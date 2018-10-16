Президент РТ наградил Талгата Абдуллина орденом Дружбы

Фото: Олег Тихонов

На следующий день после отставки Талгата Абдуллина президент РТ Рустам Минниханов наградил экс-главу Госжилфонда орденом Дружбы («Дуслык»). Об этом «Реальному времени» сообщил гендиректор Агентства по госзаказу РТ Яков Геллер. В пресс-службе президента РТ информацию подтвердили:

— С учетом большого опыта Талгата Мидхатовича, за его вклад в развитие такой важной для республики отрасли, как строительство (21 год работы в этом направлении); ведение таких крупных проектов, как обеспечение жильём, руководством республики было принято решение наградить его Орденом «Дуслык», — заявила «Реальному времени» официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова.

В момент увольнения Талгата Мидхатовича Яков Геллер был в Москве, но по возвращении надеялся выяснить подробности: «Узнаю у ребят, почему такое произошло, из-за чего». Но и сегодня, по его словам, мотивы такого решения президента РТ ему пока не ясны:

— Откуда же я могу знать причины. Могу сказать, что это не соизмеримая ни с чем утрата. Должно было произойти что-то серьезное, но не оглашали. Раз его наградили орденом «Дуслык», значит, это не связано с какими-то правонарушениями или, не дай бог, преступлениями. В субботу президент вручил ему орден, сказал много теплых слов о том, что сделал Талгат Мидхатович за 25 лет существования фонда. Но для меня и для многих людей, которые его знали, — это невосполнимая утрата. Конечно, Марат Зарипов — известный финансист и специалист, но… Ему еще долго придется входить в курс дела. Сталин говорил, что незаменимых людей нет, а я говорю: они есть, — убежден Геллер.

Говоря о новой сфере деятельности Абдуллина (напомним, экс-глава ГЖФ перешел на работу в СИНХ — прим. ред.), глава Агентства по госзаказу выразил уверенность, что «его потенциал и ум должны быть востребованы в республике и на благо нашего народа».

Еще один информированный источник «Реального времени» в медицинских кругах сообщил, что тогда же, в субботу, после награждения, которое прошло утром, вечером экс-глава ГЖФ почувствовал себя плохо и был доставлен в РКБ. На просьбу прокомментировать информацию в Минздраве РТ ответили:

«Министерство здравоохранения Республики Татарстан подтвердить или опровергнуть информацию о нахождении какого-либо лица в медицинской организации не вправе, так как данная информация составляет врачебную тайну, которая охраняется законом и без согласия пациента предоставляться не может (ст. 13 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»)», — говорится в письме Минздрава РТ.