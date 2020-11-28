Новую мечеть в Нижнекамске облицуют кирпичом из Европы — если не подкосят долги

Фото: пресс-служба Центральной соборной мечети Нижнекамска

Первый камень в основание новой мечети Нижнекамска на территории микрорайона 35а в торжественной обстановке был заложен в начале декабря 2019 года. Спустя 11 месяцев двухэтажное здание практически готово. Основной пик работ по его возведению пришелся на лето. На пожертвования прихожан для этого было закуплено 900 поддонов красного кирпича. Преградой для активного строительства мечети не стала и коронавирусная эпидемия. Проект мечети не имеет аналогов в республике и по задумке авторов буквально через год он должен стать точкой притяжения сотен верующих. Если строительство не подкосят долги, о которых создатели мечети говорят с неохотой — в Нижнекамском мухтасибате даже не называют итоговую сумму стройки. На каком этапе сегодня ход строительных работ и в чем уникальность «Ак каен», узнавал корреспондент «Реального времени».

За счет прихожан и меценатов

Изначально согласно проектным расчетам на строительство «Ак каен» и обустройство прилегающей к ней территории, как год назад писало «Реальное время», требовалось порядка 70 млн рублей. Но инфляция, удорожание стройматериалов и курса европейской валюты значительно увеличили первоначальную смету расходов, однако новую сумму руководство Нижнекамского мухтасибата называть отказалось. Строится новое культовое сооружение лишь на пожертвования прихожан и меценатов. Как сообщили «Реальному времени» в пресс-службе ДУМ РТ, со стороны духовного управления «оказывается организационная поддержка и юридическое сопровождение».



Землю под новый мусульманский храм на безвозмездной основе, согласно федеральному законодательству, выделил муниципалитет Нижнекамска — это почти один гектар. На этой территории разместятся не только само здание и минарет высотой около 30 метров, но также парковка на 42 машины, благоустроенная детская площадка площадью 65 кв. метров, магазин и хозблок. Основной подрядчик строительства — набережночелнинская строительная организация «Евростиль», и это не первая мечеть, которая возводится ее специалистами. В эти дни строители заняты работами на крыше здания.

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В основе проекта — минимализм и доступность

Что касается дизайна, то «Ак каен» будет отличаться от других мечетей не только города и района, но и в целом Татарстана. Его разработкой занималась нижнекамская проектная организация «Форум». По словам ее директора Разифа Латыпова, «в основу проекта заложили современные принципы простоты, доступности и отсутствия всех преград». Поэтому у входа в помещение не будет лестниц, что должно обеспечить удобство и комфорт для прихожан с ограниченными возможностями здоровья и пожилых.

Отличительной особенностью в новой мечети станет монолитная крыша, которую изнутри украсит потолок с кессонами — многоугольными углублениями, которые позволяют визуально увеличить площадь помещения. Потолок мечети как раз и будет состоять из 162 таких ячеек, часть которых оснастят электрическим освещением, а часть, как подчеркнул имам-мухтасиб Нижнекамского района Салих Ибрагимов, — «это окна в небо». Создание такой проектной изюминки обойдется почти в 6 млн рублей, поскольку является сложным по технологии выполнения архитектурным решением.

Закончить строительно-монтажные работы по сооружению головного покрытия мечети генподрядчик планирует в течение месяца. Затем настанет очередь герметизации здания и подключения системы отопления. Одна из задач, стоящая перед специалистами строительной организации на 2021 год — полностью завершить внутреннюю отделку помещений.

Кстати дизайн помещений, как сообщил «Реальному времени» имам мечети «Ак каен» Райхан-хазрат, также будет выполнен с акцентом на простоту, «чтобы никакие лишние детали и украшательства не отвлекали прихожан от молитв и общения, даже окна будут расположены выше, а не перед глазами читающих намаз».

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Жители близлежащих домов: «Может мужики меньше пить станут»

Позже будет выполнена и наружная отделка мечети с минаретом, а основным отделочным материалом станет, как подчеркнул глава проектной фирмы Разиф Латыпов, высококачественный клинкерный кирпич, который специально доставят из Европы. Это особый вид кирпича, который получают из специальной глины. В процессе обжига сформированный кирпич накаляют до очень высокой температуры в 1200°C, за счет чего он приобретает характерную звонкость, близкую к стеклу.

Общая площадь здания, построенного в форме правильного параллелепипеда, — без малого тысяча квадратных метров, так что одновременно ее смогут посещать свыше 400 прихожан. Согласно проекту, на первом этаже разместятся зал торжеств, кухня и обеденный зал, гардероб, здесь же обустроят детскую зону и мужской молельный зал. Второй этаж мечети предназначен для конференц-зала и учебных классов, женской молельной комнаты, а также библиотеки.

На днях на строительной площадке побывал мэр Нижнекамска Айдар Метшин, пообщался со строителями и имамом Нижнекамска, осмотрел и сам объект: «Очень интересный, эксклюзивный и оригинальный проект», — такую оценку дал он увиденному и выразил надежду, что новый храм для правоверных мусульман станет объектом духовного и физического спокойствия.

На днях на строительной площадке побывал мэр Нижнекамска Айдар Метшин. Фото: пресс-служба Центральной соборной мечети Нижнекамска

По мнению нескольких жителей близлежащих домов, соседство с мечетью им ничем не мешает, даже напротив, считают они — наличие религиозного заведения поможет снизить какие-то негативные моменты, например, «может мужики меньше пить станут». Есть и те, кто абсолютно равнодушно относится к возведению мусульманской святыни — «мне все равно, что церковь, что мечеть, а вот то, что пустырь облагородят — очень хорошо». Нашлись и противники, которые считают, что «мечетей в городе и так достаточно».

Полностью завершить богоугодное дело и сдать новую мечеть под нужды ее прихожан — жителей нескольких микрорайонов Нижнекамска — генеральный подрядчик планирует в конце 2021 года. Правда, есть одно но — если финансирование не будет приостановлено. Уже сегодня у мечети образовался ряд задолженностей перед подрядчиками в несколько миллионов рублей, рассказал «Реальному времени» имам мечети Райхан Назмутдинов.



К сведению, строительство мечети ведется не только в Нижнекамске, культовые сооружения возводятся и на территории сельских поселений — в поселках Трудовой и Борок. Всего же на территории НМР сегодня действуют 23 мечети. Кстати, в эти же дни в Нижнекамске возводится новый православный храм для кряшен, строительство которого началось летом 2019 года.

1 / 15 пресс-служба Центральной соборной мечети Нижнекамска

пресс-служба Центральной соборной мечети Нижнекамска

пресс-служба Центральной соборной мечети Нижнекамска

пресс-служба Центральной соборной мечети Нижнекамска

пресс-служба Центральной соборной мечети Нижнекамска

пресс-служба Центральной соборной мечети Нижнекамска

пресс-служба Центральной соборной мечети Нижнекамска

пресс-служба Центральной соборной мечети Нижнекамска

пресс-служба Центральной соборной мечети Нижнекамска

пресс-служба Центральной соборной мечети Нижнекамска

пресс-служба Центральной соборной мечети Нижнекамска

пресс-служба Центральной соборной мечети Нижнекамска

пресс-служба Центральной соборной мечети Нижнекамска

пресс-служба Центральной соборной мечети Нижнекамска

пресс-служба Центральной соборной мечети Нижнекамска