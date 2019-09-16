В Нижнекамском районе могут запустить пилот по реализации программы о бездомных животных

Мэр Нижнекамска Айдар Метшин предложил запустить в Нижнекамском районе пилотный проект по реализации программы о бездомных животных.

«Мы в Нижнекамске разработали концепцию данной программы, готовы представить ее руководству, чтобы пилотно реализовать в Нижнекамском районе, а затем транслировать на территории Татарстана», — рассказал министр.

Он заявил о необходимости комплексной программы воспитания новой культуры отношения людей к животным и реабилитации бездомных животных.

По словам Метшина, в период избирательной кампании во время встреч с жителями района поступило большое количество обращений по вопросу организации приюта для бездомных животных.

«Мы изучили опыт других регионов в данном направлении. Есть положительный и отрицательный опыт. Вместе с тем четко понимаем, что сегодня наряду с решением вопросов состояния дорог, повышения доступности медицинской помощи, пришло время заниматься и этим вопросом», - передает его слова пресс-служба Нижнекамского района.

Ранее сообщалось, что депутаты из Санкт-Петербурга внесли в Государственную думу поправки о привлечении к уголовной ответственности за жестокое обращение с животными с 14 лет.

