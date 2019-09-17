Мэр Нижнекамска назвал сроки подачи тепла в дома

Тепло в дома Нижнекамска подадут в конце текущей недели, сообщили сегодня на совещании в мэрии Нижнекамска.

«Прошу все коммунальные службы и предприятия, исполком города быть готовыми к подаче тепла в конце этой недели — на обьекты социальной сферы и в начале следующей недели — в жилой фонд», — обратился к руководителям Айдар Метшин.

Градоначальник напомнил, что, согласно нормативам, подача тепла начинается, если в течение пяти дней сохраняется среднесуточная температура +8 градусов, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.



Ранее сообщалось о назначении нового заместителя руководителя в исполкоме Нижнекамска. Им стал Алексей Наполов.

