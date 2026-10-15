«Циан» назвал шесть главных тенденций на рынке жилья к октябрю 2026 года
Первая — переток спроса на вторичный рынок, в том числе в сегмент продаж по договору купли-продажи от застройщиков
В ходе онлайн-дискуссии «Итоги III квартала на рынке новостроек» аналитики «Циан» представили сводную картину российского рынка жилья к октябрю 2026 года. Она складывается из шести ключевых тенденций.
- Первая — переток спроса на вторичный рынок, в том числе в сегмент продаж по договору купли-продажи от застройщиков. Покупатели уходят с рынка новостроек на готовое жилье.
- Вторая — остановка снижения ключевой ставки: топливный кризис и рост нестабильности делают продолжение смягчения политики ЦБ непредсказуемым. Для рынка это означает, что рассчитывать на быстрое удешевление ипотеки пока не приходится.
- Третья тенденция — цены растут медленнее инфляции. С начала года жилье подорожало на 4%, тогда как инфляция составила 11% год к году. При этом впервые за много лет новостройки дорожают медленнее вторички: с января 2026 года они прибавили 9%.
- Четвертый пункт касается семейной ипотеки: с 1 октября она стала чуть более жесткой по сравнению с июньскими правилами. «Циан» ожидает из-за этого падение числа сделок на 25%.
- Пятое — новое предложение: объемы вывода новинок оказались чуть больше прошлогодних, рост составил 14% год к году. Дефицита новостроек на рынке нет.
- Наконец, шестая тенденция: снижение доли льготной ипотеки с 30% и более до 18% почти не сказалось на числе кредитов под ДДУ — их выдается на 6% больше, чем год назад.
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