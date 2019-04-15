В 2020 году в Нижнекамске планируют начать реконструкцию аварийной дамбы

Мэр Нижнекамска Айдар Метшин планирует, что реконструкция дамбы в Нижнекамске начнется в 2020 году, сообщается на официальном портале Нижнекамского района.

Ожидается, что на работы потребуется три года. Разговоры о необходимости срочной реконструкции дамбы идут уже на протяжении нескольких лет. Известно, что в случае прорыва пострадают три населенных пункта с численностью более 1 000 человек, садовые участки, три детских лагеря, а также объекты нефтяной отрасли. Сумма возможного ущерба превышает 18 млрд рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что на проект реконструкции Красноключинской дамбы в Нижнекамском районе РТ протяженностью 12,7 км потратят более 866 млн рублей.