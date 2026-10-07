Омская налоговая подала иск о банкротстве основателя «ПСО Казань» Равиля Зиганшина

Соответствующая информация опубликована на портале «Федресурс»

Фото: Максим Платонов

Межрайонная ИФНС №7 по Омской области подала в Арбитражный суд Татарстана заявление о банкротстве заслуженного строителя Татарстана Равиля Зиганшина. Соответствующая информация опубликована на портале «Федресурс».

Заявление от налоговиков было подано от 5 октября.

В официальных источниках также фигурируют иски от налоговых служб о банкротстве двух компаний бизнесмена. В частности, ООО «Волжская буксирная компания» — из-за долга в 44 млн рублей, и ООО «Свияга» — с задолженностью в 36,5 млн рублей. Оба дела начаты в сентябре этого года.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Кроме того, заявление о банкротстве подано в отношении АО «Горнолыжный спортивно-оздоровительный комплекс». Подробнее об этом разбирательстве компании Равиля Зиганшина с налоговиками можно почитать в материале «Реального времени».

Зульфат Шафигуллин