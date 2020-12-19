«Инстаграм» глав районов: повсюду елки, Лаишево с ледовой ареной и водный чемпионат в Базарных Матаках

Неделя глазами руководителей муниципалитетов Татарстана

Уже совсем не много времени остается до Нового года, и инстаграмы руководителей татарстанских районов заполнились фотографиями открытий елок и праздничного украшения городов и сел. В этом плане жители Казани могут лишь позавидовать живущим в других муниципалитетах — ведь региональный центр пока не может похвастать праздничным убранством.

Праздник приближается

На этой неделе на первый план стали выходить предновогодние мероприятия. Например, один из главных «Инстаграм»-пользователей среди глав районов Татарстана — Сергей Димитриев из Кукморского района — показал фотографии с открытия главной новогодней елки Кукмора. В основном тут — кадры с мероприятия, связанного с открытием, но можно посмотреть и на саму конусовидную елку. У поста — почти полтысячи «лайков».

А вот Ильшат Нуриев из Арского района показал не просто церемонию открытия новогодней елки — но и салют, посвященный этому событию. Видео посмотрели 2,5 тысячи раз. В комментариях пользователи поздравляют друг друга с наступающим Новым годом.



Новогоднюю тематику продолжает и руководитель Нижнекамского района Айдар Метшин. На неделе он (как и многие другие руководители районов) рассказал, что принимает эстафету добра в рамках акции «Елка желаний». В основном люди поддерживают участие Метшина в мероприятии, да и отметок «Нравится» у поста — почти 1,2 тысячи штук. Правда, не все оказались в курсе, где стоит эта елка желаний и как повесить на нее свое желание. Суть акции, проходящей в этом году в том числе в онлайн-формате, напомним, в исполнении желаний детей и пожилых людей с тяжелыми заболеваниями, детей-сирот и детей из малоимущих семей.



Проверка еды, новая техника для уборки снега и ледовая арена в Лаишево



О новогоднем украшении города и открытии елки можно узнать и из поста главы Высокогорского района Рустама Калимуллина. Но не одним Новым годом жив его аккаунт — были и другие события. Например, Калимуллин показал, что в районе проходит проверка школ на качество питания. На фотографии можно увидеть, как проверяют температурный режим, правила хранения продуктов и соблюдение предписаний Роспотребнадзора. На снимках видно людей, которые с соответствующе серьезными лицами проверяют параметры школьной пищи.

Рустем Нуриев, глава Елабужского района, пишет о не менее важных вещах. На неделе он показал видео с работой новой снегоуборочной техники. По словам Нуриева, за этот год городская среда приросла новыми пространствами — такими, как площадь Ленина, парк «Чебурашка», сквер «Сад у дома». По этой причине технику продолжают приобретать. В комментариях люди, в том числе, просят обратить внимание на освещение в парках и высказывают надежды на дальнейшее благоустройство города.



А вот Ильдус Зарипов, глава Лаишевского района, поздравляет жителей с открытием долгожданной ледовой арены. Зарипов высказывает надежду на то, что спортивный объект поспособствует развитию хоккея, фигурного катания, конькобежного спорта и создаст новые условия для здорового образа жизни. У поста — около полутысячи «лайков».



История села Новые Какерли, воспоминания о лете и чемпионат по водному поло в Базарных Матаках



Марат Гафаров, руководитель Дрожжановского района, продолжает свою образовательную рубрику — об истории сел района. На этой неделе подписчики получили возможность узнать о происхождении названия и интересных фактах о селе Новые Какерли на границе с Чувашией. На фотографиях из поста, возможно, кто-то узнает своих родственников — а те, кто не узнают, смогут ознакомиться с историей распада и возрождения колхоза «Комбайн».

Глава Чистопольского района Дмитрий Иванов тоже предлагает проникнуться чувством любви к родному району. Для этого он выкладывает летнее видео, на котором с холма видны красивый рельеф в Чистопольском районе и лошади. По лету, видимо, люди уже успели соскучиться — поэтому в комментариях активно радуются виду теплого времени года (несмотря на то, что этот ролик вряд ли можно назвать актуальным).



Тем временем глава Алькеевского района Александр Никошин рассказывает о значимом событии в жизни района — проведении в плавательном бассейне «Ляйсан» в селе Базарные Матаки первенства России по водному поло среди юношей до 17 лет, а также среди девушек до 17 лет. Во втором случае, по словам Никошина, в соревнованиях приняли участие команды из шести регионов страны.

