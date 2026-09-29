Татарстан занял 43-е место среди регионов России по доступности ипотеки

Республика обогнала по данному показателю Москву и Питер

Фото: Артем Дергунов

В Татарстане лишь каждая пятая семья (19,8%) может позволить себе купить квартиру по рыночной ипотеке. По данному показателю республика заняла 43-е место среди регионов России. В среднем ежемесячный ипотечный платеж в регионе составляет 88,7 тыс. рублей в месяц, пишет РИА «Новости».

В лидерах по данному показателю — Ямало-Ненецкий автономный округ (55,7% семей в регионе могут позволить себе рыночную ипотеку, а платеж оценили в 86,3 тыс. рублей), Ханта-Мансийский автономный округ — Югра (52,5% семей, 63,1 тыс. рублей) и Чукотка (48,3% семей, 103,6 тыс. рублей).

В аутсайдерах — Севастополь (4,5%, 123,7 тыс.), Крым (4,5%,116,7 тыс.) и Дагестан (5,2%, 65,8 тыс.).

Москва в данном списке оказалась на 68-м месте (13,9%,242,5 тыс.), а Санкт-Петербург — на 71-м (13%, 154,9 тыс.).

Ранее сообщалось, что Казань заняла 63-е место среди городов РФ по сроку окупаемости комнат при сдаче в аренду.

Никита Егоров