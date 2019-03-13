Рейтинг районов Татарстана: первые в 2018 году сабинцы, Нижнекамск улетел в конец десятки

Треть всего ВРП республики в 2018 году пришлась на нефтеэкспорт, пять районов дали 85% всей отгруженной продукции

По итогам 2018 года первым по совокупным показателям районом Татарстана стал Сабинский, который в декабре вырвал-таки победу у Нижнекамска. Последний, в том числе из-за резкого роста цен, и вовсе откатился на 10-е место. Второе место занял Лаишевский район, где индекс промышленного производства за год упал на треть, а тройку лидеров замкнул Зеленодольск. Лучшим агропромышленным районом РТ стал Тукаевский с объемом продукции на одного работающего в 4,8 млн рублей. Составив итоговый рейтинг за прошлый год, аналитическая служба «Реального времени» узнала, что четверть крупных и средних предприятий Татарстана так и не увидели прибыли, а ИПП за два года сократился на 2%: в автограде темпы производства упали на 16%, в Елабуге — на 18%. Экономическая стагнация отразилась и на строительном рынке: объем ввода жилья замер на отметке 2016 года — настоящий строительный бум только в Пестречинском районе. Треть всего ВРП-2018 пришелся на нефтеэкспорт, а пять районов РТ дали 85% всей отгруженной продукции.

Сабы на последнем повороте вырвали победу у Нижнекамска, занявшего в итоге лишь 10-е место

По итогам 12 месяцев прошлого года Сабинский район под руководством Раиса Минниханова, лидировавший во второй половине 2018 года и уступивший пальму первенства в ноябре, — все же вырвал победу у Нижнекамского и Лаишевского районов, заняв первое место по Татарстану. И это несмотря на то, что Сабы потеряли сразу пять накопленных баллов в декабре (всего набрав 115,37 балла) — однако Нижнекамск под руководством Айдара Метшина тоже потерял баллы, и в его случае потеря оказалась более чем ощутимой: декабрь «отнял» у него 14 баллов (всего район набрал 107,5 балла).

Промышленно более развитый район, разумеется, в каких-то отношениях остается одним из сильнейших (второе место по объему отгруженных товаров, третье — по численности работников, второе — по размеру инвестиций). Но именно размер экономики сыграл с Нижнекамском дурную шутку — в декабре его, страдавшего, как и другие экономически сильные районы, от снижения доли прибыльных предприятий и падения индекса промышленного производства, подвели оба этих показателя.

Рейтинг районов РТ, декабрь 2018 года, показатели

Наименование муниципального района (городского округа) Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по полному кругу организаций (оценка) Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей и работников несписочного состава) по крупным и средним предприятиям Наличие крупного рогатого скота Производство (реализовано)

СКОТА И ПТИЦЫ В ЖИВОМ ВЕСЕ в сельхозорганизациях, крупных и средних фермерских хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей Производство (реализовано) МОЛОКА в сельхозорганизациях, крупных и средних фермерских хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей янв-декабрь 2018 янв-декабрь 2018 на конец декабря 2018 янв-декабрь 2018 янв-декабрь 2018 тыс.руб. человек голов центнеров центнеров Агрызский 3 223 525 7 545 10 489 31 976 228 739 Азнакаевский 15 157 543 14 956 25 143 27 655 470 338 Аксубаевский 19 857 047 4 314 17 138 22 191 267 364 Актанышский 5 352 582 5 607 34 700 272 511 583 322 Алексеевский 1 418 409 5 293 21 577 19 738 322 683 Алькеевский 489 542 3 725 32 412 28 957 597 619 Альметьевский 926 875 621 62 420 13 272 20 029 185 316

Четверть крупных и средних предприятий так и не увидели прибыли

Во-первых, доля прибыльных предприятий, увеличившись было в ноябре до 74,7%, вновь сократилась до летнего уровня — 72,4%. Притом что Сабинский район тоже «споткнулся» на этом показателе, снизив его почти на 4% — но там доля прибыльных компаний составляет 91,7% при средней по Татарстану в 76,9%. То есть в Нижнекамске доля убыточных предприятий гораздо выше, чем в большинстве районов РТ — почти 30% нижнекамских компаний сработали в прошлом году в минус.

Для сравнения, в двух крупнейших агломерациях — Казани и Набережных Челнах — доля прибыльных предприятий выросла в конце года почти на 2%, составив соответственно 75,9% и 81,4%. Отметим, что автоград под руководством Наиля Магдеева сделал отчаянный рекордный рывок с начала 2018 года, увеличив долю прибыльных предприятий у себя на 20% (с 61,5%). Другие два экономически развитых района — Альметьевский под руководством Айрата Хайруллина и Зеленодольский Александра Тыгина — в декабре снизили долю своих прибыльных предприятий до 79,3% и 74,2% соответственно.

Хотя в среднем по Татарстану доля прибыльных предприятий за год выросла с 74 до 77%, сам факт того, что почти четверть республиканских крупных и средних предприятий уже год не знают, что такое прибыль, не может не удручать.

Сабы сильно оторвались от ближайших преследователей в первом полугодии благодаря росту объема отгруженных товаров собственного производства на душу населения. Фото saby.tatarstan.ru



За два года ИПП в Татарстане снизился на 2%

Напомним, что Сабы сильно оторвались от ближайших преследователей в первом полугодии, увеличив объем отгруженных товаров собственного производства на душу населения, сократив безработицу и уменьшив уровень преступности. Осенью же здесь снизился темп роста инвестиций и одновременно поползли вверх цены на потребительские товары. В октябре индекс промышленного производства Сабинского района впервые с начала года оказался отрицательным — 97,7%. Но в том числе именно ИПП позволил Сабам «на последнем повороте» обогнать конкурентов — по итогам 2018 года он все же вышел в «зеленую зону», хотя и составил всего 101,7% (при среднем по РТ в 102%).

Отметим также, что ИПП по Татарстану за два года потерял уже 2%, что говорит о постепенной стагнации республиканской экономики. С одной стороны, за год никаких существенных изменений не произошло: если по итогам 2017 года ИПП в РТ составлял 101,8%, то год спустя — 102%. С другой, год довольно сильно повлиял на динамику промышленного производства разных районов.

В автограде темпы производства упали на 16%, в Елабуге — на 18%, Казань же вышла из «красной зоны»

Так, и Сабы, и Нижнекамск, показавшие в 2017 году отрицательные темпы роста, по итогам прошлого года показали положительный ИПП (107,7% и 104,1%) — в Сабах он вырос на 8%, в Нижнекамске — на 4,5%. Из «красной зоны» вышли Казань (было 98,3% — стало 104,8%) и Тукаевский район (было 94% — стало 100,5%). В то же время резко снизили темпы производства Зеленодольск (со 112,3% до 103,5%), Набережные Челны (со 117,2% до 101%), Елабуга (со 123,5% до 105,1%). Лаишевский район, лидер 2017 года, вообще показал отрицательный темп роста в 2018 году — всего 88,3% (против 121,2% в конце 2017 года).

Отметим в скобках, что именно низкие темпы роста производства и недостаточная доля прибыльных предприятий — основные причины того, что Казань и Набережные Челны (а в случае автограда дело еще и в низкой бюджетной обеспеченности на душу населения) никак не могут добраться до топ-10 — так как обе агломерации начисто лишены агропромышленного комплекса, позволяющего многим районам возместить потери, вызванные экономической стагнацией в промышленности. Другие причины чисто социального характера: относительно высокие преступность и алкоголизм населения.

Рейтинг районов РТ, декабрь 2018 года, баллы

МЕСТО Баллы по отгруженным товарам собственного производства Баллы по численности работников Баллы по количеству крупного рогатого скота Баллы по реализации скота и птицы 34 Агрызский 16 28 10 31 7 Азнакаевский 31 37 39 27 44 Аксубаевский 32 15 30 22 9 Актанышский 23 20 43 42 15 Алексеевский 10 18 35 18 14 Алькеевский 4 11 42 28 4 Альметьевский 45 42 19 20 36 Апастовский 3 12 33 23 41 Арский 13 24 45 34

Лучший агропромышленный район РТ — Тукаевский

Сабинский и Нижнекамский районы потеряли свои баллы и в сельском хозяйстве. Если по итогам первого полугодия 2018 года оба хотя бы входили в топ-20 районов по валовой продукции АПК на одного работающего, то к концу года они, напротив, вошли в топ-20 худших районов РТ по этому показателю.

Так, у лидера — Тукаевского района — объем продукции АПК на одного работающего составил 4,8 млн рублей, на втором месте Лаишевский район — 3,2 млн рублей, на третьем Зеленодольский — 3,1 млн рублей. У Нижнекамского и Сабинского же районов — всего по 1,5 млн рублей.

В Челнах бюджетная обеспеченность на душу населения составила всего 9,3 тысячи рублей — тогда как в Сабах 22,6 тысячи

Разница между лидером 2018 года и Нижнекамским районом, занявшим, напомним, 10-е место, заметна и по налоговым и неналоговым доходам на душу населения (или бюджетной обеспеченности). Если Сабы остаются безусловным лидером по этому показателю — за год он составил здесь 22,6 тыс. рублей, то Нижнекамск, еще по итогам ноября занимавший 13-е место, в декабре вылетел даже из топ-20, показав итоговый результат всего в 11,8 тыс. рублей.

Из промышленно развитых районов самый высокий результат показали Лаишевский район под руководством Михаила Афанасьева (14,3 тыс. рублей), Казань (13 тыс.) и Елабуга (12,7 тыс.). Худший — автоград, налоговый доход на душу населения в котором за год сократился на 2%, составив 9,3 тыс. рублей. Отметим, что Сабинский район, оставаясь пока что лидером по бюджетной обеспеченности, с 2017 года ухудшил показатель в полтора с лишним раза (тогда он составлял 38 тыс. рублей).

Не в пользу прекрасного будущего Сабов говорит и показатель безработицы (у Нижнекамска по-прежнему второй худший уровень безработицы — после Елабуги), который вырос на 0,03%, составив 0,65% — это уже четвертый худший результат по Татарстану. Впрочем, тревожную динамику продемонстрировали в декабре большинство районов РТ, в результате официальная безработица выросла в среднем на 0,01%, составив 0,5%.

Окончательную точку в споре поставила потребительская инфляция. Фото Максима Платонова

Потребительская корзина в Нижнекамске дороже среднетатарстанской на 55 рублей

Окончательную точку в споре поставила потребительская инфляция. В среднем по Татарстану корзина товаров первой необходимости подорожала в декабре со 1 164,8 рубля до 1172,13, то есть примерно на 7 рублей. В сабинских магазинах цены, однако, выросли сразу на 12 рублей, до 1 109,5 рубля (корзина все равно дешевле, чем в среднем по РТ), а в Нижнекамске — на 21 рубль, до 1 226,7 рубля (корзина здесь теперь дороже на 54,5 рубля, чем в целом по Татарстану)!

Хуже только в Тукаевском, где цены выросли на 23,6 рубля (до 1 196,7 рубля за корзину продуктов), Арском (рост на 37,8 рубля), Азнакаевском (на 55 рублей), Высокогорском (на 60,2 рубля) районах, слаборазвитом Рыбно-Слободском, где корзина подорожала на 66 рублей, и Лениногорском, где стоимость продуктов выросла в цене на 116,1 рубля.

ИПП в Лаишевском районе, занявшем второе место по Татарстану, в 2018 году упал на треть

Второе место в рейтинге занял Лаишевский район, набравший 114,7 балла. У района по-прежнему сильны позиции по реализации скота и птицы, отгруженных товаров на душу населения (6-е место) и инвестициям (8-е место) — и по-прежнему территория демонстрирует небольшую долю прибыльных предприятий и низкие темпы производства. Большинство крупных и средних предприятий Лаишевского района (54,2%) не показывали в прошлом году прибыли, и на этой мертвой точке он пробыл почти полгода — это худший показатель по Татарстану.

Такая же тяжелая ситуация и по ИПП — по итогам 2018 года темп промышленного производства оказался отрицательным — 88,3% — притом что два года назад район показывал ИПП в 214,2%. Даже год назад Лаишевский район демонстрировал очень неплохой ИПП в 121,2%, таким образом, в 2018 году производство упало фактически на треть. Не дают совсем ударить лицом в грязь Лаишево выработка сельхозпродукции на одного человека — второй результат по РТ, как мы уже писали выше (3,2 млн рублей), высокая бюджетная обеспеченность (пятый результат по РТ), один из самых низких уровней безработицы в РТ (всего 0,14%) и четвертая по величине зарплата как на крупных и средних предприятиях вообще, так и в АПК (43,6 тыс. рублей и 27 тыс. рублей соответственно).

Ввод жилья замер на отметке 2016 года — настоящий бум строительства только в Пестречинском районе

Неплохие показатели у района по вводу жилья — за год лаишевские строители сдали 96,2 тыс. кв. м. Больше 100 тыс. кв. м сдали Нижнекамск (101,2 тыс.), Альметьевск (108 тыс.), Зеленодольск (120 тыс.), Пестречинский район (140 тыс.), Набережные Челны (293,6 тыс.) и Казань (804,2 тыс.). Отметим, что экономическая стагнация дает о себе знать и на строительном рынке РТ: за два года показатель общереспубликанского ввода жилья почти не изменился (2,4 млн кв. м). В Зеленодольском и Альметьевском районах темпы ввода упали на 30%, в автограде они нулевые, в Нижнекамске — отрицательные. Настоящий бум только в Пестречинском районе, где объемы ввода жилья за два года выросли на 23%.

За два года показатель общереспубликанского ввода жилья почти не изменился (2,4 млн кв. м). Фото Максима Платонова

Треть всего ВРП-2018 пришелся на нефтеэкспорт, пять районов РТ дали 85% всей отгруженной продукции

С девятого на третье место поднялся Зеленодольский район, набравший 112,6 балла. Зеленодольцы за год улучшили показатель по доле прибыльных крупных и средних предприятий на 6%, хотя она по-прежнему мала — всего 74,2%, и ухудшили ситуацию с темпами промышленного производства. Так, год назад ИПП в Зеленодольском районе составлял 112,3%, а по итогам 2018 года — всего 103,5%. Отдельной удачей для района на фоне предновогоднего роста цен по всей республике стало снижение стоимости продовольственной корзины — за месяц она подешевела на 11 рублей — до 1 174,6 рубля.

В декабре район увеличил объем отгруженных товаров на душу населения с 225,9 до почти 300 тыс. рублей. Всего же было отгружено товаров на 50 млрд рублей. Лидером по этому показателю стал нефтяной Альметьевск — 926,8 млрд рублей, следом идет нефтехимический Нижнекамск с отгруженными товарами на 578 млрд рублей. За ними — Казань (428,2 млрд рублей), Набережные Челны (132,2 млрд рублей) и Елабуга (132,2 млрд рублей). То есть Альметьевск в одиночку отгружает столько, сколько Казань, автоград и Елабуга вместе взятые. И почти столько же, сколько Казань с Нижнекамском.

Если учесть, что совокупный объем всех отгруженных товаров РТ составил 2,8 трлн рублей, то на нефтяной экспорт пришлось почти 33% всей республиканской экономики. Для сравнения, вклад нижнекамских компаний в ВРП РТ в прошлом году составил 20,5%, Казани — 15,2%, Челнов — всего 12,2%, Елабуги — 4,7%. На пятерку этих районов приходится 85,5% всей отгруженной в 2018 году продукции. Последние свежие данные по размеру вложенных инвестиций предоставлены Татстатом за первые 9 мес. 2018 года. Но интересно, что сделавший больший вклад в ВРП Альметьевск показал лишь третий результат по размеру вложенных инвестиций в основной капитал (43,5 млрд рублей), а Казань — первый (88,3 млрд рублей).

Альметьевск смог остаться в топ-5 во многом за счет «Татнефти»

Альметьевский район, остановившись в своем развитии фактически еще в октябре, смог занять четвертое место не потому, что приложил какие-то особенные усилия, а по той причине, что худшие результаты показали опережавшие его до сих пор Нижнекамский и Азнакаевский районы (последний, занимая в ноябре третье место, опустился на седьмое). У Альметьевска всегда был и есть важнейший козырь в рукаве по имени «Татнефть», позволяющий ему и лидировать по объему отгруженных товаров (в т. ч. на душу населения), и занимать высокие места по размеру зарплат и по бюджетной обеспеченности.

За год Альметьевск, точнее «Татнефть», смог увеличить индекс промпроизводства со 101% до почти 105,3%. Но за тот же год доля убыточных предприятий почти не уменьшилась — пятая часть крупных и средних предприятий района весь год фактически не показывала прибыли. Одновременно район демонстрирует плохие социально-демографические показатели: уровень безработицы третий по Татарстану (0,74%), в тройку же худших районов Альметьевск входит и по потреблению алкоголя (1,7 тыс. дал на душу населения), уступая только Казани (1,72 тыс.) и Лаишевскому району (1,86 тыс.).

Пятерку лучших районов РТ 2018 года замыкает Елабужский под руководством Геннадия Емельянова — несмотря на то что за год темпы производства в районе упали со 123,5% до 105,1%, а доля убыточных крупных и средних предприятий выросла с 22% до почти 30%. Очевидно, большую часть ответственности за это стоит возложить на ОЭЗ «Алабуга». Подняться выше пятого места Елабуге не дало лидерство по уровню безработицы — 0,86% при среднем по Татарстану в 0,5%.

Итоговый рейтинг районов РТ, декабрь 2018 года

Место Наименование муниципального района (городского округа)

янв-декабрь 2018 года Баллы 1 Сабинский 115,37 2 Лаишевский 114,70 3 Зеленодольский 112,59 4 Альметьевский 111,58 5 Елабужский 110,57 6 Заинский 110,56 7 Азнакаевский 109,03 8 Лениногорский 108,48 9 Актанышский 108,47