Объем ввода сервисных апартаментов вырос на 53% с начала 2026 года

Динамика пошла вверх на фоне подорожания строительства гостиниц

Объем ввода сервисных апартаментов в России в период с января по сентябрь 2026 года вырос на 53% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 2,3 тыс. номеров, согласно исследованию NF Group, доступному для «Ъ».

Интерес девелоперов к этому сегменту увеличивается на фоне подорожания строительства гостиниц и снижения доступности льготного финансирования. По словам партнера NF Group Ольги Широковой, доходы от продаж сервисных апартаментов помогают сократить затраты на кредитование проектов.

Реализация проектов в формате сервисных апартаментов становится практически единственным способом привлечения финансирования для новых проектов, особенно после того, как федеральные власти закрыли программу льготного кредитования гостиничных и туристических инициатив, добавила партнер CMWP Марина Усенко.

Кроме того, директор департамента аналитики и ценообразования группы «Эталон» Никита Мурин отметил, что цикл разработки сервисных апартаментов короче, а сроки окупаемости быстрее по сравнению с классическими отелями. По состоянию на сентябрь 2026 года, сервисные апартаменты составляют примерно 30% от прироста нового номерного фонда в России, подсчитала Широкова.

Ранее казанцы назвали торговую недвижимость лучшим активом для инвестиций.

Никита Егоров