Айдар Метшин прокомментировал песню «Хора Светлакова» про Нижнекамск

Мэр Нижнекамска Айдар Метшин рассказал, что ему понравилась музыка к песне о Нижнекамске, а содержание – «не очень».

Песня прозвучала в исполнении «Хора Светлакова» на телеканале «СТС». Дети спели, как можно «нехило отдохнуть с нефтехимом» вместо Ибицы. Также можно утопить в луже обувь и забивать сваи «от скуки», сообщает НТР.

Позже дети Нижнекамска записали ответную композицию «Хору Светлакова», в которой спели, что в Нижнекамске «очень хорошо живется». Светлаков оценил чувство юмора нижнекамцев и обещал приехать.