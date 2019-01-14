Рейтинг районов: в лидирующих Сабах индекс промпроизводства снизился, а в Елабуге он оказался самым низким за два года

Проблемы с ИПП и долей прибыльных предприятий испытывают многие экономически развитые территории Татарстана

Фото: Максим Платонов

Сабинский район остался лидером рейтинга «Реального времени» по итогам 10 месяцев 2018 года, но впервые с начала года показал отрицательный рост промышленного производства. Проблемы с ИПП испытывают многие развитые районы РТ: Нижнекамск вернулся к медленному росту экономики, а в Елабуге индекс промпроизводства оказался самым низким с конца 2016 года — в итоге район Геннадия Емельянова, вместе с Азнакаево, уступил позиции в топ-5 Заинску и Альметьевску. Аналитическая служба «Реального времени», изучив октябрьские показатели районов РТ, выяснила также, что прирост населения Татарстану обеспечивают лишь три крупные агломерации: Нижнекамск, Казань и автоград — большинство же остальных муниципалитетов «вымирают».

Сабы остаются лидерами, но теряют баллы

Сабинский район продолжает удерживать лидерство, но также продолжая терять и заработанные весной и летом баллы: в сентябре район Раиса Минниханова потерял 4 балла, в октябре недосчитался еще почти пяти. Напомним, Сабы, вырвавшись вперед в апреле (обогнав тогда Нижнекамский район), по итогам первого полугодия 2018 года существенно оторвались от ближайших преследователей. В июле район не набрал новых, а потерял старые баллы, но в августе вновь нарастил темп, и, отыграв потери, показал самый высокий пока уровень с начала года — 128,07 балла.

Сделал он это, во-первых, увеличив объем отгруженных товаров собственного производства на душу населения до 40,9 млн рублей; во-вторых, улучшив позиции по самой болезненной своей проблеме — безработице, уровень которой упал сразу на 12,7% (до 0,63); в-третьих, уменьшив уровень преступности с 329,4 до 271,8 на 100 тыс. населения; в-четвертых, в районе упали цены на товары первой необходимости — до 1 097,5 рубля за продукты потребительской корзины. Но с началом осени рост потребительских цен возобновился, кроме того, существенно ослабил позиции Сабов рост преступности — в сентябре в районе было зарегистрировано в полтора с лишним раза больше преступлений на 100 тыс. населения, чем месяцем ранее. Из экономических показателей подвели инвестиции, в частности, темп их роста.

Но главным ударом в октябре стал индекс промышленного производства — впервые с начала года он оказался в «красной зоне». Еще недавно демонстрирующий, наряду с экономически развитыми городами и районами (Казань, Альметьевск, Челны, Елабуга), положительные темпы, по итогам 10 месяцев Сабинский район показал ИПП в размере 97,7%. Впрочем, надо отметить, что индекс падал весь прошлый год — если в марте он составлял 125%, то в сентябре уже всего 108%. Однако падения сразу на 10%, конечно, вряд ли кто-либо мог ожидать.

Для сравнения, в среднем по Татарстану ИПП составил к сентябрю 2018 года 101,8%. Всего же 20 районов показали отрицательные темпы роста, в 26 районах он в октябре снизился. В том числе — в Набережных Челнах (со 107,6 до 106,1%), Казани (со 106,4% до 105,2%) и Елабуге (со 111,1% до 108,5%). Из промышленно развитых районов РТ вырос он лишь в Альметьевске, правда, всего на 0,7% — до 104,2%.

Рейтинг районов РТ, октябрь 2018, показатели

Наименование муниципального района (городского округа) Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по полному кругу организаций (оценка), тыс. руб. Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей и работников несписочного состава) по крупным и средним предприятиям, чел. Наличие крупного рогатого скота, голов Производство (реализовано)

СКОТА И ПТИЦЫ В ЖИВОМ ВЕСЕ в сельхозорганизациях, крупных и средних фермерских хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей, ц Производство (реализовано) МОЛОКА в сельхозорганизациях, крупных и средних фермерских хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей, ц Агрызский 2.711.074 7.585 11.496 24.648 195.026 Азнакаевский 12.318.334 15.050 24.522 24.184 397.144 Аксубаевский 16.051.957 4.317 17.043 18.194 221.358 Актанышский 4.459.215 5.613 34.823 214.147 489.951 Алексеевский 1.228.249 5.306 20.863 15.898 271.120 Алькеевский 370.116 3.732 33.124 24.989 490.221 Альметьевский 769.798.182 62.465 13.064 17.263 154.432 Апастовский 298.526 3.759 18.317 19.098 216.696 Арский 2.218.826 6.834 37.854 40.565 496.216

Нижнекамск замедлил темпы роста ИПП — начала расти и инфляция

В затылок Сабинскому району дышит Нижнекамск, набравший по итогам 10 месяцев 2018 года 119,14 балла против 119,46 сабинских. И это несмотря на лидерство района Айдара Метшина по безработице (ее уровень составляет 0,75% при среднереспубликанском 0,48%).

Удержать за собой второе место и претендовать на первое Нижнекамску на фоне застывших других показателей помогает рост доли прибыльных предприятий, которая в октябре достигла наивысшей отметки с начала года — 73,6%. Отметим, что еще месяц назад число убыточных предприятий в районе резко выросло (почти до 30%). Сдерживает позиции Нижнекамска другой экономически важный показатель — тот же индекс промышленного производства, который в сентябре тоже достиг рекордной отметки в 108,7%. Правда, уже в октябре темпы вновь упали до традиционных 105,4%.

Напомним, выпадение Нижнекамска из тройки лидеров в августе произошло во многом из-за низких темпов роста ИПП и высокой инфляции. В октябре цены на продовольственные товары тоже выросли, хотя и не столь существенно. Но это тревожный звонок, учитывая, что в среднем по Татарстану они упали (стоимость потребительской корзины в РТ составила 1 157 рублей — в Нижнекамске же 1205,61 рублей).

Доля прибыльных предприятий упала в Набережных Челнах и Альметьевске

Нижнекамск вошел в число лишь восьми районов и городов, которые сумели нарастить долю прибыльных предприятий. Из экономически развитых стоит отметить Зеленодольский район Александра Тыгина, где число таких компаний выросло с 73,3% до 77,4%, и Казань (с 73,6% до 74,8%).

Напротив, в число восьми районов и городов, где число прибыльных предприятий в октябре упало, вошел восточный промцентр РТ Набережные Челны (впрочем, доля прибыльных предприятий здесь хоть и сократилась — на 0,7%, но остается более высокой, чем в перечисленных районах, составляя 78%) и Альметьевск, где доля прибыльных предприятий как и в автограде продолжает падать третий месяц подряд. К началу второго полугодия 2018 года в Альметьевске и Челнах было всего около 20% убыточных предприятий.

Худшие позиции у Рыбно-Слободского и Пестречинского районов, где убыточна половина предприятий, и у Лаишевского, Верхнеуслонского и Тетюшского районов, где таковых даже больше половины.

Прирост населения Татарстану обеспечивают Нижнекамск, Казань и Челны — большинство остальных муниципалитетов «вымирают»

Несмотря на трудное положение большинства лаишевских предприятий, район Михаила Афанасьева удержал за собой третье место, набрав 118,09 баллов. Всего 45,8% прибыльных лаишевских предприятий смогли чуть поднять индекс промышленного производства, который хоть и находится уже четвертый месяц в «красной зоне», но вплотную приблизился к 100-процентной отметке. Еще одним положительным фактором стало резкое снижение безработицы, не только достигшей минимальной цифры с апреля 2018 года, но ставшей и самой низкой в целом по Татарстану — всего 0,14%.

Третьим фактором стал демографический. Хотя в целом в РТ рождается больше, чем умирает, происходит это в основном благодаря пяти крупным агломерациям, где наблюдается прирост населения, из которых значимы три: в Нижнекамске рождается на 1629 человек больше, чем умирает, в Челнах — на 4093 человека больше, в Казани — на 5169. Остальные районы «вымирают». И на этом фоне даже снижение количества умерших в сравнении с рождающимися весьма положительно влияет на позиции в рейтинге, так, в Лаишево на 1 000 человек родилось 5,5, умерло 8,2. Похожие показатели демонстрирует и лидер рейтинга Сабинский район.

Рейтинг районов РТ, октябрь 2018 года, баллы

МЕСТО Наименование муниципального района (городского округа) Баллы по отгруженным товарам собственного производства Баллы по численности работников Баллы по количеству крупного рогатого скота Баллы по реализации скота и птицы 31 Агрызский 16 28 15 28 9 Азнакаевский 31 37 39 27 41 Аксубаевский 32 15 30 22 11 Актанышский 24 20 43 42 15 Алексеевский 10 19 35 17 18 Алькеевский 6 11 42 30 5 Альметьевский 45 42 20 20 36 Апастовский 3 12 32 24 39 Арский 14 24 44 35

За 2 месяца потребительская корзина в Казани подорожала на 30 рублей

Впервые в топ-5 лучших районов вошел Заинский, набравший под руководством Разифа Каримова в октябре сразу пять баллов, опередивший ненамного Альметьевский район Айрата Хайруллина (114,91 балла против 114,76) и занявший четвертое место. Помогло, во-первых, снижение безработицы до 0,37% (что дало не 21, а 28 баллов) и, во-вторых и в-главных, снижение потребительских цен. Правда, снизились они как раз после резкого роста — район занял шестое место в сентябре по инфляции, тогда стоимость потребительской корзины выросла с 1 165,5 до 1 178,5 рубля (при среднереспубликанском показателе 1 157,5). По итогам же октября Заинск вошел в число 13 районов, где цены упали — потребительская корзина подешевела здесь до 1 178,3 рубля.

При этом высокий рост цен отмечен в Набережных Челнах (корзина подорожала с 1 163,19 до 1 172,9 рубля) и Казани (корзина подорожала на 10 рублей, до 1177,07 рубля). Отметим, что продукты в столице РТ дорожали второй месяц подряд — уже в августе они выросли в стоимости на 20 рублей.

Заинск и Альметьевск вытеснили из топ-5 Елабугу и Азнакаево

Альметьевск, периодически выпадая из пятерки и снова в нее возвращаясь, вновь попал в число лучших по итогам октября, набрав 114,76 балла. Закрепиться в топ-5 району мешают все те же причины. Альметьевск продолжает терять прибыльные предприятия, доля которых с июля сократилась на 3% — до 76,9%. При этом, как и в случае с лаишевской динамикой, в районе растет индекс промпроизводства, который составил в октябре 104,2%. Впрочем, высокий ИПП может обеспечить одна нефтянка, даже если предположить теоретически, что все остальное будет показывать сплошные убытки.

Помогло нефтяному району и положение дел в рознице: Альметьевск вошел в топ-5 районов с самой высокой дефляцией, стоимость потребительской корзины в октябре здесь сократилась на 17 рублей, составив 1 145,3 рубля.

В Елабуге упали как доля прибыльных предприятий, так и ИПП — до самой низкой отметки с 2016 года

Заинск и Альметьевск в итоге вытеснили из пятерки лучших районов Елабугу и Азнакаево, которые набрали соответственно 110,28 и 109,25 балла, заняв седьмое и девятое место. С одной стороны, у Елабуги Геннадия Емельянова было и даже остается все неплохо: в сентябре этот район увеличил объем инвестиций почти в два раза, до 13,3 млрд рублей. Да и доля прибыльных предприятий, благодаря в т. ч. ОЭЗ «Алабуга», была в течение года стабильной. С другой стороны, индекс промышленного производства оказался самым низким с начала года — 111,1%. Увы, в октябре оба этих показателя снизились. Доля прибыльных предприятий упала до 71,2% (с 74,2%), отбросив район к ситуации конца первого полугодия, а ИПП продолжил свое снижение и по итогам октября составил уже 108,5% — это самый низкий показатель с конца 2016 года.

Азнакаевский район Марселя Шайдуллина уже в сентябре потерял 5 баллов, набрав менее 112, хотя и претендовал еще пару месяцев назад на второе место. Еще в августе начала снижаться доля прибыльных предприятий, упав до 84,2% — при том, что в апреле — июне она достигала отметки в 90%. Удерживаться в топе лидеров помогали невысокая безработица (0,51%) и одна из самых дешевых потребительских корзин в РТ.

В октябре ни по одному критическому показателю улучшений не произошло, зато подвели социально-демографические факторы: кривая преступности пошла вверх (число преступлений выросло на 25%, до 541 на 100 тыс. населения), одновременно увеличилась и стоимость потребительской корзины, которая, хотя и остается одной из самых дешевых, но стоит уже 1 094,97 рублей, то есть почти на 8 рублей дороже, чем в сентябре.

Итоговый рейтинг районов РТ, октябрь 2018 года

Место по итогам сентября Место по итогам октября Наименование муниципального района (городского округа) Баллы 1 1 Сабинский 119,46 2 2 Нижнекамский 119,14 3 3 Лаишевский 118,09 8 4 Заинский 114,91 7 5 Альметьевский 114,76 6 6 Лениногорский 112,84 4 7 Елабужский 110,28 9 8 Зеленодольский 110,04 5 9 Азнакаевский 109,25