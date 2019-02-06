Рейтинг районов РТ: на первое место вырвался Нижнекамск

А самая высокая безработица оказалась в Елабуге с ее ОЭЗ

По итогам ноября 2018 года впервые с апреля лидерство досталось Нижнекамскому району. Причина снижения прежнего — продолжение падения в Сабах индекса промпроизводства. Из-за падения ИПП до 94,5% из топ-3 вышел Лаишевский район, а в Набережных Челнах этот показатель оказался самым низким с начала 2018 года. Победу Нижнекамску обеспечил и переход пальмы первенства по самой высокой безработице «в руки» Елабуги. Подробности — в очередном рейтинге территорий Татарстана от «Реального времени».

Опасения оправдались

Опасения последних месяцев по поводу Сабов оправдались: набрав рекордное количество баллов в августе (128,07), осенью он продолжал их терять: в сентябре были потеряны четыре балла, в октябре — пять.

Теперь рейтинг возглавляет Нижнекамский район, который, напомним, уже был первым по итогам l квартала прошлого года и который эти баллы с лета, напротив, набирал. По итогам октября район Айдара Метшина уже дышал в затылок сабинцам (119,14 против 119,46), после чего мы и предсказывали возможность потери последними лидерства. В ноябре же, пока Сабы заработали еще один балл (всего район набрал 120,45), Нижнекамск сделал рывок и набрал почти три, показав, тем самым, рекордные для себя 121,84 балла.

Рейтинг районов РТ, ноябрь 2018 года, показатели

Наименование муниципального района (городского округа) Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по полному кругу организаций (оценка) Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей и работников несписочного состава) по крупным и средним предприятиям Наличие крупного рогатого скота Производство (реализовано)

СКОТА И ПТИЦЫ В ЖИВОМ ВЕСЕ в сельхозорганизациях, крупных и средних фермерских хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей Производство (реализовано) МОЛОКА в сельхозорганизациях, крупных и средних фермерских хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей

январь — ноябрь 2018 январь — ноябрь 2018 на конец ноября 2018 январь — ноябрь 2018 январь — ноябрь 2018

тыс. руб. человек голов центнеров центнеров Агрызский 2 916 885 7 568 10 513 29 692 211 642 Азнакаевский 13 666 476 15 010 24 497 26 353 433 156 Аксубаевский 17 694 824 4 310 16 984 20 241 242 249 Актанышский 4 835 345 5 609 34 714 257 273 534 186 Алексеевский 1 304 149 5 298 20 733 18 073 296 129 Алькеевский 430 528 3 729 33 173 26 828 543 979 Альметьевский 855 824 608 62 421 12 935 18 245 169 834

Вспомним, что Сабы сильно оторвались от ближайших преследователей в первом полугодии, в том числе благодаря росту объема отгруженных товаров собственного производства на душу населения, сокращению безработицы и уменьшению уровня преступности. Осенью снизился темп роста инвестиций и одновременно поползли вверх цены на потребительские товары. В октябре индекс промышленного производства Сабинского района впервые с начала года оказался отрицательным — 97,7%.

В ноябре Сабы потеряли сразу четыре балла рейтинга районов за ИПП, району не помогло даже снижение стоимости потребительской корзины, впрочем, и составило оно всего лишь полрубля. Тем более что в Нижнекамске цены снизились примерно так же. Хотя, конечно, ценники в нижнекамских и сабинских магазинах несопоставимы: в городе нефтехимии корзина продуктов стоит 1205,4 рубля, в Сабах — 1097,5 (при средней стоимости корзины по РТ в 1164,81 рубля).

В городе нефтехимии корзина продуктов стоит 1205,4 рубля, в Сабах — 1097,5. Фото e-nkama.ru



Лаишевский район вышел из топ-3

По-прежнему из 45 районов Татарстана 20 показывают отрицательные темпы роста, и в 11 из них ИПП в ноябре продолжил снижаться. Плохи дела в Арском районе, где он снизился с 83,5 до 79,4%. Лаишевский район потерял почти 5% ИПП, это одна из главных причин того, что район Михаила Афанасьева, потеряв в итоге сразу пять баллов (было 118,09 — стало 113,12), вышел из топ-3 районов Татарстана.

При этом, заметим, в среднем по Татарстану ИПП положительный, хотя и невысокий — по итогам ноября он составил почти 102%. Самые низкие темпы в Арском, Апастовском (60,7%) и Камско-Устьинском (59,8%) районах. Если говорить об экономически развитых районах и городах, то небольшой рост промпроизводства был зафиксирован только в Альметьевском районе (со 104,2 до 105%), при этом в нефтяном районе он растет уже третий месяц подряд. Тогда как, например, Набережные Челны потеряли сразу 2,5%, ИПП здесь составил 103,6% — самый низкий показатель с начала года. В Казани ИПП снизился на 0,7%, составив 104,5%, в Нижнекамске — на 0,8% (до 104,6%), в Елабуге — на 1,6% (107%).

Самая высокая безработица теперь в городе с ОЭЗ «Алабуга»

Помогли району Айдара Метшина выбиться в лидеры не только высокий ИПП, но и, как мы отметили выше, снижение цен и даже героические усилия по снижению безработицы: в кои-то веки Нижнекамск не занял первое место по высокой безработице, опустившись на второе (в ноябре ее уровень составил 0,74%). В ноябре самая высокая безработица оказалась в Елабужском районе, который, напомним, тащит на себе в первую очередь ОЭЗ «Алабуга» со своими иностранными компаниями и совместными предприятиями. Здесь уровень безработицы за месяц вырос на 0,1%, составив 0,76%. Падение ИПП и рост безработицы не замедлили сказаться на положение района в рейтинге «Реального времени»: Елабуга опустилась с седьмого на восьмое место, потеряв два балла (набрав в итоге 108,8 против октябрьских 110,3).

Елабужский район тащит на себе в первую очередь ОЭЗ «Алабуга» со своими иностранными компаниями и совместными предприятиями. Фото Максима Платонова



В нефтяном Альметьевске минимальная доля убыточных предприятий

Нижнекамск смог улучшить свои позиции по доле прибыльных предприятий: по итогам 11 месяцев 2018 года она составила в районе 74,7% — лучший результат с прошлого года. Впрочем, как раз эта составляющая для района Айдара Метшина самый опасный участок. В среднем по Татарстану доля прибыльных предприятий в ноябре тоже выросла на 1%, но оказалась выше, чем в Нижнекамске, — 76,6% (в Елабуге — 74,2%).

По этому показателю Нижнекамск опережает Казань, где доля прибыльных предприятий еще и сократилась примерно на 1%, составив 74,1%. Но прилично уступает автограду. В Челнах эта доля выросла в ноябре сразу на 1,5%, составив 79,5%, — лучший результат для главной восточной агломерации Татарстана. Но для промышленной агломерации этого пока все равно мало (см. ниже).

В Лаишевском и Зеленодольском районах доля не выросла и не упала, составив соответственно 45,8% и 77,4%. Наилучший результат среди промышленно развитых городов и районов снова у нефтяного Альметьевского, где в убыток в ноябре сработало менее 20% предприятий. Доля прибыльных компаний в районе Айрата Хайруллина выросла на 4,4%, составив 81,3%.

Рейтинг районов РТ, ноябрь 2018 года, баллы

МЕСТО

Баллы по отгруженным товарам собственного производства Баллы по численности работников Баллы по количеству крупного рогатого скота Баллы по реализации скота и птицы 30 Агрызский 16 28 10 31 3 Азнакаевский 31 37 39 27 44 Аксубаевский 32 15 30 22 10 Актанышский 23 20 43 42 14 Алексеевский 10 18 35 18 15 Алькеевский 4 11 42 28 5 Альметьевский 45 42 20 19 37 Апастовский 3 12 32 24 38 Арский 13 24 45 34

Азнакаево стремительно ворвалось в топ-3

Второй главной новостью ноября стало возвращение в тройку лидеров Азнакаевского района, который ворвался в нее, впрочем, вовсе не «беззаконной кометой», набрав 114,8 балла (в октябре район набирал лишь 109,25). Напомним, весь прошлый год район Марселя Шайдуллина занимал попеременно то пятое, то третье место, лишь в октябре он был вытеснен Заинским и Альметьевским районами. Причина была как в снижении доли прибыльных предприятий, так и в росте преступности и инфляции. Как результат, по итогам 10 месяцев 2018 года район занял девятое место. В ноябре же доля предприятий, показавших прибыль, выросла сразу на 5,3% — с 84,2 до 89,5%.

Это, однако, не самый высокий результат Азнакаево — в апреле — июне доля прибыльных предприятий составляла здесь 90%. В плюс можно записать и «заморозку цен» на потребительские товары: при росте цен на продукты, входящие в потребительскую корзину, в целом по Татарстану. В Азнакаево ее стоимость не подорожала (составив почти 1 095 рублей).

Еще одним трамплином стала площадь введенного жилья: если в первые 10 месяцев прошлого года в районе было построено 12,5 тыс. кв. м, то месяц спустя — уже 16,3 тыс. кв. м. Фото Максима Платонова



Лаишево уступило позиции по вводу жилья Альметьевску и Зеленодольску

Еще одним трамплином стала площадь введенного жилья: если в первые 10 месяцев прошлого года в районе было построено 12,5 тыс. кв. м, то месяц спустя уже 16,3 тыс. кв. м (на 31% больше). По этому показателю, конечно же, лидируют крупные города. Однако если у лидера, Казани, стройка в ноябре была практически заморожена (сдано на 1,1% больше — 688,5 тыс. кв. м), то в Набережных Челнах строители ввели сразу на 23,2% больше — 227,8 тыс. кв. м (против 185 тыс. кв. м по итогам октября).

Третье место продолжает занимать Пестречинский район. Здесь к концу ноября ввели почти 140 тыс. кв. м. На снижение позиций в рейтинге Лаишевского района повлияло и строительство: здесь в ноябре не ввели ни одного квадратного метра (в первые 10 месяцев было введено 93,9 тыс. кв. м), позволив вырваться вперед Зеленодольску Александра Тыгина и Альметьевску Айрата Хайруллина: в обоих районах по итогам 11 месяцев было введено около 96 тыс. кв. м.

Заинский район под руководством Разифа Каримова вылетел из топ-5, во-первых, из-за роста цен на потребительские товары (корзина стоит уже 1 181,7 рубля), во-вторых, повлияли экономические показатели: доля прибыльных предприятий осталась на прежнем уровне (72,7%), ИПП упал на 1,5%. Лениногорский район опустился с шестого на седьмое место по схожим причинам: доля прибыльных предприятий не выросла (77,4%), зато выросли цены на потребительские товары. Увеличился и уровень преступности: с 942,1 на 100 тыс. населения до 1 040,6. Всего в ноябре было совершено на 170 преступлений больше.

Почему два крупнейших города никак не могут добраться до топ-10 районов РТ

Наконец, Казань потеряла сразу три места, опустившись на 17-е, при том, что еще в августе столица РТ была близка к тому, чтобы войти в топ-10. Набережные Челны спустились с 35-го на 36-е место. В обоих случаях подвела в первую очередь доля прибыльных предприятий, как мы уже отмечали выше. В Казани она упала на 1%, до 74,1%, в Набережных Челнах выросла на 1,5%, составив 79,5%. Однако в том же ноябре доля прибыльных предприятий в Альметьевске выросла сразу с 76,9 до 81,3%, в Буинском на 7,7%, до 84,6%. Оба района месяцем ранее уступали по этому показателю автограду. На Набережные Челны давит и продолжающееся падение индекса промышленного производства. Кроме того, в обоих крупнейших городах РТ выросла стоимость потребительской корзины. В Казани она поднялась с 1 177 рублей до 1 196,23 (в среднем на 12 рублей), в автограде стоимость ее выросла на 7 рублей, составив почти 1 180 рублей.

Итоговый рейтинг районов РТ, ноябрь 2018 года

Место Наименование муниципального района (городского округа)

январь — ноябрь 2018 года Баллы 1 Нижнекамский 121,84 2 Сабинский 120,45 3 Азнакаевский 114,71 4 Лаишевский 113,12 5 Альметьевский 112,83 6 Заинский 112,33 7 Лениногорский 111,82 8 Елабужский 108,85 9 Зеленодольский 108,36