«Учитесь плавать»: нижегородский туроператор забирает лучший теплоход у «Волжских путешествий»

Собственник теплохода расторг договор аренды с оскандалившейся фирмой. «Живых денег» обманутым туристам ждать, впрочем, не приходится

Фото: Олег Тихонов

Скандально известная туристическая компания «Волжские путешествия+», долгое время пользовавшаяся покровительством властей как единственный татарстанский оператор по речным круизам, оставляет бизнес и уходит с рынка. Как стало известно «Реальному времени», после массовой отмены рейсов общей стоимостью почти 5 млн рублей «Казанская судоходная компания» — собственник теплохода «Очарованный странник» — расторгла договор аренды с «Волжскими путешествиями+» и перезаключила его с новым эксплуатантом, нижегородской туристической компанией «Капитал-Трэвэл». Теоретически турбизнес Вячеслава Самолина не должен был «утонуть»: имея в аренде на 49 лет детский оздоровительный лагерь и твердый госзаказ на «сухопутный» отдых 1 000 детей, у него был гарантированный денежный поток для осуществления регулярных коммерческих рейсов. Но увы! Тем временем нижегородский сменщик декларирует готовность безвозмездно выполнить основную часть отмененных туров, но выплачивать «живые деньги» по исполнительным листам обманутых туристов не собирается. Подробности — в материале «Реального времени».

«Это не фейк»: нижегородцы забирают «Очарованный странник»

Резкий поворот произошел в громкой истории с крахом летней навигации туристического оператора «Волжские путешествия+». Крупнейший в Татарстане круизный туристический оператор прекращает с будущего года эксплуатацию своего базового судна — трехпалубного теплохода «Очарованный странник». Этот статусный чешский теплоход с обновленным интерьером считается главным «кормильцем» круизного перевозчика и ставится на дальние и дорогостоящие рейсы — до Санкт-Петербурга и Астрахани, на которые держится неимоверно устойчивый коммерческий спрос.

В навигацию-2019 оператором легендарного судна станет нижегородская туристическая компания «Капитал-Трэвэл». В предварительном расписании речного порта Нижнего Новгорода указано, что теплоход «Очарованный странник» под управлением нижегородцев выполнит в будущем сезоне 16 туристических рейсов, тогда как казанцы готовились провести на нем в этом году всего 12 рейсов, да и их провалили. Заместитель генерального директора «Капитал- Трэвэл» Андрей Казаков подтвердил «Реальному времени», что появившийся график движения речных судов из порта Нижнего Новгорода — это «не фейк, а достоверное расписание».

— Мы берем в аренду один из двух казанских теплоходов, которые были у «Волжских путешествий+», — рассказал он корреспонденту «Реального времени». — С собственником судна заключен договор аренды с правом последующего выкупа. Сейчас ведутся подготовительные работы. Навигацию начнем в третьей декаде мая и закончим в середине сентября. В ближайшее время расписание наших маршрутов появится на нашем сайте, — заверил он.

Нижегородская туристическая фирма готовится запустить туры по популярным маршрутам, которые из года в год обкатывались «Волжскими путешествиями+». Фото Олега Тихонова

Татарстанцы смогут подсесть в Казани

Нижегородская туристическая фирма готовится запустить туры по популярным маршрутам, которые из года в год обкатывались «Волжскими путешествиями+».

— Рейсы разные, — рассказывает Казаков. — Есть туры до Санкт-Петербурга и Астрахани с ночной стоянкой, есть несколько рейсов до Волгограда. Планируются дальние рейсы по Карелии. Но есть и новинки: запланированы два рейса по «золотому кольцу» Татарстана, хотя не знаю, насколько корректно называть их так, на русский лад. Они предусматривают заход в Елабугу, посещение Великого Болгара, Нижнекамска. И хотя базовый порт — Нижний Новгород, мы планируем предлагать рейсы туристам из Татарстана. Они смогут подсесть в Казани.

О финансовой стороне нового туристического продукта представитель «Капитал-Тревэл» распространялся неохотно. Он категорически не захотел раскрывать и имя собственника теплохода, ограничившись выражением «просто собственник». Господин Казаков уточнил лишь принципиальный момент: договор аренды заключен не с «Волжскими путешествиями+», а остальная конкретика — дата заключения договора, сроки его действия и условия — осталась нераскрытой. «Если скажу об условиях, это будет нарушением коммерческой тайны», — пояснил он.

«Капитал-Тревэл»: платить живыми деньгами за Самолина не будем

Интересно, что новый оператор не собирается менять «подмоченное» название теплохода, полагая, что ему удастся заглушить негативный резонанс скандальной навигации «Волжских путешествий+». Нижегородская туристическая фирма хочет обласкать обманутых казанских туристов, которым до сих не вернули деньги за отмененные туры. Она хочет предложить им компенсацию в виде бесплатных равноценных по количеству дней туров. Правда, не всем поголовно — на определенный лимит финансовых возможностей.

— Мы, конечно, наслышаны об истории с «Очарованным странником», — признается Андрей Казаков. — Насколько я знаю, собственники теплохода ищут варианты выхода из этой ситуации. Сейчас мы ведем диалог с «Волжскими путешествиями+». Возможно, а точнее вероятнее всего, и мы будем ему в этом как-то помогать.

Нижегородская туристическая фирма хочет обласкать обманутых казанских туристов, которым до сих не вернули деньги за отмененные туры. Фото Олега Тихонова



Как следовало из его слов, «Капитал-Тревэл» обсчитывает перспективу безвозмездного предоставления туров обманутым туристам. «Готовы ли вы выполнить соглашения, которые подписаны Вячеславом Самолиным с теми, кто не смог отправиться в оплаченные круизы путешествия?», — прямо спросила у него я во время получасовой беседы.

— Ну, если не все, то большую часть, — с многочисленными оговорками пообещал Андрей Казаков.

— Тогда на какую сумму? Адвокаты обманутых туристов насчитали стоимость неисполненных обязательств почти на 5 млн рублей.

— Я не готов сейчас говорить о сумме, — резко ответил Казаков, добавив, что ему нужно самому изучить «масштабы бедствия». — В ближайшее время мы приедем в Казань и будем разговаривать непосредственно с Самолиным Вячеславом Андреевичем. Рассчитываем получить от него всю необходимую информацию. И в зависимости от этого будут сделаны наши последующие шаги. Но я надеюсь, что мы поможем «Волжским путешествиям» выбраться из ситуации, в которой они оказались.

Вместе с тем представитель «Капитал-Тревэл» сообщил, что выплачивать деньги по исполнительным судебным листам за сорванные поездки фирма вряд ли будет.

— Брать обязательства по выплате живыми деньгами — я думаю, что нет, — заявил он. — Поскольку «Волжские путешествия» и мы — это разные компании, разные люди. Хотя сначала надо увидеть всю картинку, в зависимости от нее и будем принимать решения. Но я думаю, что большей части туристов будет предлагаться мировое соглашение.

«Волжские путешествия +» не отдали ни копейки, а власти отвернулись от обманутых туристов

Напомним, что в июне этого года компания «Волжские путешествия» перестала отправлять клиентов в оплаченные туристические туры на теплоходах «Очарованный странник» и «Борис Полевой». Владелец компании Вячеслав Самолин в интервью одному из местных СМИ называл в качестве основной причины срыва резкий рост стоимости дизельного топлива. Но теплоходы не выходили в плавание по всем маршрутам, а значит, топливо не расходовалось. В действительности запрет на эксплуатацию судов наложила федеральная служба речного судоходства, признав угрозу безопасности граждан. По неофициальной информации, у одного теплохода сгорел дизель-генератор, у другого погнулось перо руля. Одним словом, теплоходы не были подготовлены к навигации.

Не стесняясь, Вячеслав Самолин через местное СМИ заявил, что им не стоит рассчитывать на возврат денег. Фото Романа Хасаева

Но конфликт разгорелся даже не из-за срыва отпуска, а из-за беспрецедентно вызывающего поведения «Волжских путешествий». Крупнейший в Татарстане круизный туристический оператор отказался возвращать деньги за несостоявшиеся туры. По оценкам адвокатов обманутых казанцев, речь идет о сумме почти в 5 млн рублей. В течение всего лета в офис компании на улице Достоевского ежедневно приезжали пожилые люди, надеясь вернуть деньги, и с истерикой уходили ни с чем. Людям обещали вернуть деньги в сентябре, но тогда это казалось им слишком большим сроком, поскольку они еще надеялись отдохнуть летом. Однако ни в сентябре, ни в октябре людям не вернули ни копейки.

Не стесняясь, Вячеслав Самолин через местное СМИ заявил, что им не стоит рассчитывать на возврат денег. «Они, наверное, думают, что я их деньги в Южную Америку отправил? Им вообще от меня ничего не надо ждать», — объявил он, обрисовав беспросветную перспективу банкротства. «Платить им буду не я, а конкурсный управляющий, с продажи имущества компании. А у меня есть огород из трех соток, где я и буду находиться», — сообщил Самолин.

Примечательно, что и представители власти не стали вмешиваться в дело, а наоборот, сделали все, чтобы притушить негодование клиентов в разгар туристического сезона. В августе пресс-служба Госкомитета РТ по туризму выпустила пресс-релиз, в котором обещала найти взаимовыгодные варианты компенсации. В итоге Самолин начал уговаривать обманутых туристов подписать соглашение о переносе туров на 2019 год.

Тем временем туристы начали массово подавать «позорящие» иски о принудительном взыскании по статье закона «О защите прав потребителей», предусматривающей самую большую неустойку за срыв тура, которую добропорядочные туристические агентства стараются исключить, стремясь уладить дело миром. Однако представители «Волжских путешествий» не стали предлагать мировую, пропуская один процесс за другим и накручивая неустойку до заоблачных высот. Наблюдая за индифферентным поведением туроператора, адвокат Олег Стекольщиков предположил, что тот готов «слиться». Во время защиты интересов одного из туристов в Советском райсуде он предложил наложить арест на имущество «Волжских путешествий» на сумму 100 тыс. рублей, но суд ходатайство отклонил. Вчера получила исполнительный лист жительница Казани Н. Севодина, которая оплатила 4-дневный тур до Ярославля на двоих. Как следует из судебного решения, 38,6 тысячи рублей были оплачены ею почти год назад, в октябре 2017 года, а в июне 2018 года она должна была отправиться в путешествие на «Очарованном страннике». Об отмене поездки ее не предупредили. В итоге Кировский районный суд Казани присудил ей выплату 102,8 тысячи рублей. Но кто будет выплачивать эти деньги — неизвестно.

Источник, знакомый с текстом кредитного соглашения с «Банком Казани», заверил, что судно действительно находится в залоге у банка. Фото tatbank.ru

«Мир будущего»: «детские деньги» на оплату кредита?

Наши источники в компаниях, экс -партнерах «Волжских путешествий+», утверждают, что фирма вскоре закроется, а люди ничего не получат даже по исполнительным листам.

— Собственником теплоходов является ООО «Казанская судоходная компания» предпринимателя Михаила Цигенко, — рассказал на условиях анонимности глава одной из компаний. — Он приобрел теплоходы в кредит от «Банка Казани» стоимостью 22 млн рублей за каждый несколько лет назад. Для обслуживания кредита суда были переданы в аренду Самолину. Тот имел гарантированные деньги для выплаты кредита, так как ему передали в аренду на 49 лет детский оздоровительный лагерь «Горьковец» в Зеленодольском районе Татарстана. Ежегодно он получал госконтракты за организацию отдыха в своем лагере. Так что у него были твердые «детские деньги» из бюджета РТ, и он мог без коммерческого риска регулярно направлять платежи собственнику кораблей для последующей оплаты кредита. Кроме сухопутного лагеря, он проводил на бюджетные средства специальные смены для детей на теплоходах «Очарованный странник» и «Борис Полевой».

Источник, знакомый с текстом кредитного соглашения с «Банком Казани», заверил, что судно действительно находится в залоге у банка. Но, по его словам, речь идет не о договоре прямой аренды между «Казанской судоходной компанией» и нижегородцами, а о субаренде. «Банк Казани» дал принципиальное согласие на эту схему, но официального разрешения еще не дал. Почему? Они должны прислать копию договора, после чего банк выдаст согласие. Они уже давно должны прислать, но почему-то тянут. Это не ко мне вопросы. Хотя в оригинале эксперты банка его видели», — рассказал он.

По его словам, инициатором новой сделки выступил судовладелец «Казанская судоходная компания», а банк его поддержал. «У банка же кредит, поэтому в дальнейшем кредит будет обслуживаться хорошо. Банк смотрит в будущее, чтобы не было просрочки. Есть ли она — это конфиденциальная информация», — отказался он вдаваться в конкретику.

Впрочем, пресс-служба «Банка Казани» опровергает свое участие в согласовании сделки. Приводим ее комментарий без сокращений: «На данный момент в «Банк Казани» по этому вопросу никто не обращался. Подобные взаимоотношения хозяйствующих субъектов происходят в рамках ведения их собственного бизнеса. Банк не вмешивается в дела своих клиентов. Но в случае обращения мы будем готовы его рассмотреть и помочь сторонам принять максимально взаимовыгодное решение в рамках действующего законодательства».

Мобильный Вячеслава Самолина не отвечал на звонки «Реального времени» в течение всего рабочего дня.

В этом году на теплоходах «Очарованный странник» и «Борис Полевой» должен был быть выполнен госзаказ на путешествие около 300 детей от 8 до 17 лет в рамках профильной гражданско-патриотической смены под названием «Чтобы помнили!». Фото Олега Тихонова



Как отдохнули дети в плавучем лагере Самолина

В Министерстве по делам молодежи РТ подтвердили, что фирмы Вячеслава Самолина получили госзаказ на организацию детского оздоровительного отдыха в лагере «Горьковец» и на теплоходах. Правда, они зарегистрированы на ООО «Мир Будущего» и НП «Мир Будущего». Последнее было включено в реестр палаточных лагерей Татарстана на 2018 год, которые оплачиваются за счет республиканского бюджета. В этом году на теплоходах «Очарованный странник» и «Борис Полевой» должен был быть выполнен госзаказ на путешествие около 300 детей от 8 до 17 лет в рамках профильной гражданско-патриотической смены под названием «Чтобы помнили!». Она снабжена дополнительной опцией — экскурсионное обслуживание на теплоходе. Стоимость одной путевки — 45 тысяч рублей, из которых родительский взнос — 4,5 тысячи рублей. Из-за поломки теплохода компания зафрахтовала суда у других судовладельцев, что, как можно догадаться, вылилось в копеечку. По словам заместителя министра по делам молодежи Рината Садыкова, задержка произошла на день-два, что «не критично». «Госконтракт был выполнен», — заверил он.

По другому сухопутному госзаказу в лагере «Горьковец» в этом году отдохнули 980 детей. «У Самолина старейший лагерь на Волге в несколько гектаров. Исторически он принадлежал зеленодольскому заводу им. Горького. Замечаний к нему нет», — рассказали нам специалисты республиканского центра «Лето». Они выразили надежду, что появление нового оператора, «Казанской судоходной компании», не приведет к смене арендатора «Горьковца». По данным СПАРК-Интерфакс, в 2017 году у фирмы был один заказ, а в 2018-м — семь. В прошлом году «Мир будущего» выиграл электронный аукцион на право заключения договора на оказание услуг по организации летнего отдыха для детей Зеленодольского муниципального района в стационарном лагере в летний и каникулярный период для МБУ «СОЛ «Чайка» за 7,8 млн рублей. В 2018 — четыре заказа от ГБУ РЦ «Лето» — на приобретение путевок в лагеря (на 841 тыс. — 3,2 млн рублей). Еще один заказ — на 6,5 млн рублей — от МБУ «СОЛ «Чайка», тоже на организацию отдыха для детей в лагерях. Были заключены контракты: с Минобразом Татарстана — на 1,7 млн рублей, на организацию лагеря «Квант», и с МБУ «Городской центр «Ял» — на 1,5 млн, на организацию отдыха творческих, одаренных или социально активных детей.

Экс-партнеры Вячеслава Самолина уверяют, что его погубило непрофессиональное управление компанией. «Схема была железобетонная: сложно было ее сломать, — удивляются они. — Теперь он должен всем подряд».

«Реальное время» будет следить за развитием событий.