Рейтинг районов РТ: на первое место вырвался Нижнекамск
А самая высокая безработица оказалась в Елабуге с ее ОЭЗ
По итогам ноября 2018 года впервые с апреля лидерство досталось Нижнекамскому району. Причина снижения прежнего — продолжение падения в Сабах индекса промпроизводства. Из-за падения ИПП до 94,5% из топ-3 вышел Лаишевский район, а в Набережных Челнах этот показатель оказался самым низким с начала 2018 года. Победу Нижнекамску обеспечил и переход пальмы первенства по самой высокой безработице «в руки» Елабуги. Подробности — в очередном рейтинге территорий Татарстана от «Реального времени».
Опасения оправдались
Опасения последних месяцев по поводу Сабов оправдались: набрав рекордное количество баллов в августе (128,07), осенью он продолжал их терять: в сентябре были потеряны четыре балла, в октябре — пять.
Теперь рейтинг возглавляет Нижнекамский район, который, напомним, уже был первым по итогам l квартала прошлого года и который эти баллы с лета, напротив, набирал. По итогам октября район Айдара Метшина уже дышал в затылок сабинцам (119,14 против 119,46), после чего мы и предсказывали возможность потери последними лидерства. В ноябре же, пока Сабы заработали еще один балл (всего район набрал 120,45), Нижнекамск сделал рывок и набрал почти три, показав, тем самым, рекордные для себя 121,84 балла.
|Наименование муниципального района (городского округа)
|Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по полному кругу организаций (оценка)
|Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей и работников несписочного состава) по крупным и средним предприятиям
|Наличие крупного рогатого скота
|Производство (реализовано)
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|Производство (реализовано) МОЛОКА в сельхозорганизациях, крупных и средних фермерских хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей
|январь — ноябрь 2018
|январь — ноябрь 2018
|на конец ноября 2018
|январь — ноябрь 2018
|январь — ноябрь 2018
|тыс. руб.
|человек
|голов
|центнеров
|центнеров
|Агрызский
|2 916 885
|7 568
|10 513
|29 692
|211 642
|Азнакаевский
|13 666 476
|15 010
|24 497
|26 353
|433 156
|Аксубаевский
|17 694 824
|4 310
|16 984
|20 241
|242 249
|Актанышский
|4 835 345
|5 609
|34 714
|257 273
|534 186
|Алексеевский
|1 304 149
|5 298
|20 733
|18 073
|296 129
|Алькеевский
|430 528
|3 729
|33 173
|26 828
|543 979
|Альметьевский
|855 824 608
|62 421
|12 935
|18 245
|169 834
Вспомним, что Сабы сильно оторвались от ближайших преследователей в первом полугодии, в том числе благодаря росту объема отгруженных товаров собственного производства на душу населения, сокращению безработицы и уменьшению уровня преступности. Осенью снизился темп роста инвестиций и одновременно поползли вверх цены на потребительские товары. В октябре индекс промышленного производства Сабинского района впервые с начала года оказался отрицательным — 97,7%.
В ноябре Сабы потеряли сразу четыре балла рейтинга районов за ИПП, району не помогло даже снижение стоимости потребительской корзины, впрочем, и составило оно всего лишь полрубля. Тем более что в Нижнекамске цены снизились примерно так же. Хотя, конечно, ценники в нижнекамских и сабинских магазинах несопоставимы: в городе нефтехимии корзина продуктов стоит 1205,4 рубля, в Сабах — 1097,5 (при средней стоимости корзины по РТ в 1164,81 рубля).
Лаишевский район вышел из топ-3
По-прежнему из 45 районов Татарстана 20 показывают отрицательные темпы роста, и в 11 из них ИПП в ноябре продолжил снижаться. Плохи дела в Арском районе, где он снизился с 83,5 до 79,4%. Лаишевский район потерял почти 5% ИПП, это одна из главных причин того, что район Михаила Афанасьева, потеряв в итоге сразу пять баллов (было 118,09 — стало 113,12), вышел из топ-3 районов Татарстана.
При этом, заметим, в среднем по Татарстану ИПП положительный, хотя и невысокий — по итогам ноября он составил почти 102%. Самые низкие темпы в Арском, Апастовском (60,7%) и Камско-Устьинском (59,8%) районах. Если говорить об экономически развитых районах и городах, то небольшой рост промпроизводства был зафиксирован только в Альметьевском районе (со 104,2 до 105%), при этом в нефтяном районе он растет уже третий месяц подряд. Тогда как, например, Набережные Челны потеряли сразу 2,5%, ИПП здесь составил 103,6% — самый низкий показатель с начала года. В Казани ИПП снизился на 0,7%, составив 104,5%, в Нижнекамске — на 0,8% (до 104,6%), в Елабуге — на 1,6% (107%).
Самая высокая безработица теперь в городе с ОЭЗ «Алабуга»
Помогли району Айдара Метшина выбиться в лидеры не только высокий ИПП, но и, как мы отметили выше, снижение цен и даже героические усилия по снижению безработицы: в кои-то веки Нижнекамск не занял первое место по высокой безработице, опустившись на второе (в ноябре ее уровень составил 0,74%). В ноябре самая высокая безработица оказалась в Елабужском районе, который, напомним, тащит на себе в первую очередь ОЭЗ «Алабуга» со своими иностранными компаниями и совместными предприятиями. Здесь уровень безработицы за месяц вырос на 0,1%, составив 0,76%. Падение ИПП и рост безработицы не замедлили сказаться на положение района в рейтинге «Реального времени»: Елабуга опустилась с седьмого на восьмое место, потеряв два балла (набрав в итоге 108,8 против октябрьских 110,3).
В нефтяном Альметьевске минимальная доля убыточных предприятий
Нижнекамск смог улучшить свои позиции по доле прибыльных предприятий: по итогам 11 месяцев 2018 года она составила в районе 74,7% — лучший результат с прошлого года. Впрочем, как раз эта составляющая для района Айдара Метшина самый опасный участок. В среднем по Татарстану доля прибыльных предприятий в ноябре тоже выросла на 1%, но оказалась выше, чем в Нижнекамске, — 76,6% (в Елабуге — 74,2%).
По этому показателю Нижнекамск опережает Казань, где доля прибыльных предприятий еще и сократилась примерно на 1%, составив 74,1%. Но прилично уступает автограду. В Челнах эта доля выросла в ноябре сразу на 1,5%, составив 79,5%, — лучший результат для главной восточной агломерации Татарстана. Но для промышленной агломерации этого пока все равно мало (см. ниже).
В Лаишевском и Зеленодольском районах доля не выросла и не упала, составив соответственно 45,8% и 77,4%. Наилучший результат среди промышленно развитых городов и районов снова у нефтяного Альметьевского, где в убыток в ноябре сработало менее 20% предприятий. Доля прибыльных компаний в районе Айрата Хайруллина выросла на 4,4%, составив 81,3%.
|МЕСТО
|Баллы по отгруженным товарам собственного производства
|Баллы по численности работников
|Баллы по количеству крупного рогатого скота
|Баллы по реализации скота и птицы
|30
|Агрызский
|16
|28
|10
|31
|3
|Азнакаевский
|31
|37
|39
|27
|44
|Аксубаевский
|32
|15
|30
|22
|10
|Актанышский
|23
|20
|43
|42
|14
|Алексеевский
|10
|18
|35
|18
|15
|Алькеевский
|4
|11
|42
|28
|5
|Альметьевский
|45
|42
|20
|19
|37
|Апастовский
|3
|12
|32
|24
|38
|Арский
|13
|24
|45
|34
Азнакаево стремительно ворвалось в топ-3
Второй главной новостью ноября стало возвращение в тройку лидеров Азнакаевского района, который ворвался в нее, впрочем, вовсе не «беззаконной кометой», набрав 114,8 балла (в октябре район набирал лишь 109,25). Напомним, весь прошлый год район Марселя Шайдуллина занимал попеременно то пятое, то третье место, лишь в октябре он был вытеснен Заинским и Альметьевским районами. Причина была как в снижении доли прибыльных предприятий, так и в росте преступности и инфляции. Как результат, по итогам 10 месяцев 2018 года район занял девятое место. В ноябре же доля предприятий, показавших прибыль, выросла сразу на 5,3% — с 84,2 до 89,5%.
Это, однако, не самый высокий результат Азнакаево — в апреле — июне доля прибыльных предприятий составляла здесь 90%. В плюс можно записать и «заморозку цен» на потребительские товары: при росте цен на продукты, входящие в потребительскую корзину, в целом по Татарстану. В Азнакаево ее стоимость не подорожала (составив почти 1 095 рублей).
Лаишево уступило позиции по вводу жилья Альметьевску и Зеленодольску
Еще одним трамплином стала площадь введенного жилья: если в первые 10 месяцев прошлого года в районе было построено 12,5 тыс. кв. м, то месяц спустя уже 16,3 тыс. кв. м (на 31% больше). По этому показателю, конечно же, лидируют крупные города. Однако если у лидера, Казани, стройка в ноябре была практически заморожена (сдано на 1,1% больше — 688,5 тыс. кв. м), то в Набережных Челнах строители ввели сразу на 23,2% больше — 227,8 тыс. кв. м (против 185 тыс. кв. м по итогам октября).
Третье место продолжает занимать Пестречинский район. Здесь к концу ноября ввели почти 140 тыс. кв. м. На снижение позиций в рейтинге Лаишевского района повлияло и строительство: здесь в ноябре не ввели ни одного квадратного метра (в первые 10 месяцев было введено 93,9 тыс. кв. м), позволив вырваться вперед Зеленодольску Александра Тыгина и Альметьевску Айрата Хайруллина: в обоих районах по итогам 11 месяцев было введено около 96 тыс. кв. м.
Заинский район под руководством Разифа Каримова вылетел из топ-5, во-первых, из-за роста цен на потребительские товары (корзина стоит уже 1 181,7 рубля), во-вторых, повлияли экономические показатели: доля прибыльных предприятий осталась на прежнем уровне (72,7%), ИПП упал на 1,5%. Лениногорский район опустился с шестого на седьмое место по схожим причинам: доля прибыльных предприятий не выросла (77,4%), зато выросли цены на потребительские товары. Увеличился и уровень преступности: с 942,1 на 100 тыс. населения до 1 040,6. Всего в ноябре было совершено на 170 преступлений больше.
Почему два крупнейших города никак не могут добраться до топ-10 районов РТ
Наконец, Казань потеряла сразу три места, опустившись на 17-е, при том, что еще в августе столица РТ была близка к тому, чтобы войти в топ-10. Набережные Челны спустились с 35-го на 36-е место. В обоих случаях подвела в первую очередь доля прибыльных предприятий, как мы уже отмечали выше. В Казани она упала на 1%, до 74,1%, в Набережных Челнах выросла на 1,5%, составив 79,5%. Однако в том же ноябре доля прибыльных предприятий в Альметьевске выросла сразу с 76,9 до 81,3%, в Буинском на 7,7%, до 84,6%. Оба района месяцем ранее уступали по этому показателю автограду. На Набережные Челны давит и продолжающееся падение индекса промышленного производства. Кроме того, в обоих крупнейших городах РТ выросла стоимость потребительской корзины. В Казани она поднялась с 1 177 рублей до 1 196,23 (в среднем на 12 рублей), в автограде стоимость ее выросла на 7 рублей, составив почти 1 180 рублей.
|Место
|Наименование муниципального района (городского округа)
январь — ноябрь 2018 года
|Баллы
|1
|Нижнекамский
|121,84
|2
|Сабинский
|120,45
|3
|Азнакаевский
|114,71
|4
|Лаишевский
|113,12
|5
|Альметьевский
|112,83
|6
|Заинский
|112,33
|7
|Лениногорский
|111,82
|8
|Елабужский
|108,85
|9
|Зеленодольский
|108,36
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