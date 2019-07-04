Рустам Минниханов — Тимуру Нагуманову: «Некоторые главы были готовы тебя на куски порезать»
Совет по предпринимательству с муниципальным уклоном: в Нижнекамске внедряют «бережливое производство» в МФЦ, а в Пестрецах привлекают инвесторов через CRM
На сегодняшнем Совете по предпринимательству при президенте РТ главы четырех муниципалитетов рассказывали о том, как они решают конкретные проблемы бизнеса в районах. Так, в Нижнекамске внедряют принципы «бережливого производства» и ускоряют тем самым работу МФЦ, а в Пестрецах работают с инвесторами в онлайн-режиме без проведения множественных совещаний. При этом стало известно, что у руля Совета по предпринимательству еще как минимум на полгода остается Тимур Нагуманов — с кандидатурой ему на замену пока, похоже, не определились, хотя лидером среди них ожидаемо оказалась его заместитель Венера Камалова. На заседании совета побывал корреспондент «Реального времени».
Пока у нас нет замены
Главной интригой сегодняшнего расширенного заседания Совета по предпринимательству при президенте было имя нового бизнес-омбудсмена Татарстана. Напомним, с 24 июня Тимур Нагуманов стал и.о. руководителя исполкома Альметьевского района. Некоторые участники форума предполагали, что новый бизнес-омбудсмен сначала бы засветился именно сегодня как раз на позиции секретаря совета.
Вопрос этот обсуждался и в кулуарах, но без особого результата. «Кроме шуток, мы даже предположить не можем, кто может стать новым бизнес-омбудсменом, — заявляли участники форума в разговоре с корреспондентом «Реального времени». — Мы сами друг другу задаем этот вопрос и не находим на него ответа».
Ответа предприниматели не получили и сегодня, более того — президент Татарстана Рустам Минниханов фактически заявил, что замена Нагуманову еще не найдена. Тайм-аут может продлиться полгода. Президент объявил, что именно на такой срок Тимур Дмитриевич останется секретарем совета и продолжит заниматься проблемами предпринимателей в этом качестве.
— Тимур Нагуманов уже работает в Альметьевске. Те идеи, которые он доносил до нас, теперь будет воплощать в муниципальном районе. И пока у нас нет замены, я его попросил на определенный период, на полгода, продолжить вести и ту работу, которую он вел, — сообщил сегодня Минниханов. То есть как минимум какое-то время экс-обмудсмену придется замерять эффективность и инвестиционную привлекательность самого себя — как главы района.
А может быть, такая ситуация продлится еще несколько лет, ведь сменщиком Нагуманова на посту уполномоченного может стать его заместитель и член команды Венера Камалова. Сегодня в своей речи президент впервые назвал ее лидером среди всех кандидатов. «Наша уважаемая коллега, Венера, сейчас «под прицелом», она сейчас среди лидеров», — многозначительно подчеркнул он.
Совет с муниципальным уклоном
В совете традиционно участвуют как предприниматели, так и представители контролирующих органов, а также руководители республиканских органов власти, лидеры общественных объединений бизнеса, главы муниципальных районов. Последние сегодня и были «героями дня»: совет фактически сводился к заслушиванию докладов глав четырех районов.
Такой формат проистекает из двух крупных проектов аппарата бизнес-омбудсмена РТ, запущенных при Тимуре Нагуманове. Первый — исследование делового климата в районах Татарстана, которое наделало шороху среди глав. Это привело, в частности, к тому, что президент РТ сейчас еженедельно заслушивает глав муниципалитетов о мерах, принятых к улучшению климата.
— Некоторые главы были готовы тебя на куски порезать, — сказал Минниханов Нагуманову, комментируя эффект рейтинга. — Но это хорошо, это нормально. Значит, польза есть, отреагировали.
Нагуманов ответил, что в основном реакция глав районов все же была не «порезать на куски», а «мы поняли и приняли оценку, но мы не понимаем, что делать дальше». Отсюда родился и второй проект — управление деловым климатом в районах Татарстана, в который вошли пока 15 муниципалитетов. Он предполагает серию подробных интервью с предпринимателями в этих районах, анализ имеющихся данных и стратегические сессии с участием предпринимателей, глав районов и проверяющих органов по проблемам бизнеса. После этого команда главы района с помощью аппарата бизнес-омбудсмена РТ формирует дорожную карту по решению проблем.
Сегодня участники Совета по предпринимательству фактически увидели первые результаты этого проекта. Главы четырех районов, Нижнекамского, Пестречинского, Бугульминского и Зеленодольского, рассказали о том, как они решают выявленные в ходе проекта проблемы. При этом содокладчиками каждого главы районов выступали предприниматели — правда, они лишь высказывались в поддержку проделанной главами работы.
Нижнекамск: бережливое производство в МФЦ и консультации предпринимателей по «Скайпу»
Глава Нижнекамского района Айдар Метшин рассказал о проблеме административных барьеров. Предприниматели в районах, где реализовывался проект бизнес-омбудсмена, жаловались, что необходимые им муниципальные услуги оказываются очень долго. Решение в районе нашли в практиках «бережливого производства», которые предполагают устранение всех непроизводственных потерь в бизнес-процессах. Обычно такие практики успешно реализуются на крупных предприятиях, но в Нижнекамске они хорошо показали себя в сфере муниципальных услуг.
Конкретные примеры привела содокладчик Айдара Метшина — замдиректора челнинской консалтинговой компании «Лин Вектор» Наталья Чупина. Так, предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка требует привлечения аж 20 человек на согласование. В процессе оптимизации удалось безболезненно убрать трех согласующих, в результате чего срок предоставления муниципальной услуги уменьшился на пять дней. Второй пример — получение разрешения на строительство. Там сэкономили два дня на предоставление услуги, просто сделав дубликат исполкомовской печати для еще одного подразделения муниципалитета. В результате этого отпала необходимость возить документы между зданиями, так что исполком сэкономил еще и на горючем.
Заслушав доклад, Минниханов обратился к директору Многофункционального центра (МФЦ) в РТ Ленаре Музафаровой с вопросом: внедряются ли нижнекамские наработки по оптимизации в работу МФЦ во всей республике? «Лучшие практики районов нужно принимать как регламент. Если Нижнекамск отработал технологию, надо ее использовать», — заявил он, услышав отрицательный ответ от Музафаровой.
В ходе обсуждения обратили внимание еще на один момент: сотрудники МФЦ не всегда могут объяснить предпринимателям, как именно им следует действовать при получении той или иной муниципальной услуги, а могут лишь назвать перечень необходимых документов. Музафарова вступилась за своих сотрудников и заявила, что человек физически не может знать всю информацию обо всех муниципальных услугах Она предложила два возможных решения: иметь в МФЦ информацию о приемных днях во всех связанных надзорных органах, где предпринимателю подробно все объяснят, а также организовывать консультацию специалистов надзорных органов по Skype. Такие консультации в МФЦ можно получить уже сейчас у специалистов Роспотребнадзора.
Первый вариант Минниханов «зарубил», ответив, что предпринимателю чаще всего нужна информация сразу, а не в какой-то приемный день. А вот идея онлайн-консультаций ему понравилась больше. «Я считаю, что форма общения через Skype должна обязательно применяться всеми органами власти, в том числе и федеральными», — сказал президент РТ.
Минниханов также обратился к присутствовавшим на заседании министру экономики РТ Фариду Абдулганиеву и главе Минсвязи РТ Айрату Хайруллину с поручением поспособствовать распространению нижнекамских наработок в остальных МФЦ республики.
Пестрецы привлекают инвесторов при помощи CRM
Глава Пестречинского района Ильхам Кашапов рассказал, как в муниципалитете работают над привлечением инвестиций. Главной проблемой в этом вопросе он назвал отсутствие системной работы с инвесторами: сотрудники администрации часто могут забыть о работе с одним инвестором, к примеру, переключившись на более крупного или потеряв суть проблемы во время многочисленных совещаний.
В Пестрецах решили проблему просто: завели CRM-систему, через которую Кашапов отслеживает работу с инвесторами в онлайн-режиме. По его словам, на контроль работы над сотней инвестиционных проектов у него теперь уходит меньше часа в день, а совещания по ним он вовсе перестал проводить — все указания также передаются через систему. В качестве примера он привел работу с предпринимателем, который хотел открыть в районе цех по производству мебели и вполне успешно это сделал за заявленный администрацией срок в два месяца.
Очень лестно об этой системе отозвалась и содокладчик Кашапова, исполнительный директор сети кафе «Кыстыбый — tatar-food» Елена Кофонова. Она лишь предложила добавить в систему аналитические материалы по району, чтобы инвестор мог сразу понять, насколько Пестрецы для него привлекательны.
Минниханов также поддержал проект и особенно похвалил Кашапова за то, что в районе со всеми инвесторами, вне зависимости от размера их проектов, работают одинаково. «Лучше найдите сто предпринимателей, чем один завод. Большие предприятия приходят на специальные площадки», — добавил президент РТ.
Администрация Бугульмы будет писать предпринимателям в мессенджеры
Глава Бугульминского района Линар Закиров рассказал о том, как в муниципалитете решают проблему коммуникации между бизнесом и властью. Для этого администрация района, к примеру, организовывает неформальные встречи в виде бизнес-завтраков и деловых игр, проводит мозговые штурмы с участием бизнеса, администрации и надзорных органов (похоже, этот формат позаимствовали у аппарата бизнес-омбудсмена РТ), а также устраивает для местных предпринимателей экскурсии по объектам казанского бизнеса.
Кроме того, администрация района организовала для предпринимателей и чиновников совместные чаты в мессенджерах и даже завела канал «Бизнес-Бугульма». Закиров тоже упомянул о работе над некой CRM-системой для власти и бизнеса, но в подробности вдаваться не стал.
Тыгин борется с кадровым дефицитом
Глава Зеленодольского района Александр Тыгин посетовал на кадровый голод, который в районе испытывают и предприниматели, и местные гиганты — заводы имени Серго и имени Горького. Он обратил внимание, что за 20 лет в городе в три раза снизилось количество учебных заведений среднего профессионального образования и вместо тысячи выпускников в год город получает лишь 350. Городу и бизнесу при этом недостает именно представителей рабочих профессий.
В качестве решения проблемы Тыгин предложил механизм отраслевого соглашения между предпринимателями и учебными заведениями.
«Это соглашение определит потребность бизнеса в трудовых ресурсах, обязательством учебных заведений будет их подготовка. Муниципалитет выступит координатором и основной площадкой для этого диалога», — поделился подробностями Тыгин, добавив, что такое соглашение будет подписано уже в четвертом квартале текущего года.
Проект поддержал основатель группы компаний «Саттекс» (занимается пошивом одежды) Шамиль Саттаров: «Инвестиции для проекта мы сейчас найти можем. Площадку — тоже. У нас есть запрос на целевую подготовку сотрудников в учебных заведениях. Благодаря этому мы сможем планировать бизнес не на год-два вперед, как сейчас, а на пять-десять лет».
При этом у Тыгина был еще один содокладчик, гораздо статуснее самого главы района. Речь о Марате Ахметове, вице-премьере РТ и министре сельского хозяйства. Он вполне закономерно обращал внимание на кадровый голод на селе и мерах поддержки специалистов в сельском хозяйстве.
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