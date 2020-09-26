«Инстаграм» глав районов Татарстана: ФАП без дороги, ледовый комбайн и неделя коней

Обзор онлайн-активности глав районов республики за неделю

Неделя после выборов оказалась для глав районов Татарстана довольно спокойной. В основном они, отчитавшись об участии в выборах, вернулись к рутине — показывали природу района или изменения в инфраструктуре. Тем не менее в комментариях можно увидеть «болевые точки» — проблемы традиционно касаются все той же инфраструктуры и социальной сферы.

Минутка истории и исследование школьного питания

Глава Нижнекамского района Айдар Метшин в день рождения города решил опубликовать в своем «Инстаграме» исторический и даже знаковый для района документ — датированный 22 сентября 1966 года Указ Президиума Верховного совета РСФСР от 22 сентября 1966 года о том, что рабочий поселок Нижнекамский Нижнекамского района Татарской АССР преобразовывается в город Нижнекамск республиканского подчинения. Фото указа понравилось 1,3 тысячи пользователей соцсети. Но в комментариях можно встретить не только искреннюю радость, но и недовольное ворчание жителей города-именинника о том, что отопление в квартирах пока не включили.

С историей города связан и пост Линара Закирова из Бугульминского района. В видео, снятом в рамках проекта «История Татарстана», Закиров рассказывает о том, когда и как был основан город. Просмотрели ролик 2,3 тысячи человек — если вам интересна история Бугульмы, посмотрите и вы.



А вот руководитель Елабужского района Рустем Мидхатов решил сфокусироваться на настоящем. Он устроил в своем «Инстаграме» опрос: предложил подписчикам рассказать, в какой школе учатся их дети и довольны ли они питанием. Тема ожидаемо оказалась популярной. Лайков тут немного — всего около двухсот штук, но вот комментариев — больше ста. Школы вряд ли рады такой активности своего главы, потому что подавляющее большинство родителей питание подвергли яростной критике. Судя по комментариям, пища в школьных столовых холодная, невкусная, недостаточная и несправедливо разделенная между «платниками» и «бесплатниками». Некоторые родители решили попытать удачи с помощью офтопа и пришли в комментарии заодно пожаловаться еще и на отсутствие отопления.



Позирование на ледовом комбайне и открытие фельдшерского пункта (правда, пока без дороги)



Тем временем руководитель Высокогорского района Рустам Калимуллин решил порадовать подписчиков изображениями итальянского ледового комбайна, оказавшегося в Высокогорском районе. Не удержался руководитель и от того, чтобы забраться на него и сфотографироваться. Появление в районе комбайна — событие, видимо, значимое — ему посвящено сразу два поста Калимуллина. Впрочем, ледовый комбайн — это, конечно, хорошо, но своя рубашка ближе к телу, и в комментарии прокрался вопрос об уличном освещении в частном секторе.

Глава Лениногорского района Рягат Хусаинов знакомит подписчиков с новинками в сфере инфраструктуры. Большим событием в районе стало открытие нового ФАПа в Старом Шугурове — этому посвящены несколько постов в его аккаунте. Как пишет Хусаинов, пункт построен в рамках реализации регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи в Республике Татарстан» нацпроекта «Здравоохранение». Событие, конечно, важное, особенно для небольшого села, вот только во всех постах невооруженным глазом можно увидеть отсутствие подъездной дороги к пункту — даже выступление «артистки татарской эстрады Ильсии Бадретдиновой, состоявшееся во время церемонии открытия, происходит прямо на земле возле калитки учреждения. Лучше не пытаться представить, как подход к пункту будет выглядеть в осеннюю дождливую погоду — думается, нынешняя «земля» превратится в основательную грязь.



Неделя коней и таймлапс из Актанышского района



Глава Актанышского района Энгель Фаттахов, известный своей горячей любовью к природе, продолжает знакомить подписчиков с изумительными пейзажами района. На этот раз он прокатился по мосту, с которого можно наблюдать желто-красные осенние деревья. Что примечательно — Фаттахов, видимо, освоил новую функцию в своем телефоне — таймлапс. Ускоренное видео оценили 1,3 тысячи человек.

А вот Ильшат Нуриев из Арского района продемонстрировал в своем «Инстаграме» отчетное видео с Дня коня. Мероприятие с таким странным названием прошло в Арске 19 сентября. Содержательности в ролике мало, но с ним можно порекомендовать ознакомиться любителям лошадей.



Еще одно видео с конями — у главы Дрожжановского района Марата Гафарова. Ничего нового о жизни лошадей в районе он не рассказывает, но желает доброго утра, причем сразу на трех языках — русском, татарском и чувашском, что должно быть приятно для всех жителей района. Жители отзываются с благодарностью и пишут комментарии: «Как эти замечательные кони, ворвитесь в новый день, он обязательно будет успешным!» Редакция «Реального времени» берет на заметку совет — и постарается ворваться таким образом не только в новый день, но и в новую рабочую неделю.

