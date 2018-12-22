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Айдар Метшин прокомментировал песню «Хора Светлакова» про Нижнекамск

16:44, 22.12.2018
Айдар Метшин прокомментировал песню «Хора Светлакова» про Нижнекамск
Фото: скриншот видео youtube.com

Мэр Нижнекамска Айдар Метшин рассказал, что ему понравилась музыка к песне о Нижнекамске, а содержание – «не очень».

Песня прозвучала в исполнении «Хора Светлакова» на телеканале «СТС». Дети спели, как можно «нехило отдохнуть с нефтехимом» вместо Ибицы. Также можно утопить в луже обувь и забивать сваи «от скуки», сообщает НТР.

Позже дети Нижнекамска записали ответную композицию «Хору Светлакова», в которой спели, что в Нижнекамске «очень хорошо живется». Светлаков оценил чувство юмора нижнекамцев и обещал приехать.

ОбществоКультура Татарстан
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