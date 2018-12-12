Рейтинг районов Татарстана: Айдар Метшин вернул «серебро», а Александр Тыгин близок к вылету из топ-10

Казань и Альметьевск вошли в тройку районов с самой высокой потребительской инфляцией

По итогам 9 месяцев 2018 года районы Александра Тыгина, Марселя Шайдуллина и Айрата Хайруллина уступили свои позиции в топ-5 социально-экономического рейтинга «Реального времени» «вотчинам» Айдара Метшина, Михаила Афанасьева и Геннадия Емельянова. Нижнекамск вернул себе 2-е место, в первую очередь, благодаря темпу промпроизводства, достигшему рекордной отметки с начала года, а Зеленодольск не просто его утратил, но уже близок к вылету из топ-10 — за один сентябрь здесь стало на 10% больше убыточных предприятий. Одновременно сильно ухудшила свои позиции и Казань, где, как и в самом нефтяном районе РТ, потребительская корзина в первый же осенний месяц подорожала на 20 рублей, а темпы производства продолжали падать. Впрочем, ИПП продолжает падать и в Набережных Челнах, где впервые с начала года снизилась доля прибыльных предприятий. В «красной зоне» по этому показателю уже не 19, а 21 район Татарстана.

В Сабах возобновился рост потребительских цен и замедлился рост инвестиций

Сабинский район Раиса Минниханова хотя и оставил за собой лидерство, но потерял в сентябре сразу четыре балла, откатившись к результату июля. Напомним, вырвавшись вперед по итогам апреля (обогнав тогда Нижнекамский район), по итогам первого полугодия 2018 года Сабы существенно оторвались от ближайших преследователей, оказавшись практически недосягаемыми для остальных. В июле район не набрал новые, а потерял старые баллы, но в августе вновь нарастил темп и, отыграв потери, показал самый высокий пока уровень с начала года — 128,07 балла. Главным образом по четырем причинам: увеличив объем отгруженных товаров собственного производства на душу населения до 40,9 млн рублей; улучшив позиции по самой болезненной своей проблеме — безработице, уровень которой упал сразу на 12,7% (до 0,63); уменьшив уровень преступности с 329,4 до 271,8 на 100 тыс. населения; и «уронив» цены на товары первой необходимости на 10 рублей — до 1 097,5 рубля за продукты потребительской корзины.

Однако, во-первых, с началом осени рост потребительских цен вновь возобновился. Существенно ослабил позиции Сабов и рост преступности — в сентябре в районе было зарегистрировано в 1,6 раза больше преступлений на 100 тыс. населения, чем месяцем ранее. Из экономических показателей подвели инвестиции, в частности, темп их роста. Если по итогам первого полугодия инвестиции в основной капитал составили 760,2 млн рублей, то за 9 месяцев 2018 года — 1,2 млрд рублей. Рост — 62%. Это как будто много, однако в действительности хуже темпы роста инвестиций в основном у слаборазвитых районов. За двумя исключениями, и весьма показательными: в Зеленодольске и Набережных Челнах объем инвестиций за 3 месяца вырос в 1,5 раза, и оба района по итогам сентября потеряли сразу несколько позиций в рейтинге. За 3 месяца по инвестициям опередили сабинцев, например, Муслюмовский, Балтасинский, Буинский районы, которые увеличили вложения почти в два раза (на 87—90%). При этом, разумеется, объем инвестиций в основной капитал несопоставим: в автограде он составил 34,7 млрд рублей, в Сабах 1,2 млрд, в Зеленодольске 5,4 млрд.

Лидером по объему инвестиций остается Казань (88,3 млрд). Автоград по этому показателю продолжает уступать Нижнекамску (компаниям ТАИФ) — второе место (66,6 млрд рублей) и Альметьевску, или «Татнефти» (43,5 млрд), и опережает Елабугу (или ОЭЗ «Алабуга»), где инвестиции составили по итогам 9 месяцев 2018 года 13,3 млрд рублей. Отметим, что если в Нижнекамске и Альметьевске рост инвестиций составил 74%, то елабужские предприятия увеличили их почти в два раза (92%). Это одна из причин появления Елабужского района в пятерке лучших по Татарстану.

Рейтинг районов РТ, сентябрь 2018, итоговый

Место Наименование муниципального района (городского округа)

январь-сентябрь 2018 года Баллы 1 Сабинский 124,14 2 Нижнекамский 118,98 3 Лаишевский 117,78 4 Елабужский 112,06 5 Азнакаевский 111,95 6 Лениногорский 111,56 7 Альметьевский 110,45 8 Заинский 110,18 9 Зеленодольский 107,12

Айдар Метшин возвращается на второе место



Главной новостью сентября стало даже не столько возвращение Нижнекамска на второе место, которое он потерял месяцем ранее (тем более что район Айдара Метшина по итогам l квартала вообще лидировал), сколько появление в топ-5 одновременно двух экономически развитых районов — Лаишевского под руководством Михаила Афанасьева, и в особенности Елабужского, под руководством Геннадия Емельянова.

Нижнекамск в августе, напомним, спикировал со второго на пятое место: сыграла роль инфляция (рост цен на товары, входящие в минимальную ежемесячную потребительскую корзину — до почти 1 200 рублей), высокий уровень безработицы, хотя и снижающийся постепенно, и невысокий индекс промышленного производства: тогда он составил 105,4%.

По итогам 9 месяцев 2018 года, однако, ИПП в Нижнекамском районе составил 108,7% — при среднем (и очень низком, заметим) показателе по Татарстану всего в 102%. Из промышленно развитых районов ИПП в вотчине Айдара Метшина один из самых высоких, и по этому показателю Нижнекамск уступает среди грандов только Елабуге, где он составил 111,1%. Однако в Елабуге это самый низкий показатель с начала года, в Нижнекамске, напротив, самый высокий.

Сдерживает развитие Нижнекамского района до сих пор самая высокая безработица по РТ — 0,75% (при средней по РТ — 0,49%).



ИПП продолжает падать в Казани и Набережных Челнах. В «красной зоне» — 21 район Татарстана

Продолжает падать темп роста промышленного производства в Набережных Челнах: если к началу 2018 года он составлял 117,2%, то к сентябрю упал до 107,6%. В Казани ИПП падает, но медленными темпами. И по этому показателю команда казанского мэра уступает команде Наиля Магдеева: темп промпроизводства в столице РТ составил по итогам 9 месяцев 106,4%. Для сравнения, в Альметьевске, где за темп производства отвечает фактически одна «Татнефть», показатель продолжает «плавать» в районе 103—104% (вероятнее всего, из-за ограничений нефтедобычи, накладываемых ценами на мировом нефтяном рынке).

В августе 19 районов Татарстана показывали отрицательные темпы роста промпроизводства — к сожалению, месяц спустя их стало уже 21: в «красной зоне» оказались, впервые с марта, Бугульминский район (99,7%), и впервые вообще — Балтасинский район (97%). Из экономически развитых районов стоит отметить Лаишевский: впервые скатившись в «красную зону» в мае 2018 года, он, за кратковременным июньским исключением, продолжает там находиться — в сентябре темп роста в районе по-прежнему отрицательный (97,9%).

Рейтинг районов РТ, сентябрь 2018, показатели

Наименование муниципального района (городского округа) Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по полному кругу организаций (оценка) Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей и работников несписочного состава) по крупным и средним предприятиям Наличие крупного рогатого скота Производство (реализовано)

СКОТА И ПТИЦЫ В ЖИВОМ ВЕСЕ в сельхозорганизациях, крупных и средних фермерских хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей Производство (реализовано) МОЛОКА в сельхозорганизациях, крупных и средних фермерских хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей янв-сентябрь 2018 янв-сентябрь 2018 на конец сентября 2018 янв-сентябрь 2018 янв-сентябрь 2018 тыс.руб. человек голов центнеров центнеров Агрызский 2 415 043 7 596 11 869 22 824 177 837 Азнакаевский 10 648 137 15 086 24 521 22 062 358 138 Аксубаевский 14 108 151 4 326 17 011 16 114 200 018 Актанышский 3 889 424 5 609 34 846 209 883 444 463 Алексеевский 1 107 602 5 307 20 988 13 347 244 973 Алькеевский 324 320 3 731 32 523 23 722 439 610 Альметьевский 682 156 006 62 513 13 231 15 598 138 027

Лаишево увеличило объем инвестиций, налоговых и неналоговых доходов и снизило потребительские цены

Если Нижнекамск набрал в сентябре на 3 балла больше (почти 119), то Лаишевский район — на 4 балла (117,8). Лаишево чуть улучшило позиции по инвестициям, объем которых в сентябре вырос в 1,7 раза, с 4,4 до 7,6 млрд рублей. Еще месяц назад район уступал Азнакаево, где объем инвестиций вырос всего лишь с 4,47 до 5 млрд рублей. По инвестициям Лаишево занимает восьмое место, уступая Пестрецам (8 млрд), Нурлату (11 млрд) и пяти крупнейшим городам РТ. При темпе роста инвестиций Лаишево в 71% — если он сохранится — есть, конечно, вероятность, что до конца года район опередит Пестрецы и Нурлат, но войти в топ-5 в ближайшее время сможет едва ли.

Одновременно Лаишево за 3 месяца улучшило позиции по бюджетной обеспеченности на душу населения (объему налоговых и неналоговых доходов), оставив позади по итогам 9 месяцев опережавшие его после первого полугодия Камско-Устьинский, Бавлинский, Азнакаевский и Тюлячинский районы. Объем налоговых и неналоговых доходов Лаишевского района вырос в 1,5 с лишним раза, с 6 тыс. рублей на человека до 9,3 тыс. По этому показателю он уступает Алексеевскому, Черемшанскому и Верхнеуслонскому районам, лидирует же — Сабинский (15,8 тыс. рублей). Очевидно, немаловажный фактор, влияющий на этот показатель, и численность населения.

Одним из главных драйверов улучшения позиций Лаишево в рейтинге аналитической службы «Реального времени» стала сентябрьская дефляция: стоимость потребительской корзины в районе за месяц снизилась с 1 257,24 рубля за товары первой необходимости до 1 244,81 (то есть на 12 с лишним рублей).

Если сдерживающим фактором роста Нижнекамска стало его лидерство по высокой безработице, то Лаишево, увы, продолжает сохранять лидерство по «алкоголизму»: по итогам сентября в среднем на одного жителя района было реализовано 1,4 тыс. дал алкогольной продукции. В тройке лидеров также Верхнеуслонский район (1,23 тыс. дал на человека) и Казань (1,22 тыс. дал).

Елабуга Геннадия Емельянова поднялась в рейтинге с восьмого сразу на четвертое место. Помимо высоких темпов роста промышленного производства и темпа роста инвестиций (спасибо ОЭЗ «Алабуга»), сказалась стабильность в доле прибыльных предприятий. Фото Максима Платонова



В Набережных Челнах впервые с начала года снизилась доля прибыльных предприятий

Елабуга Геннадия Емельянова поднялась в рейтинге с восьмого сразу на четвертое место, набрав 112 баллов). Это при том что с l квартала 2018 года район ни разу не поднимался выше восьмого места. Помимо высоких темпов роста промышленного производства и темпа роста инвестиций (спасибо ОЭЗ «Алабуга»), сказалась стабильность в доле прибыльных предприятий: у большинства экономически развитых районов и городов эта доля в сентябре упала: в Зеленодольске она впервые за много месяцев снизилась с 83,3% до 73,3%, в Нижнекамске упала до 71%, в Лаишево продолжает оставаться очень низкой — 45,8%. Снизил долю своих прибыльных предприятий впервые с января и автоград — с 79,6 до 78,7%, упала эта доля и в нефтяном Альметьевске: с 80% до 78,4%. Только в Казани процент прибыльных стал выше, но по этому показателю столица РТ, где доля прибыльных предприятий составляет по итогам 9 месяцев 73,6%, с июля продолжает уступать Елабужскому району (74,2% в сентябре).

Сдерживает Елабугу в ее стремлению к «майке лидера» второе место по уровню безработицы в Татарстане (0,71%).

Азнакаево уступило Лаишево как по объему инвестиций, так и по налогам

Впрочем, главными причинами прорывами Нижнекамска, Лаишева и Елабуги стали не столько собственные заслуги, сколько неудачи районов, занимавших месяцем ранее места в рейтинге со второго по четвертое: Азнакаевского, Альметьевского и Зеленодольского.

Азнакаевский район Марселя Шайдуллина потерял более 5 баллов, набрав по итогам сентября менее 112. А ведь еще недавно Азнакаево претендовало на второе место. Хотя позиции района пошатнулись еще в августе, когда доля прибыльных предприятий здесь упала до 84,2% (в апреле — июне она достигала отметки в 90%), но из тройки лидеров азнакаевцы не выпадали во многом благодаря снижению цен на товары, входящие в минимальную потребительскую корзину: в августе ее стоимость здесь упала почти на 5 рублей, составив 1 087,4 рублей. Это одна из самых дешевых корзин по республике (пятое место). Наконец, в Азнакаево очень невысокая безработица — 0,51%.

В сентябре район подвел темп роста инвестиций: они выросли всего лишь с 4,47 до 5 млрд рублей, в итоге пришлось уступить Лаишево. Во-вторых, все тому же Лаишево азнакаевцы уступили и по объему налоговых и неналоговых доходов на душу населения — с показателем 8,9 тыс. рублей на человека район опустился на восьмое место, уступив не только Лаишевскому с его 9,3 тыс. рублей на человека, но и Алексеевскому району (те же 9,3 тыс. рублей). А все потому, что если в Лаишево объем налоговых и неналоговых доходов вырос на 54,8%, а в Алексеевском — на 62,8%, то в районе Марселя Шайдуллина — лишь на 48%.

В сентябре Альметьевск вошел в число территорий с самой высокой потребительской инфляцией — стоимость корзины выросла сразу на 20 рублей. Фото Антона Журавлева

Потребительская корзина в Альметьевске подорожала на 20 рублей как и в Казани

Альметьевск Айрата Хайруллина опустился с четвертого на седьмое место, набрав на пять баллов меньше (110,45 баллов против 115,58 в августе). Выше мы уже писали, что нефтяной район снизил долю прибыльных предприятий с 80% до 78,4%, хотя она и остается высокой относительно других экономически сильных районов РТ. Во-вторых, темпы роста производства который месяц подряд не могут подняться выше 4%.

В августе район поднялся с седьмого на четвертое место, напомним, благодаря в том числе снижению цен на продукты, входящие в минимальную потребительскую корзину (на 3 рубля, но тем не менее). В сентябре, однако, Альметьевск вошел в число территорий с самой высокой потребительской инфляцией — стоимость корзины выросла сразу на 20 рублей, составив 1 162,9 рублей при средней по РТ в 1 157,5. Уступает по инфляции район только Ютазинскому району, где корзина подорожала на 40 рублей, однако по стоимости — 1 238,8 рублей — она все равно уступает альметьевской. В тройку инфляционных городов вошла и Казань, где корзина подорожала тоже почти на 20 рублей.

Нефтяной район уступил по вводу жилья Тукаевскому

Вторым важнейшим фактором роста для Альметьевска в августе стали высокие темпы сдачи жилья. Район занял пятое место по этому показателю, сдав на тот момент 73,2 тыс. кв. м. В итоге он уступал лишь Казани (438,1 тыс. кв. м), Челнам (136 тыс. кв. м), Пестрецам (132 тыс. кв. м) и Лаишево (76 тыс. кв. м). Однако в сентябре марш-бросок сделали строители Тукаевского района, увеличив темп сдачи жилья сразу на 35,7% и сдав в итоге к концу сентября уже 90,4 тыс. кв. м. Тогда как Альметьевск, снизив темп до 11,3%, сдал лишь 81,5 тыс. кв. м. Таким образом, из «строительной пятерки» Альметьевский район вылетел.

Говоря о вводе жилья, отметим также, что автоград, еще по итогам июня — июля 2018 году уступавший Пестречинскому району и на полкорпуса опередивший его по итогам августа, в сентябре, увеличив темп сдачи жилья на 30%, сильно вырвался вперед, сдав уже 176 тыс. кв. м. Казанские строители, которые «замерли» на время в августе, как мы и предсказывали, с начала осени начали наращивать темпы и сдали в сентябре 90,8 тыс. кв. м. Отставание Челнов от столицы РТ теперь уже трекхратное. Заметим, что один из крупнейших городов Татарстана Нижнекамск по объему ввода жилья занимает лишь девятое место — к концу сентября строители ввели всего 53,6 тыс. кв. м. Впрочем, нижнекамские строители показали рекордный темп по республике — 62,6%. Еще в августе в районе Айдара Метшина было сдано лишь 33 тыс. кв. м.

В сентябре Зеленодольск вылетел из топ-5, заняв лишь девятое место. Фото yashel-uzan.ru



За один сентябрь в Зеленодольске стало на 10% убыточных предприятий больше

Зеленодольск удивил в августе, впервые с апреля заняв второе место и сместив с него Нижнекамск. Однако в сентябре он не только отдал его обратно, но и вообще вылетел из топ-5, заняв лишь девятое место. И набрал в итоге на 10 баллов меньше — 107,12 против августовских 117,5.

Напомним, главным драйвером зеленодольского рывка в августе стал стремительный рост доли прибыльных предприятий, до 83,3%. При том что с начала года доля прибыльных предприятий в Зелендольске оставалась в районе 70%, добираясь в феврале и июле до уровня в 75%. Таким образом, августовская цифра была самой высокой в 2018 году. Впервые Зеленодольск по этому показателю оказался выше среднетатарстанского уровня (75% по итогам августа — то есть четверть предприятий РТ уже показывала убытки). Но, как мы уже писали выше, именно Зеленодольский район показал одно из самых рекордных падений по этому показателю, в результате чего перестали быть прибыльными сразу 10% предприятий района. Таким образом, район как ластиком стер завоевания последних летних месяцев.

Вторым фактором роста зеленодольской экономики в августе стало снижение стоимости потребительской корзины. Увы, и здесь район ждала подножка — район оказался в числе как раз тех 18 районов РТ, где корзина подорожала: цены в зеленодольских магазинах в сентябре поползли вверх, и корзина здесь стала стоить 1 195,5 рублей.

Наконец, третьим ударом по району Тыгина стало падение темпов промышленного производства: с марта ИПП в Зеленодольске колебался на уровне 105%, но в сентябре упал до 103,5%. Что наверняка можно связать с падением доли прибыльных предприятий на 10%.

Что подвело Казань: высокая инфляция и падение темпов промышленного производства

Но если Зеленодольск хотя бы не вылетел из десятки, то Казань, в августе вплотную к ней приблизившаяся и занявшая тогда 11-е место, потеряла по итогам сентября сразу пять позиций. Набрав всего 93,6 балла (на 5,5 балла меньше, чем месяцем ранее), столица в итоге откатилась по показателям рейтинга «Реального времени» к началу лета 2018 года (тогда она, впрочем, занимала вообще 22-е место). Не помог даже рост доли прибыльных предприятий — с 71,8 до 73,6%.

Как мы отмечали выше, Казань для начала вошла в сентябре в тройку районов с самой высокой инфляцией; здесь стоимость минимальной потребительской корзины подорожала почти на 20 рублей, составив более 1 167 рублей (это на 10% рублей выше, чем в среднем по РТ). Во-вторых, продолжил снижаться ИПП — теперь он составляет уже 106,4%, это самый низкий показатель с апреля 2018 года. В-третьих, в сентябре объем налоговых и неналоговых доходов на душу населения вырос всего на 46,7%, до 8,7 тыс. рублей на человека, и по этому показателю столица РТ опустилась с 10-го места на 12-е, уступив, например, Елабуге. Ряд позиций Казань потеряла и по уровню безработицы: а все потому, что пока 30 районов РТ продолжали постепенно его снижать, в столице РТ он стабилизировался на отметке 0,53% — 9-е место по РТ.

Рейтинг районов РТ, сентябрь 2018, баллы

МЕСТО Баллы по отгруженным товарам собственного производства Баллы по численности работников Баллы по количеству крупного рогатого скота Баллы по реализации скота и птицы 32 Агрызский 16 28 15 29 5 Азнакаевский 31 37 38 27 41 Аксубаевский 32 15 30 21 10 Актанышский 24 20 43 42 13 Алексеевский 10 19 35 17 14 Алькеевский 6 11 41 31 7 Альметьевский 45 42 20 20 37 Апастовский 3 12 32 22 39 Арский 14 24 44 35