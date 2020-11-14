«Инстаграм» глав районов: культуру — селам, площадки — собакам, популяризацию — Татарской Бездне

Минувшая неделя глазами глав районов Татарстана

В начале ноября главы районов много внимания уделяли строительству и восстановлению социальных объектов. Можно узнать, например, сразу о двух библиотеках в районах Татарстана и о парке в Высокой Горе. Не обошли вниманием главы районов и тему Дня полиции и даже вспомнили про такой большой праздник, как День экономиста.

Все для образования и культуры

Руководитель Кукморского района Сергей Димитриев на неделе порадовал подписчиков и жителей района новостью о том, что в Кукморе после капитального ремонта открылась центральная библиотека. Что именно изменилось в библиотеке, Димитриев, к сожалению, не рассказывает, ограничиваясь общей фразой про «полное обновление здания». Беглый обзор фотографий дает понять, что обновили фасад здания, внутреннюю отделку, мебель. По крайней мере потолки, стеллажи, стулья и кресла очевидно новые.

Культурные ценности прославляет и Ильшат Нуриев, глава Арского района. Судя по его посту, в деревне Мендюш по программе «Сельские клубы» открылся дом культуры и библиотека. Правда, информации мало: на фотографиях можно увидеть вход в здание, а вот подробностям о том, что внутри, руководитель района предпочел фотографии перерезания ленточки и праздничных танцев.



И снова культура — руководитель Дрожжановского района Марат Гафаров в начале ноября завел в своем «Инстаграме» рубрику «История родного села». В постах с таким хештегом он выкладывает видео о селах района, а в текстовой части рассказывает их историю. В самом начале месяца, в частности, он рассказал о селе Мочалей, а на этой неделе — о Татарской Бездне и Матаках. Между прочим, история Татарской Бездны насчитывает более тысячи лет.



Инфраструктура, «облучатели» и монастырь

Руководитель Нижнекамского района Айдар Метшин опубликовал свою фотографию с девушкой по имени Альбина (инициатором строительства площадок для выгула собак). Жители района, по своему обыкновению, инфоповод игнорируют, но возможность комментировать, как обычно, используют в посторонних целях. Например, жалуются на благоустройство в селе Борок. А еще раскрыли зловредный умысел некоего «экс-чиновника», который вознамерился сдать свой участок — о ужас! — под вышку одного из операторов связи. Мы-то с вами знаем, что все это делается с целью облучить народонаселение смертельно опасными волнами.

Еще об инфраструктуре — Рустам Калимуллин из Высокогорского района показал, как идет строительство парка «100 лет ТАССР» по программе «Формирование комфортной городской среды». По странной традиции глав районов, никаких подробностей нет и тут — остается смотреть на фотографии. Судя по ним, под парком будет подразумеваться аллея с фонарями, скамейками и деревьями посередине.



Глава Бугульминского района Линар Закиров рассказал о том, как вместе с епископом Альметьевским и Бугульминским владыкой Мефодием прогулялся по территории восстанавливающегося Казанско-Богородицкого монастыря Бугульмы. Закиров делится знаниями о том, что монастырь возник в 1877 году, и уже скоро можно будет увидеть храм в его исторических границах, с отреставрированными зданиями.



Поздравления полиции и экономистам



Традиционно одна из главных тем постов в «Инстаграмах» глав районов — поздравления с праздниками. На этой неделе поводом стал День работников МВД. Например, Ранис Камартдинов из Буинского района показал репортаж с церемонии награждения местных правоохранителей, пожелал им здоровья, благополучия и, конечно, успехов на службе. В текст поста вкралась одна орфографическая и несколько пунктуационных ошибок, но это вносит некоторый трогательный колорит в тон и характер публикации.

Рамиль Гатиятуллин, глава Бавлинского района, отчитался о вручении медалей двум ветеранам МВД. Правда, бавлинцы берут нехороший пример с нижнекамцев и в комментариях разговаривают вовсе даже не о медалях, а о том, что город с приходом осени и зимы «превращается в плацдарм грязи и слякоти».



Еще один праздник этой недели внезапно обнаружил Аяз Шафигуллин, ютазинский глава. Конечно, тему Дня полиции он тоже не обошел вниманием, но 11 ноября поздравил еще и экономистов, и даже «ветеранов экономических служб». Шафигуллин сообщил, что День экономиста — поистине важный праздник, который позволяет подчеркнуть ценность профессии.

