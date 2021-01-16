«Инстаграм» глав районов: гонки на «Запорожцах», метель на трассе и лыжи руководителя

Неделя глазами руководителей муниципалитетов Татарстана

Начало года — время, когда традиционно происходит не много значимых событий. Тем не менее главы районов Татарстана продолжают знакомить подписчиков с важными событиями из их жизней. Среди них — праздники (уже не новогодние), лыжные походы и не самые лучшие погодные условия.

Лыжи и погодные несуразицы

В первую неделю после новогодних праздников ожидаемо ничего особенного не происходит — все объекты открыли в конце 2020 года, а праздники прошли. В этих условиях, к примеру, глава Кукморского района Сергей Димитриев в «Инстаграме» показал, как катается на лыжах. Пост получился популярным — его «залайкали» около 2,3 тысячи человек, в комментариях пользователи высказывают одобрение занятиям спортом и интересуются, где расположена трасса с фотографии (находится она в Кукморе).

Со своим досугом продолжает знакомить подписчиков и руководитель Актанышского района Энгель Фаттахов. На неделе он вновь выложил несколько видео, на которых катается на лыжах. Судя по подписи, Фаттахов на каникулах устраивал лыжные забеги на 7-8 километров, что понравилось почти трем сотням людей.



А вот Марат Гафаров, руководитель Дрожжановского района, на неделе демонстрировал своим подписчикам климатические условия и не самые частые природные явления. Сначала он предупредил дрожжановцев об аномальных холодах — в частности, о том, что в селе Большая Цильна температура достигла -40 градусов. А спустя день после этого показал, как выглядит дорога во время метели. За первые же пару часов видео посмотрели более 2 тысяч раз.



Знакомство с новыми людьми и давними животными



А вот руководитель Нижнекамского района Айдар Метшин начал рабочий год со знакомства с новым начальником управления образования. На эту должность назначили Рамиля Гиниятуллина, раньше работавшего в Госкомитете Татарстана по архивному делу. Стратегической целью нового руководителя Метшин назвал создание центра образования, а также организацию условий, которые позволят молодежи связывать перспективы с Нижнекамском.

С новыми людьми на важных должностях знакомит своих подписчиков и глава Высокогорского района Рустам Калимуллин. В середине недели он показал фотографии с официального представления председателя Высокогорского районного суда Раиса Гаязова. Пост, правда, особого интереса у подписчиков не вызвал: у него лишь полторы сотни отметок «нравится».



Тем временем глава Елабужского района Рустем Нуриев решил отойти от формальностей и познакомить своих читателей не с новыми значимыми людьми, а со своими питомцами. На первой фотографии можно увидеть кота, а на второй — собаку руководителя района. Людям фотографии понравились — они получили около полутысячи лайков.



Праздники и гонки на «Запорожцах»



Глава Бугульминского района Линар Закиров поздравил с профессиональным праздником работников прокуратуры. Соответствующее видео посмотрели около 1,5 тысячи человек — Закиров желает работникам прокуратуры «крепкого здоровья, благополучия, счастья и всего самого наилучшего».

Ранис Камартдинов из Буинского района пишет пост-поздравление, связанный с другим праздником — Днем российской печати. Обращается Камартдинов при этом к сотрудникам районной газеты «Байрак». По его словам, суть журналистики остается неизменной — рассказывать о событиях и людях, поднимать актуальные темы, поддерживать диалог между обществом и властью. «Ваши статьи и репортажи помогают жителям Буинска получать ответы на волнующие вопросы, быть в курсе событий, происходящих в районе и за его пределами», — констатирует Камартдинов.



Косвенно связан с праздниками и пост главы Лениногорского района Рягата Хусаинова. В честь дня рождения Запорожского автозавода в районе прошло авторалли на ретро-автомобилях «Запорожец». Как пишет Хусаинов, в соревновании приняли участие около 30 автомобилей, параллельно в ралли участвовали автомобили «Нива». В посте можно увидеть как фотографии машин, так и видео непосредственно с гонками.

