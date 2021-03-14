Главное о коронавирусе на 14 марта: новый пункт вакцинации в ТЦ Казани, «Спутником» привились 7 млн человек
Айдар Метшин привился от COVID-19
- Продолжается череда показательных вакцинаций чиновников Татарстана. Глава Нижнекамского района Татарстана Айдар Метшин сделал прививку от COVID-19. Первый компонент вакцины он получил в субботу в поликлинике №2 НЦРМБ.
- В Казани в торговом центре «Парк Хаус» открылся пункт вакцинации от коронавируса вакциной «Спутник V». Он находится в галерее гипермаркета «Ашан», недалеко от входа в магазин. Привиться там можно каждый день с 10 утра до 8 вечера, записываться предварительно не надо. Просто заполняете анкету, показываете паспорт и СНИЛС, вас проверяет врач — и вы получаете прививку.
- В Татарстане за сутки провакцинировано от коронавируса 2 123 человека, всего в республике с прививками насчитывается 101 428 человек. Из них вторую дозу уже получили 41 477 человек. «Юбилейным» привившимся стал 45-летний электромеханик Казанского аэропорта Алексей Иванов — он сделал прививку в городской поликлинике №10 г. Казани.
- Премьер-министр РТ Алексей Песошин сообщил, что тенденция к снижению заболеваемости в республике отмечается, но ограничительные мероприятия сохраняются и не будут сняты до тех пор, пока не будет сформирован коллективный иммунитет.
Исследования «Спутник V» на онкобольных
- Российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», разработанную Национальным исследовательским центром имени Н. Ф. Гамалеи, получили уже около 7 млн человек, сообщил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Он рассказал, что российский препарат в 100% случаев защищает от тяжелого течения COVID-19.
- Гинцбург сообщил, что в России уже начались исследования вакцины «Спутник V» на онкобольных. По его словам, в настоящее время нет онкологических заболеваний, которые могли бы быть противопоказанием для прививки. Исключение — случаи, когда больной находится на химиотерапии и принимает подавляющие размножение клеток препараты.
- Врачи-диетологи рассказали, что православные, которые будут соблюдать Великий пост, могут спокойно прививаться. Но они должны придерживаться сбалансированного питания и получать необходимое количество белка (пусть и растительного), витаминов и минеральных веществ.
- Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в субботу увеличился до 0,92. В Москве показатель вырос до 0,96. Во 10 регионах России с наибольшим числом заболевших коэффициент остался ниже единицы. Так, в Санкт-Петербурге он равен 0,99, в Нижегородской области — 0,98, в Иркутской — 0,97, в Красноярском крае — 0,95, в Ростовской области — 0,93, в Воронежской — 0,92, в Свердловской — 0,91, в Архангельской — 0,88.
- Почти четверть российских путешественников готова сделать прививку от коронавируса, чтобы свободно летать за рубеж. В опросе сервиса Tutu.ru приняли участие 2 237 человек. Из них 10% готовы привиться, если это откроет им путь в Европу, 4% согласны вакцинироваться ради поездки на море, еще 8% — ради любых зарубежных направлений. Таким образом, готовы вакцинироваться ради поездки за рубеж, если это будет необходимо, 22% россиян.
Критика стратегии Евросоюза
В мире коронавирусом нового типа на 10.30 (мск) заразилось 119 514 606 человек, 2 648 143 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (29 399 987). На второй строчке — Бразилия (11 439 558), на третьей — Индия (11 359 048), на четвертой — Россия (4 331 396, данные университета отстают от данных российского оперштаба). Великобритания занимает пятое место (4 267 015).
Больше всего смертей зафиксировано в США (534 291). За ними следуют Бразилия (277 102), Мексика (194 490) Индия (158 607) и Великобритания (125 701).
- Стратегия Евросоюза по вакцинации населения от коронавируса была неверной в части заказа препаратов — такое мнение высказал первый заместитель главы Еврокомиссии Франс Тиммерманс. При этом он призвал подвести итоги немного позже, когда «можно будет увидеть, что мы сделали не так, а что было сделано правильно». По его словам, правильным шагом был совместный заказ вакцин. Тем не менее, Тиммерманс считает это решение соответствующим интересам самых богатых стран.
- Пять стран Евросоюза — Австрия, Болгария, Латвия, Словения и Чехия — потребовали провести саммит ЕС для того, чтобы обсудить проблему справедливого распределения вакцин от коронавируса между странами союза. Соответствующее письмо глав правительств направили в Брюссель. Авторы письма требуют организовать распределение вакцин между странами ЕС пропорционально численности населения. Они раскритиковали предполагаемый механизм в рамках Евросоюза, который позволяет отдельным государствам и фармакологическим компаниям заключать дополнительные сделки на поставку вакцин. Из-за этого некоторым странам может недоставать вакцин.
- Мэр Ниццы Кристиан Эстрози призвал медицинские власти Франции дать ему возможность обеспечить свой регион российской вакциной «Спутник V». Он заявил, что сам мог бы обеспечить закупку «напрямую для метрополии Ницца», при этом обратился к властям страны дать ему на это разрешение.
- Поставки вакцин от коронавируса производства компании AstraZeneca в Евросоюз задерживаются. Частично это связано с тем, что указанный в контракте завод по производству препарата в Нидерландах пока не передал Брюсселю ни одной дозы.
- Общенациональная вакцинация от коронавируса началась в субботу в Тунисе — там используется российская вакцина «Спутник V». В первую очередь вакцинация коснется медиков. В Тунисе зафиксированы более 240 тысяч случаев коронавируса, умерли от коронавируса 8329 человек.
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