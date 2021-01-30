«Инстаграм» глав районов: Метшин поет про Высоцкого, главы вспоминают молодость и планируют инфраструктуру

Неделя глазами руководителей муниципалитетов Татарстана

На этой неделе татарстанские главы муниципалитетов в основном поздравляли студентов. Кое-кто даже поделился воспоминаниями о своей студенческой юности. Не обошлось и без искусства (внутри вас ждет имитация Макаревича в исполнении Айдара Метшина). Мелькала в аккаунтах глав районов и вечная тема капитального ремонта.

Песни от Метшина и сертификат о прививке

Глава Нижнекамского района Айдар Метшин на неделе выложил в своем «Инстаграме» видео с трансляции концерта «Своя колея 2021» — ежегодного проекта, посвященного Владимиру Высоцкому. Если внимательно посмотреть ролик, то можно увидеть, как Метшин лично исполняет песню Андрея Макаревича, посвященную Высоцкому. Пением нижнекамского главы уже насладились минимум 2,4 тысячи человек.

Поделился личным и руководитель Бавлинского района Рамиль Гатиятуллин — правда, избрал для этого более злободневную тематику. В своем «Инстаграме» он хвастается прививкой от COVID-19. Правда, сам исторический момент введения вакцины глава показывать не стал — ограничился скриншотом сертификата с сайта Госуслуг. Пост особой популярности не получил — у него всего 57 лайков, но зато можно увидеть, как выглядит сертификат. Если вы не боитесь чипирования — у вас тоже такой будет. Бонусом все желающие могут увидеть несколько цифр из паспортных данных Рамиля Хакимулловича и узнать, когда у него день рождения.



Похоже, кукморский глава Сергей Димитриев покатался на вертолете или балуется с дроном. Он выложил очень зрелищное изображение центрального стадиона Кукмора с высоты птичьего полета. Уже за первый час пост получил около трехсот лайков, и это количество продолжает пополняться. Кажется, подписчикам очень не хватает нестандартного взгляда на привычные объекты. Фотография действительно классная.



Новые «Нивы» и инфраструктурные планы



Руководитель Актанышского района Энгель Фаттахов на неделе показал в своем «Инстаграме» стройную шеренгу автомобилей «Нива». Подпись к посту гласит, что их получат семь хозяйств района, выполнивших соглашение с администрацией. Подробности Фаттахов обещал рассказать позже. А мы тем временем посчитали машины. Их почему-то только шесть.

Ранис Камартдинов, руководитель Буинского района, поделился важными новостями о том, какие изменения запланированы в инфраструктуре вверенной ему территории. Сейчас его администрация уже зрит в будущее и составляет план работ на 2022 год. А в 2021-м в районе собираются построить или капитально отремонтировать целых три десятка объектов (например, детский сад «Аленушка» и гостиницу спортшколы «Арктика»). Камартдинов сообщает, что объем работ внушительный, поэтому надеется на поддержку республики.



«Инфраструктурные» новости — и у Александра Никошина из Алькеевского района. На неделе он рассказал, что в здании Алькеевского лесничества начался капремонт. Из фотографий видно, что в здании меняют потолки, а также, похоже, батареи. Подробностей — никаких. Возможно, с этим и связано небольшое число лайков — лишь около шестидесяти.



Воспоминания о студенчестве



Тем временем глава Дрожжановского района Марат Гафаров ударился в ностальгию и выложил фотографию более чем 20-летней давности. На ней — двадцать пять суровых молодых людей, одетых по моде середины 1990-х. Автор поста не держит интригу и признается, что это — студенты Казанского финансово-экономического института (и он среди них). Фото приурочено ко Дню студента: Гафаров описывает студенчество как «самые запоминающиеся, неповторимые годы». Теплую ламповую открытость главы оценили читатели: у поста — около полутысячи лайков.

Похожий пост опубликовал и елабужский глава Рустем Нуриев. Подпись тут менее развернутая — но из нее можно узнать, что на фотографии — 1989 год и студенчество, вероятно, самого Нуриева в КХТИ. В Елабуге жители менее сентиментальные — лайков тут меньше, чем у дрожжановского коллеги.



А вот руководитель Чистопольского района Дмитрий Иванов фотографий своего студенчества решил не выкладывать — зато показал, как вручал премии в день студента. Судя по фону, речь идет о дипломах, в том числе под названием «Доброволец года». Подробностей о самом мероприятии, к сожалению, никаких. Отметок «нравится» тем не менее более двухсот.

