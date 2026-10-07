Спрос на ипотеку в России в III квартале упал на 46%

Наибольшее падение показала вторичная ипотека — минус 63%

Фото: Динар Фатыхов

Спрос на ипотеку в России в третьем квартале 2026 года снизился на 46% по сравнению со вторым кварталом, следует из данных финансового маркетплейса «Выберу.ру».

Внутри квартала падение постепенно замедлялось: в июле спрос снизился на 12% к июню, в августе — на 18% к июлю, а в сентябре — на 9% к августу. Наибольшее падение показала вторичная ипотека (минус 63%).

Семейная ипотека сократилась на 32%, однако в сентябре спрос на нее вырос на 11% к августу на фоне ожидания новых правил с 1 октября. Сельская и военная ипотеки потеряли по 38% спроса, IT-ипотека — 33%, дальневосточная — 20%.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Спад третьего квартала — это естественная коррекция после аномального июня, когда заемщики массово закрывали сделки перед ожидавшимся ужесточением семейной ипотеки с 1 июля, — пояснил исполнительный директор «Выберу.ру» Ярослав Баджурак.

По его словам, дополнительное давление оказали правило «одна ипотека на семью» и отмена донорских схем.

Напомним, С 1 октября в России изменились условия семейной ипотеки. Процентная ставка и максимальная сумма кредита теперь зависят от количества детей в семье и региона проживания, а срок действия льготной ставки ограничен 15 годами. С чем связаны такие изменения, объяснил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

Зульфат Шафигуллин