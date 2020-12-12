«Инстаграм» глав районов: гусиная расчлененка, кукморские вандалы и подступающий Новый год

Неделя глазами руководителей муниципалитетов Татарстана

На уходящей неделе главы районов вовсю (где это возможно) делились фотографиями украшений городов, а еще рассказывали о грядущем выходном 31 декабря. Кроме того, не обошлось без новостей о мародерстве и темы хоккея. Подробнее — в традиционном обзоре «Реального времени».

Битое стекло в Кукморе, хоккей по поводу и без

Глава Кукморского района на неделе расстраивался из-за вандализма. В Гостином дворе братьев Комаровых кто-то разбил только что поставленные окна, что и зафиксировал глава района. Сергей Димитриев задает риторический вопрос — зачем ломать то, что строится с таким трудом? В комментариях земляки отмечают, что в Кукморе много вандалов, возмущаются их поведением, но отдельные пользователи задаются и вопросом о том, почему за такими объектами не следят полиция и Росгвардия.

Есть в районах и другие проблемы. Например, в комментариях к посту руководителя Нижнекамского района Айдара Метшина люди жалуются на работу городского транспорта и отсутствие работы в селах. Меж тем сам пост главы — совсем на другую тему: Метшин выложил фотографию с членом Совета Федерации Олегом Морозовым, сделанную на хоккейном матче «Нефтехимик» — «Ак Барс».



Хоккейная тема присутствовала и в «Инстаграме» главы Арского района Ильшата Нуриева. На неделе он опубликовал фото детской хоккейной команды «Атлант» — видимо, по мотивам посещения матча, в котором местная команда победила со счетом 7:0 (соответствующее видео — в соседнем посте). Но вот подпись почему-то связана с совсем другим событием — Днем волонтера. Нуриев поздравляет «людей с широкой душой, полной доброты и отзывчивости», и выражает благодарность за труд, постоянное желание помочь всем и всегда. У поста, подпись и фотография к которому связаны неочевидным образом (а может быть, и не связаны вовсе), — около 340 лайков.



Молчаливое согласие с выходным 31 декабря, традиции ощипывания и новое здание администрации села



Рамиль Гатиятуллин, руководитель Бавлинского района, сообщает своим подписчикам радостную новость — о том, что президент Татарстана подписал распоряжение о выходном дне 31 декабря и в связи с этим «рабочей» субботой 26 декабря. «Это прекрасная возможность провести бесценное время 31 декабря с родными и близкими, прямо с утра погрузиться в атмосферу праздничной суеты!» — пишет он и предлагает пользователям поделиться своим мнением, нужно ли отдыхать 31 декабря. Бурного обсуждения, правда, не вышло — видимо, подписчики посчитали ответ на вопрос очевидным.

Аяз Шафигуллин из Ютазинского района тем временем подробно рассказывает об открытии в селе Байряка нового административного здания сельского поселения, построенного по республиканской программе. Как пишет Шафигуллин, гости считают, что здание получилось светлым и теплым, «здесь созданы все условия для плодотворной работы». По каким именно параметрам гости оценивали условия для работы, глава района не уточнил.



А вот Рустам Калимуллин, глава Высокогорского района, на неделе демонстрирует подписчикам особенности празднования «Каз өмәсе», что в вольном русском переводе может звучать как «праздник белых перьев». Само мероприятие и его содержание (действие происходит в Альдермыше) могут показаться городскому жителю экзотикой: речь идет об ощипывании и разделывании гусей. На фотографии — представительницы женской организации «Ак калфак», принимающие участие в событии. Не смотрите пост, если вы из впечатлительных. А вот 370 подписчикам действие понравилось.



Украшенные райцентры — от мала до велика



Если вы все же увидели то, чего не хотели, то залечить душевную рану поможет видео, демонстрирующее наведение предновогодней красоты в райцентре Дрожжановского района. Его выкладывает глава района Марат Гафаров, и его посмотрели около 4 тысяч раз. Посмотреть действительно есть на что.



Новогоднее настроение можно получить и в других городах Татарстана — причем уже неделю как. Например, в Елабуге зажгли новогоднюю елку, что и зафиксировал в своей соцсети глава района Рустем Нуриев. У видео больше 3 тысяч просмотров и 19 комментариев — люди довольны увиденным, особенно необычной подсветкой.



Некоторое предвкушение праздника можно увидеть и в «Инстаграме» Вячеслава Козлова, главы Новошешминского района. Новогодняя елка, фотографию которой выкладывает Козлов, правда, кажется гораздо более скромной, чем в той же Елабуге. Зато по виду она настоящая, а не искусственная — а если еще и не срубленная, а живая, то ей легко можно простить некоторую неаккуратность в оформлении.

