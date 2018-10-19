СМИ: правительство Башкирии может подать в отставку

В ближайшее время правительство Башкирии может уйти в отставку. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на два собственных источника.

Предположительно, чиновникам поступило предложение сложить свои полномочия на добровольной основе. Стоит отметить, что по закону врио главы республики Радий Хабиров не имеет полномочий отправить в отставку членов правительства без их желания.

Источники также добавили, что окончательное решение по кадровым перестановкам может быть принято на днях.

Напомним, ранее Хабиров рассказал, кого хочет видеть в своей команде. По словам руководителя республики, чтобы влиться в коллектив, нужно всего лишь сопереживать людям, знать, какие у них есть трудности, и хотеть их решить, а «не спихивать с себя ответственность».