявлении описаны факты, когда видно — от реализации объектов (указанных в иске, — прим. ред.) получаются доходы, и часть доходов направлена на приобретение новых объектов, которые также включены в исковые требования. И получается, что в требования включены и доходы от продажи объектов, и приобретенные на эти доходы новые объекты...»

Лилия Фаттахова. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По мнению защиты, двойной подсчет необоснован. В прокуратуре в свою очередь отмечают: на момент процедуры контроля доходов и расходов главного ответчика точных данных, какая часть доходов от продажи пошла на выкуп новых квартир, зданий и участков, не представлялось.

Начальник антикоррупционного отдела прокуратуры Лилия Фаттахова сегодня полностью поддержала требования иска в части взыскания 37 млн рублей за два отчужденных объекта и дохода от сдачи в аренду еще двух — под офис и «Пятерочку», а также обращения в доход государства целого ряда объектов, отмечая, что проверкой установлено: Александром Голяковым приобреталось и контролировалось 28 объектов недвижимости, при этом активы оформлялись на его мать и брата и часть в последующем продавалась.

Первым объектом в этом перечне стала купленная за 3 млн 91 тысячу рублей на имя Зои Голяковой квартира на улице Шуртыгина в Казани. При проведении проверки сын-чиновник пояснял — на эту покупку пошли средства от продажи квартиры в Высокой Горе, личные накопления матери на 900 тысяч, переданные им 300 тысяч, а также кредит в 700 тысяч. По мнению прокуроров, наличие у Голяковой достаточной суммы собственных средств не подтверждено — ее доходы в 2010—2015-м составили около 600 тысяч, а одновременно с квартирой на Шуртыгина она приобрела участок в Казани за 750 тысяч, на котором возвела два жилых дома с кадастровой стоимостью не менее 6 млн рублей.

«В дальнейшем эта квартира стала частью имущественной цепочки с получением доходов от реализации и приобретения следующих объектов», — отметила Фаттахова, напомнив позицию Конституционного суда РФ, что преобразованное имущество, приобретенное на не подтвержденные законными источниками доходы, также подлежит обращению в госказну.

главный ответчик Александр Голяков. взято с сайта kzn.ru

Далее в собственности Голяковой оказались аж три квартиры в доме на Восстания на общую сумму 7,2 млн рублей, которые в дальнейшем продали за 8,72 млн. При этом большая часть средств на тройную покупку, согласно пояснениям Александра Голякова, была получена взаем от Натальи Пушкиной. Однако в прокуратуре считают — получение займа доказательствами не подтверждено.

«К моменту обращения с иском три объекта в Казани были отчуждены, — уточнила начотдела прокуратуры. — Это квартира на улице Лукина за 5,5 млн рублей, вторая квартира на Лукина за 5 млн 125 тысяч рублей и квартира на Бухарской за 9 млн рублей. Общий денежный эквивалент — 19 млн 650 тысяч рублей — включен в исковые требования». Обе квартиры на Лукина, по версии защиты, брат главного ответчика получил в 2022-м «в качестве отступного за выполненные работы», однако в надзорном ведомстве на слово не верят — не представлены документы о наличии у Михаила Голякова права имущественного требования, о стоимости работ и условиях расчета, а также связи между работами и квартирами.

При этом претензии в части стоимости утраченного актива на Черном море прокуратура не выдвигает. В 2018-м Голяковы прикупили квартиру в Краснодаре за 2,3 млн рублей, в 2021-м продали ее за 2,8 млн. И уже этот доход далее пошел на покупку другого объекта, который попал в исковой перечень.

В своей речи Лилия Фаттахова напомнила уже звучавшие показания главы филиала «Пятерочки» о том, что вопросы по предоставлению и управлению зданием на улице Садовой решались и решаются непосредственно с Александром Голяковым, отметила, что именно его адрес электронной почты указан в договоре. А еще сообщила — именно Голяков, как чиновник, занимался согласованием технических условий для застройщиков, объекты которых позднее приобретались его семьей.

Ирина Плотникова