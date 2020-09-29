Реконструкцию дамбы в Нижнекамске намерены завершить к концу года
Мэр Нижнекамска проинспектировал ход строительных работ на Красноключинской дамбе и в экопарке
На протяжении почти двадцати лет весенний паводок держал в напряжении Нижнекамск. Каждый год подъем уровня воды в реке Каме сильно подмывал песчаное основание Красноключинской дамбы, что могло привести к экологической катастрофе. В последние годы ее состояние было уже критическим: требовались не просто реставрационные работы, а серьезный капитальный ремонт. Начало ему было, наконец, положено в этом году, а проведение работ теперь под постоянным контролем городских властей. Сегодня мэр Нижнекамска оценил объем выполненных работ и поставил перед подрядчиками новые задачи.
Экологическая проблема длиной в десятки лет
Самая явная угроза от весеннего половодья, разлива Камы, грозила в 2007 году. Тогда уровень воды в реке поднялся до критической отметки в 58,1 метра по балтийской системе высот. Если бы вода пробила дамбу, то под угрозой затопления могли оказаться 40 тысяч дачных участков и несколько сельских поселений района, а это без малого 70 тыс. человек. Прежде из сложного положения выходили, можно сказать, дедовским способом — укрепляли аварийное гидротехническое сооружение строительными отходами, балками, кирпичами, сваливая все это на берег сотнями тонн. Степень разрушения даже оценивали с помощью спутниковой навигационной системы, а наблюдения казанских геодезистов легли затем в основу проекта по реконструкции дамбы.
Городские власти много лет обивали пороги федеральных и республиканских ведомств, прося помощи в решении этой проблемы, поскольку вопрос реконструкции дамбы оценивался в сотни миллионов рублей, коих, понятное дело, в городской казне не было. В прошлом году состояние дамбы показали во время одного из визитов главе Татарстана Рустаму Минниханову. Президент пообещал поддержку, и дело сдвинулось с мертвой точки. К решению острого вопроса подключилось и Федеральное агентство водных ресурсов.
В итоге проект реконструкции дамбы на самом аварийном участке протяженностью почти 2,2 км оценили почти в один миллиард рублей. Средства выделили практически в равных долях республиканский и федеральный бюджеты. Предполагалось, что реконструкция пройдет в два этапа, но деньги поступили все сразу, так что было принято решение не тянуть резину, а привести дамбу в соответствие современным стандартам в этом году.
Не только дамба, но и дорога
К работе по капремонту гидротехнического сооружения подрядная строительная организация из Казани приступила нынешним летом. Ежедневно на территории дамбы задействованы почти 30 единиц спецтехники и 70 строителей. А сложностей, по словам подрядчика, пока не возникало.
Как стало известно в ходе сегодняшнего визита мэра Нижнекамска на место строительства дамбы, сдать сложный объект со стопроцентной готовностью подрядчик планирует к концу текущего года.
Что еще немаловажно, если удастся изыскать средства, то вместе с современной дамбой город этой осенью получит и реконструированную дорогу, проходящую вдоль берега Камы. Ремонта она не видела с тех самых пор, как в середине 60-х годов прошлого века на этой территории стали появляться первые дачные участки. Цена вопроса — 70 млн рублей.
Уникальный экопарк
Еще один объект, который постоянно находится в поле зрения городских властей, — экопарк, который также располагается на живописном берегу Камы, в поселке Красный Ключ. Его набережная, реконструкция и благоустройство которой были проведены в 2016 году, к 50-летию Нижнекамска, сразу стала излюбленным местом отдыха горожан.
Экопарк же, по задумке проектировщиков, обещает стать еще одним уникальным объектом не только города, но и республики. По крайней мере, подобных тому, что создается сегодня в Нижнекамске, нет. Заброшенная десятки лет территория площадью без малого 18 га уже обрела первые очертания будущего парка: проложены навесные деревянные дорожки, посажены редкие породы деревьев. Их, кстати, привозят из различных российских питомников. На нижнекамской земле уже прижились кедры, сакура, различные виды кленов и сосен. Изюминкой, по словам главного специалиста по озеленению этой территории Натальи Мозжериной, «станут альпинарий и сербские сосны, а в целом же парк украсят более двух тысяч различных пород деревьев и кустарников». Еще одна интересная идея — собрать на парковой территории растения, которые растут в разных уголках Татарстана.
Работы по созданию новой парковой зоны поделили на три этапа, рассказал сегодня журналистам глава НМР. Первый этап практически завершен, а на его реализацию направлены 45 млн рублей, выделенных по республиканской программе финансирования общественных пространств.
Вторым этапом станет возрождение озера Каракуль (Черное озеро), или Пионерского — как много лет его называли горожане. Главную задачу отметил в интервью «Реальному времени» мэр Айдар Метшин: «До конца года выполнить проект по возрождению этого уникального водного источника, а в 2021 году уже вплотную приступить к необходимым работам, чтобы вернуть озеру первозданный вид и сделать его местом проведения отдыха нижнекамцев».
Благо намерение городских властей по реанимации озера уже получило федеральную поддержку. Здесь планируется организовать работу лодочной станции и разные водные развлечения. Полностью завершить создание нижнекамского экопарка на берегу Камы планируется в 2022 году.
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