«Инстаграм» глав районов Татарстана: вскрытая капсула, будущие термы и немногословная собака

Неделя глазами глав районов Татарстана

Период затишья после выборов, похоже, продолжается. Руководители районов не слишком активно ведут свои аккаунты — и непонятно, в отдыхе ли дело или рассказывать особо нечего. В основном все ограничились «стандартными» поздравлениями с Днем пожилых людей, но есть и необычные события — например, в Кукморе вскрыли капсулу, заложенную в 1980 году внутри памятника Ленину.

Открытие капсулы, термы на востоке Татарстана и новый детский сад

В «Инстаграме» главы Кукморского района Сергея Димитриева интерес подписчиков вызвал пост, связанный с реставрацией памятника Ленину. Точнее, особое внимание тут было обращено на капсулу с посланием потомкам. Она была заложена в 1980 году, а спустя 30 лет передана в музей. В послании просят быть верными международному союзу трудящихся и неуклонно идти к коммунизму. Пост вызвал разностороннюю реакцию: кто-то из подписчиков предполагает, что Ленин бы «умер второй раз, если бы увидел, что творится в стране». Кто-то предлагает провести демонтаж памятника, кто-то вспоминает процедуру закладки капсулы, а кто-то возмущается убранным в процессе работ елкам.

Глава Елабужского района Рустем Нуриев показал в своем аккаунте объект с отдающим роскошью и историей названием «Елабужские термы». Судя по описанию, под таким замысловатым названием скрывается комплекс для проведения водных процедур — там должны разместиться русские парные, финские сауны, турецкий хаммам, кедровая травяная сауна, термальный бассейн и кабинеты массажа. По словам Нуриева, пандемия внесла коррективы и сроки сдачи объекта сдвинулись — но к осени следующего года недостроенное пока здание должно порадовать теплом и запахом дерева в любое время года.



Без новостей о строительстве не обошлось и в «Инстаграме» Раниса Камартдинова, главы Буинского района. На неделе он показал своим подписчикам открывшийся недавно детский сад. По словам Камартдинова, новый детский сад является самым крупным в Заволжской зоне. Дети там с раннего возраста будут изучать родной и английский языки, а инновационным направлением станет изучение робототехники. Особой инновационности, впрочем, на фотографиях не видно, но пост понравился почти 350 подписчикам.



Спортивные успехи и чистопольская собака



Айдар Метшин, руководитель Нижнекамского района, переходит на личности. На неделе он поздравлял Михаила Сергачева — первого нижнекамца — обладателя Кубка Стенли. У поста — 730 лайков. В комментариях люди отмечают, что Сергачев — не только первый нижнекамец, но и первый житель Татарстана, получивший заветный североамериканский хоккейный трофей. Отдельным людям интересно, привезет ли Сергачев кубок в Нижнекамск.

Радость от спорта, правда, в несколько меньшем масштабе, и у Рамиля Гатиятуллина из Бавлинского района. В своем «Инстаграме» он поздравляет команду бавлинских футболистов и тренера с победой в первенстве Татарстана по футболу среди малых городов и районов. Подписчики Гатиятуллина радуются, присоединяются к поздравлениям и наставили посту 120 отметок «нравится».



В «Инстаграме» главы Чистопольского района уже который раз вызывает фурор собака Дмитрия Иванова. Судя по всему, руководитель района считает животное самодостаточным — и у него есть основания так думать. Даже без подписи и ответов на комментарии собака получила 346 лайков — что довольно много не только для соцсети Дмитрия Иванова, но и для «Инстаграмов» руководителей многих других районов.



Поздравления — воспитателям и старшему поколению



На неделе было много и постов в одном из самых распространенных среди глав районов жанров — поздравлений. Особой популярностью пользовалась тема поздравлений с Днем пожилых людей, но кто-то вспомнил и про профессиональный праздник.

К примеру, Аяз Шафигуллин, руководитель Ютазинского района, обратился к воспитателям, работникам детских садов и ветеранам дошкольного образования, поздравив их с профессиональным праздником. Он уверил, что своим трудом они сегодня создают наше будущее, и добавил: «Мы верим, что это будущее будет здоровым, гармоничным и счастливым».

Ильшат Нуриев поздравил старшее поколение, а вместе с ним ветеранов войны и труда на татарском языке, заодно напомнив про 75-летие Победы, 100-летие ТАССР и 90-летие Арского района. В качестве иллюстрации он прикрепил рисунок ученицы Арской детской школы искусств. Пост понравился примерно 150 людям.



А вот Марат Гафаров из Дрожжановского района ограничился поздравлениями «дедушкам и бабушкам», использовав для этого подборку фотографий под очень бодрящую музыку. Видео посмотрели около 1 200 человек.

