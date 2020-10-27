«Магазинов не останется!» — бизнес и жители Нижнекамска спорят о судьбе алкомаркетов

В городе пройдут общественные слушания по вопросу максимального удаления торговли крепкими напитками от школ

Фото: Ангелина Панченко

В Нижнекамске готовятся к общественному обсуждению установления границ для торговли алкоголем. В частности власти и жители должны определить, насколько магазины с крепкими напитками должны быть удалены от школ и детсадов. Сейчас минимальное расстояние — не более 30 метров, что не устраивает население и местных активистов. Некоторые из них требуют удаления алкомаркетов на 1 км, чего никак не могут допустить даже чиновники. Бизнес, и без того ослабленный в условиях коронакризиса, протестует и призывает к разумному компромиссу. В проблеме разбирался корреспондент «Реального времени».

Отодвинуть точки с алкоголем на километр

От детского сада №3 на проспекте Строителей до ближайшего алкомаркета можно дойти спокойным шагом за 30—40 секунд — это около 50 метров (с учетом средней скорости пешехода). Такое минимальное расстояние между магазином, торгующим горячительным, и объектами образования в Нижнекамске нередкость. В шаговой доступности от соцобъектов можно встретить «Бристоль»,«Глобус» или пивной магазин, и часто картину дополняют распивающие «фанфурики» местные алкоголики и другая характерная для этих мест публика.



— Мы не хотим, чтобы наши дети, будущее поколение, с ранних лет видело все это. Не хотим, чтобы родители, забирающие ребенка из сада, по пути домой шли вместе с ним в магазин за алкоголем. До некоторых таких магазинов — рукой подать. Все это видят дети, подростки. Это же грозит полной деградацией, ведь почти все преступления совершаются в состоянии опьянения, — сетует нижнекамский активист Владимир Пащенко.

Общественник и его соратники по благотворительному фонду «Трезвость» выступили с инициативой провести в городе общественные слушания по вопросу установления новых границ между соцобъектами и магазинами с алкоголем. Такие торговые объекты, по их мнению, нужно удалить на расстояние одного километра.

Общественник и его соратники по благотворительному фонду «Трезвость» выступили с инициативой провести в городе общественные слушания по вопросу установления новых границ между соцобъектами и магазинами с алкоголем

В одном из самых массовых городских пабликов соцсети ВКонтакте с числом подписчиков более 160 тыс. человек большинство опрошенных поддержали эту идею. «За» удаление на 1000 м проголосовали 226 человек из 381. Еще 43 человека считают, что достаточно и 500 метров. Оставить все без изменений, т. е. установленные сегодня 30 метров, пожелали всего 6 человек. «Это чтобы детей оградить от культа алкоголя и табака» — писали под постом нижнекамцы, но нашлись и противники, хотя и в меньшинстве: «руки прочь от бухла».



Требования активистов оставят Нижнекамск без алкоголя?



Как гласит статья 16 ФЗ-171 «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», границы прилегающих территорий определяются с учетом результатов общественных обсуждений органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов.

Между тем общественных слушаний муниципалитетом Нижнекамска не проводилось, как, впрочем, и в других муниципальных районах и городах Татарстана. Местные власти взяли на себя миссию по установлению границ.

В июне 2013 года вышло постановление №938 исполкома НМР, где были утверждены те самые границы для предприятий торговли — «не менее 30 метров от входа в объект (детские организации) и не менее 25 метров — для предприятий общественного питания». Расчет этих границ, согласно документу, был возложен на управления торговли и архитектуры города.

Введение таких ограничений фактически приведет к невозможности торговли алкогольными напитками на территории всего города

Несогласные с таким положением дел нижнекамские активисты прошлой весной обратились в мэрию с заявлением, в котором указали на несоответствие 938-го постановления федеральному закону. На что от руководителя отдела торговли и потребительских услуг НМР Марата Вафина пришел ответ, где говорится, что «действующее законодательство не предусматривает обязанность проведения общественных слушаний по вопросу определения способа расчета расстояния…», а «установление допустимого расстояния от социальных объектов и объектов массового скопления граждан не ближе 1 000 метров (1 км) не предоставляется возможным в связи с тем, что длина самой протяженной улицы не превышает 7 км. Введение таких ограничений фактически приведет к невозможности торговли алкогольными напитками на территории всего города».



Мнение нижнекамцев выслушают в мэрии

Данный ответ заявителей не устроил, и они обратились в прокуратуру. Прокуратура поддержала общественников, направила в адрес исполкома представление об устранении нарушений. В итоге городские власти согласились вынести вопрос по установлению границ между алкомаркетами и соцобъектами на обсуждение общественности. Однако пока готовились к слушаниям, разразилась пандемия коронавируса, и мероприятие пришлось отложить.

Со снятием ограничений была назначена новая дата общественного обсуждения — 5 ноября. Местом проведения выбрали большой зал заседаний мэрии города. Постановление о создании комиссии, которая займется их подготовкой и проведением глава НМР Айдар Метшин подписал в конце сентября. К участию в слушаниях помимо неравнодушных к проблеме нижнекамцев приглашены представители исполкома и Госалкогольинспекции, начальники основных управлений — здравоохранения, образования, торговли, по делам молодежи и по спорту, а также архитектуры.

Активисты расклеили объявления по всему городу о предстоящих слушаниях. Но, как выяснилось в конце минувшей недели, дату общественного обсуждения снова перенесли. Пока на неопределенный срок.

— Было решено дополнительно проработать схемы границ между объектами, мы вместе с рабочей группой общественников будем выезжать на наиболее проблемные участки, смотреть и анализировать. Поэтому пока общественные слушания решили перенести, так как есть определенное мнение общественности и с его учетом надо провести дополнительную совместную работу, — сообщил «Реальному времени» замглавы исполкома НМР Радмир Беляев.

Бизнес: трезвых больше не станет, а число отравлений — возрастет



Руководитель центра аналитики «Результативность алкогольных реформ (РАР)» Анна Галимова считает, что вопрос об увеличении минимального расстояния между алкомагазинами и соцобъектами — это палка о двух концах.

— Здесь речь идет и о бизнесе, и о здоровье, и благополучии детей. Как мама, я скажу, что чем больше расстояние, тем лучше. Но на сам факт увеличения потребления алкоголя это расстояние не сильно влияет, единственное, что больше это влияет на безопасность детей, когда рядом с такими объектами торговли собираются маргинальные личности. В маленьких городах это расстояние невозможно сделать большим. Это уже данность нашей жизни и, наверное, рвение власти на местах сокращать эти расстояния. И в данном случае общественников можно понять. Но в то же время увеличение дистанции может негативно отразиться на предпринимательстве в плане того, что снизится посещаемость магазина. Там ведь не только алкоголь, но и другие продукты и товары. Я бы все-таки, для того, чтобы сохранить предпринимательство и климат предпринимательский в Нижнекамске, рассматривала каждый случай индивидуально, — поделилась мнением с «Реальным временем» Галимова.

Председатель Алкогольной ассоциации Татарстана Лейсан Шишкина солидарна с коллегой в той части, что «излишние ограничения негативно сказываются на легальной розничной торговле, а установление завышенных размеров прилегающих территорий никак не влияет на уровень злоупотреблений алкоголем, а ведет лишь к увеличению нелегального сегмента рынка. Один километр, уверена Шишкина, — это более чем завышенное расстояние».

— То же самое касается и магазинов. Если запретить продажу качественной алкогольной продукции в магазине, не станет больше трезвых. А вот число отравлений алкоголем непонятного происхождения, наоборот, возрастет, — уверена Шишкина.

— Увеличить расстояние от магазинов, где продают спиртное, до соцобъектов на 1 тыс. метров в Нижнекамске — это просто нереально, — подтверждает начальник контрольно-инспекционного отдела нижнекамской Госалкогольинспекции Елена Кубасова, — Наш город настолько компактный, все рядом — и магазины, и сады, и школы. Если установить границу в 1 км, то под нее может попасть лишь один магазин, который находится вдали от социальных объектов на ул. Южной, а это практически за городом.

Активно протестуют против установления новых границ, тем более на такое расстояние, бизнесмены Нижнекамска. По их словам, эта задача просто невыполнимая.



— Если все-таки, утвердят такие границы, хотя я считаю, это маловероятным, то это ударит не только по местному бизнесу, в чьих магазинах идет реализация алкоголя, но и по федеральному ретейлу, по всему городу ударит. Это и «Пятерочка», и «Магнит», и «Лента». Всем придется уйти из города. Магазинов с алкоголем в Нижнекамске просто на просто не останется! — считает директор местной сети магазинов «1-й Доступный» Сергей Баев.

По словам предпринимателя, таким путем своей цели нижнекамские активисты все равно не достигнут: «Проблема тут, не в доступности магазинов, продающих спиртное и пиво, а в том, что люди, кто хочет выпить, все равно найдут что выпить и где купить алкоголь. У тех же местных самогонщиков».

Не стоит забывать и о финансовой стороне вопроса. Акцизный сбор на алкоголь приносит государству самый высокий доход по сравнению с другими сборами. В 2019 году от реализации крепкого алкоголя в республиканскую казну поступило 11 млрд рублей, а от пива — 10,5 млрд рублей.



По данным Госалкогольинспекции, в Нижнекамском районе порядка 560 магазинов по продаже крепкого спиртного (362) и пива (порядка 200)

Сетевые алкомаркеты растут как на дрожжах

По данным Госалкогольинспекции, в Нижнекамском районе порядка 560 магазинов по продаже алкоголя: крепкого спиртного (362) и пива (порядка 200). Только в городе их 247. И если пересчитать количество этих магазинов на численность населения Нижнекамска (240 тыс. человек с учетом пенсионеров и детей), то на одну тысячу жителей придется больше одного магазина. На территории всего Нижнекамского района работает 30 торговых точек сети «РусАлка», у «Бристоля» — 23 павильона, 14 приходится на сеть алкомаркетов «Глобус» и еще 2 на «Красное и Белое». Остальные магазины, имеющие лицензию на реализацию крепких спиртных напитков и другой алкоголь, представлены федеральными ретейлерами — X5 Retail Group («Пятерочка» и «Перекресток») и «Магнит», а также небольшими нижнекамскими сетевыми торговыми павильонами — «1-й Доступный» и «Фактория».

В соседних Набережных Челнах, где проживают без малого 534 тыс. человек, количество аналогичных торговых точек составляет 539, в Казани с народонаселением в 1 млн 232 тыс. — 1 631 магазин с лицензией на «горячительное». Только специализированные алкомаркеты — в основном это федеральные «Бристоль» (Нижний Новгород), «Красное и Белое» (Челябинск), а также татарстанские «Глобус» и «РусАлка» — за прошедший год расширили свою сеть на территории республики почти на 90 точек.

Кстати, о невозможности решить проблему засилья алкомаркетов в городе президенту Татарстана в прошлом году уже жаловался мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев, подчеркнув, «что у города недостаточно полномочий в вопросах борьбы с алкомаркетами, на которые активно жалуются жители города».