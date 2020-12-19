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«Инстаграм» глав районов: повсюду елки, Лаишево с ледовой ареной и водный чемпионат в Базарных Матаках

00:00, 19.12.2020

Неделя глазами руководителей муниципалитетов Татарстана

«Инстаграм» глав районов: повсюду елки, Лаишево с ледовой ареной и водный чемпионат в Базарных Матаках
Фото: instagram.com/alexander.nikoshin

Уже совсем не много времени остается до Нового года, и инстаграмы руководителей татарстанских районов заполнились фотографиями открытий елок и праздничного украшения городов и сел. В этом плане жители Казани могут лишь позавидовать живущим в других муниципалитетах — ведь региональный центр пока не может похвастать праздничным убранством.

Праздник приближается

На этой неделе на первый план стали выходить предновогодние мероприятия. Например, один из главных «Инстаграм»-пользователей среди глав районов Татарстана — Сергей Димитриев из Кукморского района — показал фотографии с открытия главной новогодней елки Кукмора. В основном тут — кадры с мероприятия, связанного с открытием, но можно посмотреть и на саму конусовидную елку. У поста — почти полтысячи «лайков».

А вот Ильшат Нуриев из Арского района показал не просто церемонию открытия новогодней елки — но и салют, посвященный этому событию. Видео посмотрели 2,5 тысячи раз. В комментариях пользователи поздравляют друг друга с наступающим Новым годом.

Новогоднюю тематику продолжает и руководитель Нижнекамского района Айдар Метшин. На неделе он (как и многие другие руководители районов) рассказал, что принимает эстафету добра в рамках акции «Елка желаний». В основном люди поддерживают участие Метшина в мероприятии, да и отметок «Нравится» у поста — почти 1,2 тысячи штук. Правда, не все оказались в курсе, где стоит эта елка желаний и как повесить на нее свое желание. Суть акции, проходящей в этом году в том числе в онлайн-формате, напомним, в исполнении желаний детей и пожилых людей с тяжелыми заболеваниями, детей-сирот и детей из малоимущих семей.

Проверка еды, новая техника для уборки снега и ледовая арена в Лаишево

О новогоднем украшении города и открытии елки можно узнать и из поста главы Высокогорского района Рустама Калимуллина. Но не одним Новым годом жив его аккаунт — были и другие события. Например, Калимуллин показал, что в районе проходит проверка школ на качество питания. На фотографии можно увидеть, как проверяют температурный режим, правила хранения продуктов и соблюдение предписаний Роспотребнадзора. На снимках видно людей, которые с соответствующе серьезными лицами проверяют параметры школьной пищи.

Рустем Нуриев, глава Елабужского района, пишет о не менее важных вещах. На неделе он показал видео с работой новой снегоуборочной техники. По словам Нуриева, за этот год городская среда приросла новыми пространствами — такими, как площадь Ленина, парк «Чебурашка», сквер «Сад у дома». По этой причине технику продолжают приобретать. В комментариях люди, в том числе, просят обратить внимание на освещение в парках и высказывают надежды на дальнейшее благоустройство города.

А вот Ильдус Зарипов, глава Лаишевского района, поздравляет жителей с открытием долгожданной ледовой арены. Зарипов высказывает надежду на то, что спортивный объект поспособствует развитию хоккея, фигурного катания, конькобежного спорта и создаст новые условия для здорового образа жизни. У поста — около полутысячи «лайков».

История села Новые Какерли, воспоминания о лете и чемпионат по водному поло в Базарных Матаках

Марат Гафаров, руководитель Дрожжановского района, продолжает свою образовательную рубрику — об истории сел района. На этой неделе подписчики получили возможность узнать о происхождении названия и интересных фактах о селе Новые Какерли на границе с Чувашией. На фотографиях из поста, возможно, кто-то узнает своих родственников — а те, кто не узнают, смогут ознакомиться с историей распада и возрождения колхоза «Комбайн».

Глава Чистопольского района Дмитрий Иванов тоже предлагает проникнуться чувством любви к родному району. Для этого он выкладывает летнее видео, на котором с холма видны красивый рельеф в Чистопольском районе и лошади. По лету, видимо, люди уже успели соскучиться — поэтому в комментариях активно радуются виду теплого времени года (несмотря на то, что этот ролик вряд ли можно назвать актуальным).

Тем временем глава Алькеевского района Александр Никошин рассказывает о значимом событии в жизни района — проведении в плавательном бассейне «Ляйсан» в селе Базарные Матаки первенства России по водному поло среди юношей до 17 лет, а также среди девушек до 17 лет. Во втором случае, по словам Никошина, в соревнованиях приняли участие команды из шести регионов страны.

Максим Матвеев
ОбществоВластьТехнологииIT Татарстан Никошин Александр ФедоровичНуриев Ильшат ГабделфаритовичКалимуллин Рустам ГалиулловичДимитриев Сергей ДимитриевичМетшин Айдар РаисовичЗарипов Ильдус ФатиховичИванов Дмитрий АлексеевичНуриев Рустем МидхатовичГафаров Марат Ринатович

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