В Нижнекамске запустят новый маршрут и привлекут частного перевозчика

В Нижнекамске в рамках проведения реформы сети общественного транспорта планируют запустить маршрут для новостроек и привлечь частного перевозчика. Об этом рассказал мэр города Айдар Метшин.

Новый маршрут запустят во второй половине сентября 2019 года под номером 47, он охватит 34, 44, 45, 47 и 49-й микрорайоны — городские новостройки.

В помощь основному перевозчику в Нижнекамске появится и дополнительный. «Мы прорабатываем вопрос приглашения на временный период частного перевозчика с автобусами малой и средней вместимости, который бы охватил городские маршруты, вызывающие в настоящее время больше всего нарекания со стороны населения, в частности маршрут №25», — приводит словам Метшина официальный сайт нижнекамской администрации.

Мэр отметил, что в этом году проблемы с транспортом в городе усугубились — большие интервалы между рейсами, нехватка маршрутов в новые микрорайоны, коллапсы в вечернее время. «Основная причина — плохая экономика транспортного предприятия», — пояснил Айдар Метшин

«Реальное время» подробно писало о грядущей транспортной реформе в Нижнекамске. Преобразования маршрутов, автопарка и тарифной политики обещают завершить к середине 2020 года.

