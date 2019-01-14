Рейтинг районов: в лидирующих Сабах индекс промпроизводства снизился, а в Елабуге он оказался самым низким за два года
Проблемы с ИПП и долей прибыльных предприятий испытывают многие экономически развитые территории Татарстана
Сабинский район остался лидером рейтинга «Реального времени» по итогам 10 месяцев 2018 года, но впервые с начала года показал отрицательный рост промышленного производства. Проблемы с ИПП испытывают многие развитые районы РТ: Нижнекамск вернулся к медленному росту экономики, а в Елабуге индекс промпроизводства оказался самым низким с конца 2016 года — в итоге район Геннадия Емельянова, вместе с Азнакаево, уступил позиции в топ-5 Заинску и Альметьевску. Аналитическая служба «Реального времени», изучив октябрьские показатели районов РТ, выяснила также, что прирост населения Татарстану обеспечивают лишь три крупные агломерации: Нижнекамск, Казань и автоград — большинство же остальных муниципалитетов «вымирают».
Сабы остаются лидерами, но теряют баллы
Сабинский район продолжает удерживать лидерство, но также продолжая терять и заработанные весной и летом баллы: в сентябре район Раиса Минниханова потерял 4 балла, в октябре недосчитался еще почти пяти. Напомним, Сабы, вырвавшись вперед в апреле (обогнав тогда Нижнекамский район), по итогам первого полугодия 2018 года существенно оторвались от ближайших преследователей. В июле район не набрал новых, а потерял старые баллы, но в августе вновь нарастил темп, и, отыграв потери, показал самый высокий пока уровень с начала года — 128,07 балла.
Сделал он это, во-первых, увеличив объем отгруженных товаров собственного производства на душу населения до 40,9 млн рублей; во-вторых, улучшив позиции по самой болезненной своей проблеме — безработице, уровень которой упал сразу на 12,7% (до 0,63); в-третьих, уменьшив уровень преступности с 329,4 до 271,8 на 100 тыс. населения; в-четвертых, в районе упали цены на товары первой необходимости — до 1 097,5 рубля за продукты потребительской корзины. Но с началом осени рост потребительских цен возобновился, кроме того, существенно ослабил позиции Сабов рост преступности — в сентябре в районе было зарегистрировано в полтора с лишним раза больше преступлений на 100 тыс. населения, чем месяцем ранее. Из экономических показателей подвели инвестиции, в частности, темп их роста.
Но главным ударом в октябре стал индекс промышленного производства — впервые с начала года он оказался в «красной зоне». Еще недавно демонстрирующий, наряду с экономически развитыми городами и районами (Казань, Альметьевск, Челны, Елабуга), положительные темпы, по итогам 10 месяцев Сабинский район показал ИПП в размере 97,7%. Впрочем, надо отметить, что индекс падал весь прошлый год — если в марте он составлял 125%, то в сентябре уже всего 108%. Однако падения сразу на 10%, конечно, вряд ли кто-либо мог ожидать.
Для сравнения, в среднем по Татарстану ИПП составил к сентябрю 2018 года 101,8%. Всего же 20 районов показали отрицательные темпы роста, в 26 районах он в октябре снизился. В том числе — в Набережных Челнах (со 107,6 до 106,1%), Казани (со 106,4% до 105,2%) и Елабуге (со 111,1% до 108,5%). Из промышленно развитых районов РТ вырос он лишь в Альметьевске, правда, всего на 0,7% — до 104,2%.
|Наименование муниципального района (городского округа)
|Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по полному кругу организаций (оценка), тыс. руб.
|Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей и работников несписочного состава) по крупным и средним предприятиям, чел.
|Наличие крупного рогатого скота, голов
|Производство (реализовано)
СКОТА И ПТИЦЫ В ЖИВОМ ВЕСЕ в сельхозорганизациях, крупных и средних фермерских хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей, ц
|Производство (реализовано) МОЛОКА в сельхозорганизациях, крупных и средних фермерских хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей, ц
|Агрызский
|2.711.074
|7.585
|11.496
|24.648
|195.026
|Азнакаевский
|12.318.334
|15.050
|24.522
|24.184
|397.144
|Аксубаевский
|16.051.957
|4.317
|17.043
|18.194
|221.358
|Актанышский
|4.459.215
|5.613
|34.823
|214.147
|489.951
|Алексеевский
|1.228.249
|5.306
|20.863
|15.898
|271.120
|Алькеевский
|370.116
|3.732
|33.124
|24.989
|490.221
|Альметьевский
|769.798.182
|62.465
|13.064
|17.263
|154.432
|Апастовский
|298.526
|3.759
|18.317
|19.098
|216.696
|Арский
|2.218.826
|6.834
|37.854
|40.565
|496.216
Нижнекамск замедлил темпы роста ИПП — начала расти и инфляция
В затылок Сабинскому району дышит Нижнекамск, набравший по итогам 10 месяцев 2018 года 119,14 балла против 119,46 сабинских. И это несмотря на лидерство района Айдара Метшина по безработице (ее уровень составляет 0,75% при среднереспубликанском 0,48%).
Удержать за собой второе место и претендовать на первое Нижнекамску на фоне застывших других показателей помогает рост доли прибыльных предприятий, которая в октябре достигла наивысшей отметки с начала года — 73,6%. Отметим, что еще месяц назад число убыточных предприятий в районе резко выросло (почти до 30%). Сдерживает позиции Нижнекамска другой экономически важный показатель — тот же индекс промышленного производства, который в сентябре тоже достиг рекордной отметки в 108,7%. Правда, уже в октябре темпы вновь упали до традиционных 105,4%.
Напомним, выпадение Нижнекамска из тройки лидеров в августе произошло во многом из-за низких темпов роста ИПП и высокой инфляции. В октябре цены на продовольственные товары тоже выросли, хотя и не столь существенно. Но это тревожный звонок, учитывая, что в среднем по Татарстану они упали (стоимость потребительской корзины в РТ составила 1 157 рублей — в Нижнекамске же 1205,61 рублей).
Доля прибыльных предприятий упала в Набережных Челнах и Альметьевске
Нижнекамск вошел в число лишь восьми районов и городов, которые сумели нарастить долю прибыльных предприятий. Из экономически развитых стоит отметить Зеленодольский район Александра Тыгина, где число таких компаний выросло с 73,3% до 77,4%, и Казань (с 73,6% до 74,8%).
Напротив, в число восьми районов и городов, где число прибыльных предприятий в октябре упало, вошел восточный промцентр РТ Набережные Челны (впрочем, доля прибыльных предприятий здесь хоть и сократилась — на 0,7%, но остается более высокой, чем в перечисленных районах, составляя 78%) и Альметьевск, где доля прибыльных предприятий как и в автограде продолжает падать третий месяц подряд. К началу второго полугодия 2018 года в Альметьевске и Челнах было всего около 20% убыточных предприятий.
Худшие позиции у Рыбно-Слободского и Пестречинского районов, где убыточна половина предприятий, и у Лаишевского, Верхнеуслонского и Тетюшского районов, где таковых даже больше половины.
Прирост населения Татарстану обеспечивают Нижнекамск, Казань и Челны — большинство остальных муниципалитетов «вымирают»
Несмотря на трудное положение большинства лаишевских предприятий, район Михаила Афанасьева удержал за собой третье место, набрав 118,09 баллов. Всего 45,8% прибыльных лаишевских предприятий смогли чуть поднять индекс промышленного производства, который хоть и находится уже четвертый месяц в «красной зоне», но вплотную приблизился к 100-процентной отметке. Еще одним положительным фактором стало резкое снижение безработицы, не только достигшей минимальной цифры с апреля 2018 года, но ставшей и самой низкой в целом по Татарстану — всего 0,14%.
Третьим фактором стал демографический. Хотя в целом в РТ рождается больше, чем умирает, происходит это в основном благодаря пяти крупным агломерациям, где наблюдается прирост населения, из которых значимы три: в Нижнекамске рождается на 1629 человек больше, чем умирает, в Челнах — на 4093 человека больше, в Казани — на 5169. Остальные районы «вымирают». И на этом фоне даже снижение количества умерших в сравнении с рождающимися весьма положительно влияет на позиции в рейтинге, так, в Лаишево на 1 000 человек родилось 5,5, умерло 8,2. Похожие показатели демонстрирует и лидер рейтинга Сабинский район.
|МЕСТО
|Наименование муниципального района (городского округа)
|Баллы по отгруженным товарам собственного производства
|Баллы по численности работников
|Баллы по количеству крупного рогатого скота
|Баллы по реализации скота и птицы
|31
|Агрызский
|16
|28
|15
|28
|9
|Азнакаевский
|31
|37
|39
|27
|41
|Аксубаевский
|32
|15
|30
|22
|11
|Актанышский
|24
|20
|43
|42
|15
|Алексеевский
|10
|19
|35
|17
|18
|Алькеевский
|6
|11
|42
|30
|5
|Альметьевский
|45
|42
|20
|20
|36
|Апастовский
|3
|12
|32
|24
|39
|Арский
|14
|24
|44
|35
За 2 месяца потребительская корзина в Казани подорожала на 30 рублей
Впервые в топ-5 лучших районов вошел Заинский, набравший под руководством Разифа Каримова в октябре сразу пять баллов, опередивший ненамного Альметьевский район Айрата Хайруллина (114,91 балла против 114,76) и занявший четвертое место. Помогло, во-первых, снижение безработицы до 0,37% (что дало не 21, а 28 баллов) и, во-вторых и в-главных, снижение потребительских цен. Правда, снизились они как раз после резкого роста — район занял шестое место в сентябре по инфляции, тогда стоимость потребительской корзины выросла с 1 165,5 до 1 178,5 рубля (при среднереспубликанском показателе 1 157,5). По итогам же октября Заинск вошел в число 13 районов, где цены упали — потребительская корзина подешевела здесь до 1 178,3 рубля.
При этом высокий рост цен отмечен в Набережных Челнах (корзина подорожала с 1 163,19 до 1 172,9 рубля) и Казани (корзина подорожала на 10 рублей, до 1177,07 рубля). Отметим, что продукты в столице РТ дорожали второй месяц подряд — уже в августе они выросли в стоимости на 20 рублей.
Заинск и Альметьевск вытеснили из топ-5 Елабугу и Азнакаево
Альметьевск, периодически выпадая из пятерки и снова в нее возвращаясь, вновь попал в число лучших по итогам октября, набрав 114,76 балла. Закрепиться в топ-5 району мешают все те же причины. Альметьевск продолжает терять прибыльные предприятия, доля которых с июля сократилась на 3% — до 76,9%. При этом, как и в случае с лаишевской динамикой, в районе растет индекс промпроизводства, который составил в октябре 104,2%. Впрочем, высокий ИПП может обеспечить одна нефтянка, даже если предположить теоретически, что все остальное будет показывать сплошные убытки.
Помогло нефтяному району и положение дел в рознице: Альметьевск вошел в топ-5 районов с самой высокой дефляцией, стоимость потребительской корзины в октябре здесь сократилась на 17 рублей, составив 1 145,3 рубля.
В Елабуге упали как доля прибыльных предприятий, так и ИПП — до самой низкой отметки с 2016 года
Заинск и Альметьевск в итоге вытеснили из пятерки лучших районов Елабугу и Азнакаево, которые набрали соответственно 110,28 и 109,25 балла, заняв седьмое и девятое место. С одной стороны, у Елабуги Геннадия Емельянова было и даже остается все неплохо: в сентябре этот район увеличил объем инвестиций почти в два раза, до 13,3 млрд рублей. Да и доля прибыльных предприятий, благодаря в т. ч. ОЭЗ «Алабуга», была в течение года стабильной. С другой стороны, индекс промышленного производства оказался самым низким с начала года — 111,1%. Увы, в октябре оба этих показателя снизились. Доля прибыльных предприятий упала до 71,2% (с 74,2%), отбросив район к ситуации конца первого полугодия, а ИПП продолжил свое снижение и по итогам октября составил уже 108,5% — это самый низкий показатель с конца 2016 года.
Азнакаевский район Марселя Шайдуллина уже в сентябре потерял 5 баллов, набрав менее 112, хотя и претендовал еще пару месяцев назад на второе место. Еще в августе начала снижаться доля прибыльных предприятий, упав до 84,2% — при том, что в апреле — июне она достигала отметки в 90%. Удерживаться в топе лидеров помогали невысокая безработица (0,51%) и одна из самых дешевых потребительских корзин в РТ.
В октябре ни по одному критическому показателю улучшений не произошло, зато подвели социально-демографические факторы: кривая преступности пошла вверх (число преступлений выросло на 25%, до 541 на 100 тыс. населения), одновременно увеличилась и стоимость потребительской корзины, которая, хотя и остается одной из самых дешевых, но стоит уже 1 094,97 рублей, то есть почти на 8 рублей дороже, чем в сентябре.
|Место по итогам сентября
|Место по итогам октября
|Наименование муниципального района (городского округа)
|Баллы
|1
|1
|Сабинский
|119,46
|2
|2
|Нижнекамский
|119,14
|3
|3
|Лаишевский
|118,09
|8
|4
|Заинский
|114,91
|7
|5
|Альметьевский
|114,76
|6
|6
|Лениногорский
|112,84
|4
|7
|Елабужский
|110,28
|9
|8
|Зеленодольский
|110,04
|5
|9
|Азнакаевский
|109,25
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым