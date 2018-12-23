Светлаков поздравил Нижнекамск с Новым годом

Шоумен Сергей Светлаков поздравил жителей Нижнекамска с наступающим Новым годом.

«Прекрасный город Нижнекамск, поздравляю тебя с наступающим Новым годом! Пускай в этом году сбудутся все мечты горожан», — пожелал Светлаков городу.

Артист пожелал нижнекамцам красоты и веселья, «уральского здоровья, кавказского долголетия и немножко еврейского везения», а также удачи хоккейной команде «Нефтехимик», сообщает НТР.

Позже дети Нижнекамска записали ответную композицию «Хору Светлакова», в которой спели, что в Нижнекамске «очень хорошо живется». Светлаков оценил чувство юмора нижнекамцев и обещал приехать. Мэр города Айдар Метшин прокомментировал песню «хора Светлакова», отметив, что музыка ему понравилась, а слова — «не очень».

