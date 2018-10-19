Экс-глава исполкома Челнов подозревается в незаконном выделении земли ТТС

Бывший глава исполнительного комитета Набережных Челнов Фархад Латыпов подозревается в превышении служебных полномочий.

По версии следствия, он незаконно передал пока неустановленным руководителям «ТрансТехСервиса» (ТТС) участок площадью 7062 кв. м, расположенный на Орловском кольце города. В результате чего обществу и государству был причинен ущерб на сумму не менее 50 млн рублей, сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по Республике Татарстан.

В отношении лиц из ТТС возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Расследование продолжается, сейчас проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия.

Напомним, утром в компании проводились обыски.