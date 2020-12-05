«Инстаграм» глав районов: самовольные горки, грант на парк и подготовка к Новому году

Минувшая неделя глазами руководителей муниципалитетов Татарстана

Прошедшая неделя ознаменовалась обилием памятных дат. Чаще всего главы районов Татарстана вспоминали о Дне матери и Дне неизвестного солдата, о чем и писали в своих инстаграм-аккаунтах. Но есть и другие новости — например, о постройке парков и подготовке к новогодним праздникам.

Парк отдыха на грант, недовольство отсутствием горок и история очередного села

Руководитель Кукморского района Сергей Димитриев продолжает знакомить подписчиков с новостями инфраструктуры района — благо какие-то изменения случаются в последнее время чуть ли не каждую неделю. На этой, например, можно узнать, что в деревне Камышлы открылся парк отдыха. Работы были проведены на средства гранта по федеральной программе «Комплексное развитие сельских территорий» — также деньги были направлены на реконструкцию памятника в деревне Березняк и на установку хоккейной коробки.

Тем временем глава Елабужского района Рустем Нуриев показывает, как район готовится к новогодним празднованиям. По словам Нуриева, основные мероприятия будут проходить в парках «Чебурашка» и «Гуляй-поле», которые, собственно, и осмотрел руководитель района и мэр Елабуги. Акцентировав внимание на том, что нужно продумать вопрос безопасности посетителей, он отметил, что пока недоволен работой исполкома: горки еще не готовы, и жители используют для катания насыпные горки, что может навредить газонам и системе автополива.



А вот глава Дрожжановского района Марат Гафаров не устает рассказывать о селах района. На этой неделе подписчики могут увидеть ролик о селе Старое Шаймурзино. В текстовой части, например, можно узнать о предположении, что население села переехало из города Темников в нынешней Мордовии, а также о двух сохранившихся с XIX века купеческих домах, которые считаются местными достопримечательностями.



День матери от глав районов



Само собой, не прошел мимо глав районов региона и День матери. К примеру, Линар Закиров, глава Бугульминского района, поздравляет подписчиков с этим праздником, выкладывая фотографию, на которой изображен он, видимо, со своей мамой. У поста — около тысячи лайков и 17 комментариев.

Похожий пост и у руководителя Буинского района Раниса Камартдинова. Он также показывает своим подписчикам фотографии мамы, обращаясь и к другим матерям с поздравлением. «Пусть ваши дети каждый день дарят вам повод для радости и гордости. Крепкого вам здоровья и безграничной любви!» — пишет он, на что отреагировали чуть меньше девятисот человек.



Поздравление с праздником матерей можно встретить и в «Инстаграме» главы Лаишевского района Ильдуса Зарипова. Причем он даже не ограничился простыми поздравлениями — но и выложил видео, на котором, видимо, в честь праздника играет на баяне. Пост понравился восьмистам людям.



День рождения Сайдашева и три памятные даты



Айдар Метшин, руководитель Нижнекамского района, на неделе вспомнил не только про День матери, но и про еще один, менее известный знаменательный день — Всемирный день домашних животных. На фотографиях глава района с тремя своими собаками — двумя компактными и одной крупной. У поста почти две тысячи лайков и около тридцати комментариев — людям нравятся собаки (что и неудивительно), в отдельных комментариях интересуются судьбой бездомных животных.

Ильшат Нуриев, глава Арского района, вспомнил про такую памятную дату, как День неизвестного солдата. «Мы помним, мы гордимся!» — заключил Нуриев, опубликовав пост, в фотографиях из которого, судя по всему, происходит возложение цветов к памятнику Неизвестному солдату — впрочем, где это происходит и кто участвует в мероприятии — понять трудно.



А вот Рустам Калимуллин, глава Высокогорского района, в своем «Инстаграме» напомнил, что 3 декабря исполнилось 120 лет со дня рождения Салиха Сайдашева, татарского композитора, пианиста и дирижера. Судя по фотографиям, в честь этого дня состоялось какое-то памятное мероприятие, но из поста понять, что именно и где происходит, не представляется возможным.



Еще об одном памятном дне можно прочитать у Равиля Хисамутдинова, главы Апастовского района. Он на неделе вспомнил о Международном дне людей с ограниченными возможностями. «Пусть в этот день взрослые и дети хоть на мгновение забудут о своих недугах и трудностях, пусть их сердца наполняются уверенностью в завтрашнем дне. Давайте вместе сделаем все возможное для этих мужественных людей, окружим их вниманием, поддержим, исполним желания. Спешите делать добрые дела!» — пожелал он в своем аккаунте.

