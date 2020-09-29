Реконструкцию дамбы в Нижнекамске намерены завершить к концу года

Мэр Нижнекамска проинспектировал ход строительных работ на Красноключинской дамбе и в экопарке

Фото: Ангелина Панченко

На протяжении почти двадцати лет весенний паводок держал в напряжении Нижнекамск. Каждый год подъем уровня воды в реке Каме сильно подмывал песчаное основание Красноключинской дамбы, что могло привести к экологической катастрофе. В последние годы ее состояние было уже критическим: требовались не просто реставрационные работы, а серьезный капитальный ремонт. Начало ему было, наконец, положено в этом году, а проведение работ теперь под постоянным контролем городских властей. Сегодня мэр Нижнекамска оценил объем выполненных работ и поставил перед подрядчиками новые задачи.

Экологическая проблема длиной в десятки лет

Самая явная угроза от весеннего половодья, разлива Камы, грозила в 2007 году. Тогда уровень воды в реке поднялся до критической отметки в 58,1 метра по балтийской системе высот. Если бы вода пробила дамбу, то под угрозой затопления могли оказаться 40 тысяч дачных участков и несколько сельских поселений района, а это без малого 70 тыс. человек. Прежде из сложного положения выходили, можно сказать, дедовским способом — укрепляли аварийное гидротехническое сооружение строительными отходами, балками, кирпичами, сваливая все это на берег сотнями тонн. Степень разрушения даже оценивали с помощью спутниковой навигационной системы, а наблюдения казанских геодезистов легли затем в основу проекта по реконструкции дамбы.

Городские власти много лет обивали пороги федеральных и республиканских ведомств, прося помощи в решении этой проблемы, поскольку вопрос реконструкции дамбы оценивался в сотни миллионов рублей, коих, понятное дело, в городской казне не было. В прошлом году состояние дамбы показали во время одного из визитов главе Татарстана Рустаму Минниханову. Президент пообещал поддержку, и дело сдвинулось с мертвой точки. К решению острого вопроса подключилось и Федеральное агентство водных ресурсов.

Проект реконструкции дамбы на самом аварийном участке протяженностью почти 2,2 км оценили почти в один миллиард рублей. Средства выделили практически в равных долях республиканский и федеральный бюджеты

В итоге проект реконструкции дамбы на самом аварийном участке протяженностью почти 2,2 км оценили почти в один миллиард рублей. Средства выделили практически в равных долях республиканский и федеральный бюджеты. Предполагалось, что реконструкция пройдет в два этапа, но деньги поступили все сразу, так что было принято решение не тянуть резину, а привести дамбу в соответствие современным стандартам в этом году.

Не только дамба, но и дорога

К работе по капремонту гидротехнического сооружения подрядная строительная организация из Казани приступила нынешним летом. Ежедневно на территории дамбы задействованы почти 30 единиц спецтехники и 70 строителей. А сложностей, по словам подрядчика, пока не возникало.



Как стало известно в ходе сегодняшнего визита мэра Нижнекамска на место строительства дамбы, сдать сложный объект со стопроцентной готовностью подрядчик планирует к концу текущего года.

Что еще немаловажно, если удастся изыскать средства, то вместе с современной дамбой город этой осенью получит и реконструированную дорогу, проходящую вдоль берега Камы. Ремонта она не видела с тех самых пор, как в середине 60-х годов прошлого века на этой территории стали появляться первые дачные участки. Цена вопроса — 70 млн рублей.

1 / 10 Ангелина Панченко

Ангелина Панченко

Ангелина Панченко

Ангелина Панченко

Ангелина Панченко

Ангелина Панченко

Ангелина Панченко

Ангелина Панченко

Ангелина Панченко

Ангелина Панченко

Уникальный экопарк

Еще один объект, который постоянно находится в поле зрения городских властей, — экопарк, который также располагается на живописном берегу Камы, в поселке Красный Ключ. Его набережная, реконструкция и благоустройство которой были проведены в 2016 году, к 50-летию Нижнекамска, сразу стала излюбленным местом отдыха горожан.

Экопарк же, по задумке проектировщиков, обещает стать еще одним уникальным объектом не только города, но и республики. По крайней мере, подобных тому, что создается сегодня в Нижнекамске, нет. Заброшенная десятки лет территория площадью без малого 18 га уже обрела первые очертания будущего парка: проложены навесные деревянные дорожки, посажены редкие породы деревьев. Их, кстати, привозят из различных российских питомников. На нижнекамской земле уже прижились кедры, сакура, различные виды кленов и сосен. Изюминкой, по словам главного специалиста по озеленению этой территории Натальи Мозжериной, «станут альпинарий и сербские сосны, а в целом же парк украсят более двух тысяч различных пород деревьев и кустарников». Еще одна интересная идея — собрать на парковой территории растения, которые растут в разных уголках Татарстана.

Работы по созданию новой парковой зоны поделили на три этапа, рассказал сегодня журналистам глава НМР. Первый этап практически завершен, а на его реализацию направлены 45 млн рублей, выделенных по республиканской программе финансирования общественных пространств.

1 / 14 Ангелина Панченко

Ангелина Панченко

Ангелина Панченко

Ангелина Панченко

Ангелина Панченко

Ангелина Панченко

Ангелина Панченко

Ангелина Панченко

Ангелина Панченко

Ангелина Панченко

Ангелина Панченко

Ангелина Панченко

Ангелина Панченко

Ангелина Панченко

Вторым этапом станет возрождение озера Каракуль (Черное озеро), или Пионерского — как много лет его называли горожане. Главную задачу отметил в интервью «Реальному времени» мэр Айдар Метшин: «До конца года выполнить проект по возрождению этого уникального водного источника, а в 2021 году уже вплотную приступить к необходимым работам, чтобы вернуть озеру первозданный вид и сделать его местом проведения отдыха нижнекамцев».

Благо намерение городских властей по реанимации озера уже получило федеральную поддержку. Здесь планируется организовать работу лодочной станции и разные водные развлечения. Полностью завершить создание нижнекамского экопарка на берегу Камы планируется в 2022 году.