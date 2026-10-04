В Татарстане выделят почти 300 млн рублей на покупку квартир для детей-сирот

Площадь объектов будет варьироваться от 24 до 36 кв. м

Фото: Динар Фатыхов

Из бюджета Татарстана выделят 295 млн рублей на покупку 65 квартир для детей-сирот.

Согласно тендеру, опубликованному на сайте госзакупок, площадь квартир будет варьироваться от 24 до 36 кв. м. Среди других требований: жилое помещение не находится в залоге, под арестом, имеет отдельную кухню с раковиной, санузел с сантехникой, установлены окна и двери, в чистовой отделке.

Этаж, подъезд расположения жилого помещения не имеет значения, но квартира не должна находиться в цокольных, полуподвальных этажах, в ветхом и аварийном фонде, в домах, подлежащих сносу, построенных без проекта (самовольные постройки).

Ранее сообщалось, что переплата по ипотеке в Казани достигает почти три цены жилья.

Никита Егоров