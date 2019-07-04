Рустам Минниханов — Тимуру Нагуманову: «Некоторые главы были готовы тебя на куски порезать»

Совет по предпринимательству с муниципальным уклоном: в Нижнекамске внедряют «бережливое производство» в МФЦ, а в Пестрецах привлекают инвесторов через CRM

Фото: Максим Платонов

На сегодняшнем Совете по предпринимательству при президенте РТ главы четырех муниципалитетов рассказывали о том, как они решают конкретные проблемы бизнеса в районах. Так, в Нижнекамске внедряют принципы «бережливого производства» и ускоряют тем самым работу МФЦ, а в Пестрецах работают с инвесторами в онлайн-режиме без проведения множественных совещаний. При этом стало известно, что у руля Совета по предпринимательству еще как минимум на полгода остается Тимур Нагуманов — с кандидатурой ему на замену пока, похоже, не определились, хотя лидером среди них ожидаемо оказалась его заместитель Венера Камалова. На заседании совета побывал корреспондент «Реального времени».

Пока у нас нет замены

Главной интригой сегодняшнего расширенного заседания Совета по предпринимательству при президенте было имя нового бизнес-омбудсмена Татарстана. Напомним, с 24 июня Тимур Нагуманов стал и.о. руководителя исполкома Альметьевского района. Некоторые участники форума предполагали, что новый бизнес-омбудсмен сначала бы засветился именно сегодня как раз на позиции секретаря совета.

Вопрос этот обсуждался и в кулуарах, но без особого результата. «Кроме шуток, мы даже предположить не можем, кто может стать новым бизнес-омбудсменом, — заявляли участники форума в разговоре с корреспондентом «Реального времени». — Мы сами друг другу задаем этот вопрос и не находим на него ответа».

Ответа предприниматели не получили и сегодня, более того — президент Татарстана Рустам Минниханов фактически заявил, что замена Нагуманову еще не найдена. Тайм-аут может продлиться полгода. Президент объявил, что именно на такой срок Тимур Дмитриевич останется секретарем совета и продолжит заниматься проблемами предпринимателей в этом качестве.

Рустам Минниханов фактически заявил, что замена Нагуманову еще не найдена

— Тимур Нагуманов уже работает в Альметьевске. Те идеи, которые он доносил до нас, теперь будет воплощать в муниципальном районе. И пока у нас нет замены, я его попросил на определенный период, на полгода, продолжить вести и ту работу, которую он вел, — сообщил сегодня Минниханов. То есть как минимум какое-то время экс-обмудсмену придется замерять эффективность и инвестиционную привлекательность самого себя — как главы района.

А может быть, такая ситуация продлится еще несколько лет, ведь сменщиком Нагуманова на посту уполномоченного может стать его заместитель и член команды Венера Камалова. Сегодня в своей речи президент впервые назвал ее лидером среди всех кандидатов. «Наша уважаемая коллега, Венера, сейчас «под прицелом», она сейчас среди лидеров», — многозначительно подчеркнул он.

Совет с муниципальным уклоном

В совете традиционно участвуют как предприниматели, так и представители контролирующих органов, а также руководители республиканских органов власти, лидеры общественных объединений бизнеса, главы муниципальных районов. Последние сегодня и были «героями дня»: совет фактически сводился к заслушиванию докладов глав четырех районов.

Такой формат проистекает из двух крупных проектов аппарата бизнес-омбудсмена РТ, запущенных при Тимуре Нагуманове. Первый — исследование делового климата в районах Татарстана, которое наделало шороху среди глав. Это привело, в частности, к тому, что президент РТ сейчас еженедельно заслушивает глав муниципалитетов о мерах, принятых к улучшению климата.

— Некоторые главы были готовы тебя на куски порезать, — сказал Минниханов Нагуманову, комментируя эффект рейтинга. — Но это хорошо, это нормально. Значит, польза есть, отреагировали.

Нагуманов ответил, что в основном реакция глав районов все же была не «порезать на куски», а «мы поняли и приняли оценку, но мы не понимаем, что делать дальше»

Нагуманов ответил, что в основном реакция глав районов все же была не «порезать на куски», а «мы поняли и приняли оценку, но мы не понимаем, что делать дальше». Отсюда родился и второй проект — управление деловым климатом в районах Татарстана, в который вошли пока 15 муниципалитетов. Он предполагает серию подробных интервью с предпринимателями в этих районах, анализ имеющихся данных и стратегические сессии с участием предпринимателей, глав районов и проверяющих органов по проблемам бизнеса. После этого команда главы района с помощью аппарата бизнес-омбудсмена РТ формирует дорожную карту по решению проблем.

Сегодня участники Совета по предпринимательству фактически увидели первые результаты этого проекта. Главы четырех районов, Нижнекамского, Пестречинского, Бугульминского и Зеленодольского, рассказали о том, как они решают выявленные в ходе проекта проблемы. При этом содокладчиками каждого главы районов выступали предприниматели — правда, они лишь высказывались в поддержку проделанной главами работы.

Нижнекамск: бережливое производство в МФЦ и консультации предпринимателей по «Скайпу»

Глава Нижнекамского района Айдар Метшин рассказал о проблеме административных барьеров. Предприниматели в районах, где реализовывался проект бизнес-омбудсмена, жаловались, что необходимые им муниципальные услуги оказываются очень долго. Решение в районе нашли в практиках «бережливого производства», которые предполагают устранение всех непроизводственных потерь в бизнес-процессах. Обычно такие практики успешно реализуются на крупных предприятиях, но в Нижнекамске они хорошо показали себя в сфере муниципальных услуг.

Конкретные примеры привела содокладчик Айдара Метшина — замдиректора челнинской консалтинговой компании «Лин Вектор» Наталья Чупина. Так, предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка требует привлечения аж 20 человек на согласование. В процессе оптимизации удалось безболезненно убрать трех согласующих, в результате чего срок предоставления муниципальной услуги уменьшился на пять дней. Второй пример — получение разрешения на строительство. Там сэкономили два дня на предоставление услуги, просто сделав дубликат исполкомовской печати для еще одного подразделения муниципалитета. В результате этого отпала необходимость возить документы между зданиями, так что исполком сэкономил еще и на горючем.

Айдар Метшин рассказал о проблеме административных барьеров

Заслушав доклад, Минниханов обратился к директору Многофункционального центра (МФЦ) в РТ Ленаре Музафаровой с вопросом: внедряются ли нижнекамские наработки по оптимизации в работу МФЦ во всей республике? «Лучшие практики районов нужно принимать как регламент. Если Нижнекамск отработал технологию, надо ее использовать», — заявил он, услышав отрицательный ответ от Музафаровой.

В ходе обсуждения обратили внимание еще на один момент: сотрудники МФЦ не всегда могут объяснить предпринимателям, как именно им следует действовать при получении той или иной муниципальной услуги, а могут лишь назвать перечень необходимых документов. Музафарова вступилась за своих сотрудников и заявила, что человек физически не может знать всю информацию обо всех муниципальных услугах Она предложила два возможных решения: иметь в МФЦ информацию о приемных днях во всех связанных надзорных органах, где предпринимателю подробно все объяснят, а также организовывать консультацию специалистов надзорных органов по Skype. Такие консультации в МФЦ можно получить уже сейчас у специалистов Роспотребнадзора.

Первый вариант Минниханов «зарубил», ответив, что предпринимателю чаще всего нужна информация сразу, а не в какой-то приемный день. А вот идея онлайн-консультаций ему понравилась больше. «Я считаю, что форма общения через Skype должна обязательно применяться всеми органами власти, в том числе и федеральными», — сказал президент РТ.

Минниханов также обратился к присутствовавшим на заседании министру экономики РТ Фариду Абдулганиеву и главе Минсвязи РТ Айрату Хайруллину с поручением поспособствовать распространению нижнекамских наработок в остальных МФЦ республики.

В Пестрецах решили проблему просто: завели CRM-систему, через которую Кашапов отслеживает работу с инвесторами в онлайн-режиме

Пестрецы привлекают инвесторов при помощи CRM

Глава Пестречинского района Ильхам Кашапов рассказал, как в муниципалитете работают над привлечением инвестиций. Главной проблемой в этом вопросе он назвал отсутствие системной работы с инвесторами: сотрудники администрации часто могут забыть о работе с одним инвестором, к примеру, переключившись на более крупного или потеряв суть проблемы во время многочисленных совещаний.

В Пестрецах решили проблему просто: завели CRM-систему, через которую Кашапов отслеживает работу с инвесторами в онлайн-режиме. По его словам, на контроль работы над сотней инвестиционных проектов у него теперь уходит меньше часа в день, а совещания по ним он вовсе перестал проводить — все указания также передаются через систему. В качестве примера он привел работу с предпринимателем, который хотел открыть в районе цех по производству мебели и вполне успешно это сделал за заявленный администрацией срок в два месяца.

Очень лестно об этой системе отозвалась и содокладчик Кашапова, исполнительный директор сети кафе «Кыстыбый — tatar-food» Елена Кофонова. Она лишь предложила добавить в систему аналитические материалы по району, чтобы инвестор мог сразу понять, насколько Пестрецы для него привлекательны.

Минниханов также поддержал проект и особенно похвалил Кашапова за то, что в районе со всеми инвесторами, вне зависимости от размера их проектов, работают одинаково. «Лучше найдите сто предпринимателей, чем один завод. Большие предприятия приходят на специальные площадки», — добавил президент РТ.

Линар Закиров рассказал о том, как в муниципалитете решают проблему коммуникации между бизнесом и властью

Администрация Бугульмы будет писать предпринимателям в мессенджеры

Глава Бугульминского района Линар Закиров рассказал о том, как в муниципалитете решают проблему коммуникации между бизнесом и властью. Для этого администрация района, к примеру, организовывает неформальные встречи в виде бизнес-завтраков и деловых игр, проводит мозговые штурмы с участием бизнеса, администрации и надзорных органов (похоже, этот формат позаимствовали у аппарата бизнес-омбудсмена РТ), а также устраивает для местных предпринимателей экскурсии по объектам казанского бизнеса.

Кроме того, администрация района организовала для предпринимателей и чиновников совместные чаты в мессенджерах и даже завела канал «Бизнес-Бугульма». Закиров тоже упомянул о работе над некой CRM-системой для власти и бизнеса, но в подробности вдаваться не стал.

Тыгин борется с кадровым дефицитом

Глава Зеленодольского района Александр Тыгин посетовал на кадровый голод, который в районе испытывают и предприниматели, и местные гиганты — заводы имени Серго и имени Горького. Он обратил внимание, что за 20 лет в городе в три раза снизилось количество учебных заведений среднего профессионального образования и вместо тысячи выпускников в год город получает лишь 350. Городу и бизнесу при этом недостает именно представителей рабочих профессий.

В качестве решения проблемы Тыгин предложил механизм отраслевого соглашения между предпринимателями и учебными заведениями.

Александр Тыгин посетовал на кадровый голод, который в районе испытывают и предприниматели, и местные гиганты

«Это соглашение определит потребность бизнеса в трудовых ресурсах, обязательством учебных заведений будет их подготовка. Муниципалитет выступит координатором и основной площадкой для этого диалога», — поделился подробностями Тыгин, добавив, что такое соглашение будет подписано уже в четвертом квартале текущего года.

Проект поддержал основатель группы компаний «Саттекс» (занимается пошивом одежды) Шамиль Саттаров: «Инвестиции для проекта мы сейчас найти можем. Площадку — тоже. У нас есть запрос на целевую подготовку сотрудников в учебных заведениях. Благодаря этому мы сможем планировать бизнес не на год-два вперед, как сейчас, а на пять-десять лет».

При этом у Тыгина был еще один содокладчик, гораздо статуснее самого главы района. Речь о Марате Ахметове, вице-премьере РТ и министре сельского хозяйства. Он вполне закономерно обращал внимание на кадровый голод на селе и мерах поддержки специалистов в сельском хозяйстве.

1 / 38 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов