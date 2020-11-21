«Инстаграм» глав районов: смотр машин глав поселений, купол на кране и «моноуспехи» двух городов

Минувшая неделя глазами руководителей территорий Татарстана

На прошедшей неделе не было никаких значимых праздников, что резко снизило количество тем, которые интересовали руководителей районов Татарстана. Основная масса постов свелась к пожеланиям доброго утра и стандартным фотографиям, на которых глава района в маске общается с жителями или представителями какой-либо компании. Тем не менее определенные новости все же есть — они связаны с различными мероприятиями и инфраструктурой.

Сельское благоустройство и подъем купола

Руководитель Кукморского района Сергей Димитриев, на прошлой неделе рассказывавший об открытии после капитального ремонта здания библиотеки, не оставил подписчиков без новостей инфраструктуры и на этой неделе. К примеру, он рассказал о том, что в районе реализуются 82 гранта по благоустройству сельских территорий — по его словам, строятся спортплощадки, зоны отдыха, памятники, детские игровые площадки и тротуары. На фотографиях можно увидеть отдельные элементы этого благоустройства. У поста — почти полтысячи лайков, в комментариях люди отмечают отдельные места, где как раз не хватает благоустройства.

В Ютазинском районе новости касаются религиозного объекта. На неделе руководитель района Аяз Шафигуллин показал фотографию, на которой запечатлено возведение куполов на строящийся храм. Последний выглядит довольно необычно для наших широт — как отмечают в комментариях, он похож на костел.



Тем временем глава Бавлинского района Рамиль Гатиятуллин, по всей видимости, пробует новый формат рассказа подписчикам о том, как проходят встречи с жителями района. Это довольно подробные видео, даже с элементами монтажа, где показываются вопросы и ответы. Конкретно на этой неделе в главных темах — благоустройство дворов и открытие центра для реабилитации людей с ограниченными возможностями.



Соревнования в Лаишево, а Нижнекамск и Челны — в топе моногородов



А вот руководитель Нижнекамского района Айдар Метшин делится с подписчиками радостной новостью о том, что Нижнекамск вошел в топ-10 моногородов России. Всего, по его словам, за победу боролся 321 моногород. Подробностей о самом мероприятии в посте никаких, сплошная радость жителей. Из сторонних источников — в частности, сайта государственной корпорации развития и инвестиционного банка ВЭБ.РФ (бывшего «Внешэкономбанка») — можно узнать, что в топ-10 лучших вошли города, которые показали высокий уровень социально-экономического развития. В числе лучших, помимо Нижнекамска, есть, к примеру, еще и Набережные Челны, а также Тольятти и башкирский Кумертау.

Руководитель Дрожжановского района продолжает знакомить подписчиков с историей сел района. На этот раз очередь дошла до села Верхний Каракитан. Марат Гафаров пишет, что оно было основано в XVII веке, на фотографиях — виды деревни, а в тексте — исторические факты, например фамилии первых коммунистов и первой учительницы села. Формат в целом, конечно, интересный — однако каких-то необычных фактов о селах в нем явно не хватает.



Тем временем глава Лаишевского района Ильдус Зарипов рассказывает о том, что в районе стартовал региональный этап чемпионата «Молодые профессионалы». Соревнования проходят на базе Лаишевского техникума, в том числе по новым компетенциям «Правоохранительная деятельность» и «Внешнее пилотирование и эксплуатация беспилотных воздушных судов». В небольшом ролике, который посмотрели чуть больше тысячи раз, можно увидеть, как именно проходят соревнования.



Странные события, оставшиеся незамеченными



А вот руководитель Высокогорского района Рустам Калимуллин на неделе выложил фотографии с довольно странного мероприятия. Пост он озаглавил так: «Смотр машин глав поселений, отделов и ведомств Высокогорского района». Подробностей об этом — никаких, на фотографиях — люди в масках (в основном) рассматривают «Шевроле Нивы», «Хёнде», «Форды» и «Фиаты».

У поста почти 300 отметок «Нравится», но вот в комментариях подписчики явно не оценили это мероприятие: встречается мнение, что участники «уже не знают, что делать». Есть и более негативные оценки — если убрать из них мат, то смысл будет такой, что эти люди занимаются ерундой и их нужно распустить. Комментарий, конечно, резкий, но главе района действительно было бы неплохо объяснить, с какой целью происходит «смотр машин».

Еще из странного — руководитель Бугульминского района Линар Закиров выложил видео от Дворца молодежи Бугульмы, а в подписи к нему сообщил, что 18 ноября в России отмечают день рождения Деда Мороза и этот праздник «уже стал традиционным в нашей стране». Несмотря на то что глава района предлагает оставлять поздравления Деду Морозу в комментариях (почему-то на своей же странице), комментариев там нет. Впрочем, не стоит недооценивать «Инстаграм» Закирова — на фоне глав некоторых других районов, соцсети которых состоят лишь из периодических пожеланий доброго утра с одинаковыми фотографиями, аккаунт главы Бугульминского района довольно веселый и нестандартный.

