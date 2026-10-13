Татарстан вошел в пятерку регионов с самым дорогим строящимся жильем в России

Татарстан стал четвертым по стоимости строящегося жилья среди крупнейших регионов страны — 196,2 тыс. рублей за «квадрат»

Фото: Динар Фатыхов

Как отмечает ТАСС, изменение условий семейной ипотеки слегка подогрело цены на жилье в России. Выводы сделаны на основании исследования сервиса Сбербанка «Домклик» и Центра финансовой аналитики.

Темп роста цен на первичную недвижимость в сентябре вырос до 0,9%, на готовую — снизился до 1,2%, однако этот показатель пятый месяц подряд не опускается ниже 1%. Цена «квадрата» в новостройках увеличилась до 194,6 тыс. рублей, в готовом жилье — до 131,7 тыс. рублей. Годовой рост составил 10,1 и 12,1% соответственно. «Цены пытаются вернуться к устойчивому росту, чему помог и двухнедельный период повышенного спроса, связанный с переформатированием семейной ипотеки с 1 октября», — отмечается в сообщении.

Татарстан стал четвертым по стоимости строящегося жилья среди крупнейших регионов страны — 196,2 тыс. рублей за «квадрат». Выше только в Москве (425,3 тыс. рублей), Санкт-Петербурге (281,4 тыс.) и Московской области (231,8 тыс.), замыкает пятерку Приморский край (192,8 тыс.). При этом во всех перечисленных регионах цены выросли, а в Татарстане с июня по август они, наоборот, снижались.

Готовое жилье, по данным аналитиков, продолжает успешно конкурировать с первичным: квадратный метр в домах, построенных за последние десять лет, стоит на 0,6% дороже, чем в новостройках. Медианная стоимость такого жилья на вторичном рынке в сентябре достигла 195,7 тыс. рублей, годовой рост — 19,8%, что существенно выше роста цен в новостройках.

Сегмент советской постройки дорожает медленнее: за год он прибавил 10,4%, до 117,2 тыс. рублей за метр. Доля покупок такой недвижимости снизилась до 51,5% от общего объема сделок с вторичным жильем — в 2024–2025 годах на фоне высоких рыночных ставок она приближалась к 60%.

Давление на цены продолжают оказывать проблемы застройщиков: объем непроданного жилья и соотношение средств на эскроу-счетах к задолженности бьют рекорды. Наименьшие цены среди крупнейших регионов сохраняют Пензенская (109,8 тыс. рублей за метр) и Воронежская (134,1 тыс.) области и Удмуртия (135,6 тыс.) — они тринадцатый месяц подряд лидируют в рейтинге самого дешевого жилья.

Дмитрий Зайцев