«Инстаграм» глав районов: мэр Нижнекамска без маски, 100-летний ветеран Чистополя и барс в Апастово

Минувшая неделя глазами глав районов Татарстана

После относительной тишины в соцсетях в октябре активность глав районов Татарстана в «Инстаграме» постепенно начала восстанавливаться. На этой неделе руководители муниципальных образований активно поздравляли с праздниками, делились впечатлениями от торжественных мероприятий и публиковали фото новых объектов инфраструктуры в своих муниципалитетах (в ответ на что получали как благодарность, так и критику). Подробнее — в традиционном еженедельном обзоре «Реального времени».



Кукморские дворы и Метшин без маски



Сергей Димитриев, руководитель Кукморского района и один из самых активных в «Инстаграме» глав муниципалитетов Татарстана, на неделе рассказал о строительстве Гостиного двора братьев Комаровых. Работы ведутся в рамках федеральной программы благоустройства малых городов и исторических поселений. Авторы концепции проекта, по его словам, задумали пять тематических зон «дворов»: входная пергола, детская игровая зона, сад с фруктовыми деревьями, ярмарочная площадка и зоны отдыха. Пост понравился 730 людям, на фотографиях можно увидеть строящийся объект — выглядит симпатично.

О новостях инфраструктуры в своем аккаунте рассказал и еще один активный «инстаблогер» — руководитель Нижнекамского района и брат мэра Казани Айдар Метшин. В своем посте он показал фотографии с обсуждения вопроса трассировки и строительства мостового перехода в районе деревни Соколка. В комментариях люди, к примеру, интересуются, почему глава района находится в окружении людей без маски (хотя стоят они довольно плотно друг к другу). Метшин отвечает, что причина в том, что обсуждение — вне помещения и количество людей — менее 50 человек. Подписчик обещает показать это сообщение в тот момент, когда ему будут выписывать штраф на парковке у торгового центра.



Глава Елабужского района и мэр Елабуги Рустем Нуриев на неделе показал и рассказал о территориях, благоустроенных в рамках программы «Наш двор». К примеру, по его словам, во дворах по проспекту Нефтяников решен вопрос с безопасностью: ранее при выходе из подъезда жильцы попадали на проезжую часть, а сейчас у них появились тротуары. У поста — 207 «лайков» и довольно много комментариев. Люди просят делать покрытие на детских площадках и во дворах, состоящее не из песка; жалуются на качество недавно уложенного асфальта вдоль дома на улице Мира, а также на нехватку парковочных мест после установки знаков около одной из школ.



Песни и поздравления ко Дню народного единства



На неделе многие руководители районов Татарстана поздравляли подписчиков с Днем народного единства, праздник отмечали в среду. Например, Ильшат Нуриев из Арского района записал соответствующее видео, которое и разместил 4 ноября.

Поздравление с тем же праздником можно найти и у Рустама Калимуллина из Высокогорского района. Глава муниципалитета обошелся без видео, зато опубликовал довольно обширное текстовое сообщение. По словам Калимуллина, «этот праздник символизирует главный принцип: быть вместе — значит, быть сильными, развиваться и добиваться успехов. Уважать друг друга и оберегать свою Родину! Уверен, что каждому из нас, кто живет на высокогорской земле, небезразлична ее судьба». Пост понравился 390 людям.



Глава Бугульминского района Линар Закиров выложил в «Инстаграме» в честь Дня народного единства трек и клип творческого коллектива бугульминского Дворца молодежи, записанные специально к празднику, «чтобы напомнить каждому из нас о человечности, толерантности и о смысле нашей жизни». У ролика — около 1,8 тысячи просмотров и 14 комментариев.



Бавлинский зеленхоз, чистопольский долгожитель и барс в Апастово



Глава Бавлинского района Рамиль Гатиятуллин поздравил жителей города не только с общенациональным праздником, но и с днем рождения бавлинского Управления по благоустройству и озеленению. Гатиятуллин пожелал работникам предприятия здоровья и успехов, а пост снабдил фотографиями города, благоустройство которого — очевидно, заслуга в том числе и сотрудников этого управления. У поста — 164 отметки «Нравится».

Еще более личное поздравление можно найти в «Инстаграме» главы Чистопольского района Дмитрия Иванова. Он пишет про 100-летний юбилей Михаила Исааковича Зельдиса, ветерана Великой Отечественной войны. У поста — 189 отметок «Нравится», на фотографиях — глава района и сам юбиляр в своей квартире, к которому Иванов пришел с поздравлениями.



Много на этой неделе было и поздравлений с Днем Конституции Татарстана. К примеру, глава Апастовского района Равиль Хисамутдинов выложил фотографию символа республики — снежного барса — на фоне осенних деревьев, добавив, что «сегодня наша республика развивается высокими темпами, что обеспечивает нам всем комфортную жизнь». У поста — около 220 «лайков».



Пост с еще более лаконичной картинкой разместил глава Кайбицкого района Альберт Рахматуллин. Надпись «С днем Конституции Республики Татарстан» расположена на фоне флага республики, а в тексте руководитель района пишет, что и этот праздник способствует дальнейшему развитию единства народов, установлению добрососедских отношений, более прочных экономических, политических и культурных связей. «Мы живем крепкой, дружной, сплоченной семьей, уважая традиции и обычаи разных народов. Сегодня это самое главное для каждого из нас, ведь единый народ — это величие и мощь страны», — пишет он.

