Рейтинг районов Татарстана: первые в 2018 году сабинцы, Нижнекамск улетел в конец десятки
Треть всего ВРП республики в 2018 году пришлась на нефтеэкспорт, пять районов дали 85% всей отгруженной продукции
По итогам 2018 года первым по совокупным показателям районом Татарстана стал Сабинский, который в декабре вырвал-таки победу у Нижнекамска. Последний, в том числе из-за резкого роста цен, и вовсе откатился на 10-е место. Второе место занял Лаишевский район, где индекс промышленного производства за год упал на треть, а тройку лидеров замкнул Зеленодольск. Лучшим агропромышленным районом РТ стал Тукаевский с объемом продукции на одного работающего в 4,8 млн рублей. Составив итоговый рейтинг за прошлый год, аналитическая служба «Реального времени» узнала, что четверть крупных и средних предприятий Татарстана так и не увидели прибыли, а ИПП за два года сократился на 2%: в автограде темпы производства упали на 16%, в Елабуге — на 18%. Экономическая стагнация отразилась и на строительном рынке: объем ввода жилья замер на отметке 2016 года — настоящий строительный бум только в Пестречинском районе. Треть всего ВРП-2018 пришелся на нефтеэкспорт, а пять районов РТ дали 85% всей отгруженной продукции.
Сабы на последнем повороте вырвали победу у Нижнекамска, занявшего в итоге лишь 10-е место
По итогам 12 месяцев прошлого года Сабинский район под руководством Раиса Минниханова, лидировавший во второй половине 2018 года и уступивший пальму первенства в ноябре, — все же вырвал победу у Нижнекамского и Лаишевского районов, заняв первое место по Татарстану. И это несмотря на то, что Сабы потеряли сразу пять накопленных баллов в декабре (всего набрав 115,37 балла) — однако Нижнекамск под руководством Айдара Метшина тоже потерял баллы, и в его случае потеря оказалась более чем ощутимой: декабрь «отнял» у него 14 баллов (всего район набрал 107,5 балла).
Промышленно более развитый район, разумеется, в каких-то отношениях остается одним из сильнейших (второе место по объему отгруженных товаров, третье — по численности работников, второе — по размеру инвестиций). Но именно размер экономики сыграл с Нижнекамском дурную шутку — в декабре его, страдавшего, как и другие экономически сильные районы, от снижения доли прибыльных предприятий и падения индекса промышленного производства, подвели оба этих показателя.
|Наименование муниципального района (городского округа)
|Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по полному кругу организаций (оценка)
|Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей и работников несписочного состава) по крупным и средним предприятиям
|Наличие крупного рогатого скота
|Производство (реализовано)
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|Производство (реализовано) МОЛОКА в сельхозорганизациях, крупных и средних фермерских хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей
|янв-декабрь 2018
|янв-декабрь 2018
|на конец декабря 2018
|янв-декабрь 2018
|янв-декабрь 2018
|тыс.руб.
|человек
|голов
|центнеров
|центнеров
|Агрызский
|3 223 525
|7 545
|10 489
|31 976
|228 739
|Азнакаевский
|15 157 543
|14 956
|25 143
|27 655
|470 338
|Аксубаевский
|19 857 047
|4 314
|17 138
|22 191
|267 364
|Актанышский
|5 352 582
|5 607
|34 700
|272 511
|583 322
|Алексеевский
|1 418 409
|5 293
|21 577
|19 738
|322 683
|Алькеевский
|489 542
|3 725
|32 412
|28 957
|597 619
|Альметьевский
|926 875 621
|62 420
|13 272
|20 029
|185 316
Четверть крупных и средних предприятий так и не увидели прибыли
Во-первых, доля прибыльных предприятий, увеличившись было в ноябре до 74,7%, вновь сократилась до летнего уровня — 72,4%. Притом что Сабинский район тоже «споткнулся» на этом показателе, снизив его почти на 4% — но там доля прибыльных компаний составляет 91,7% при средней по Татарстану в 76,9%. То есть в Нижнекамске доля убыточных предприятий гораздо выше, чем в большинстве районов РТ — почти 30% нижнекамских компаний сработали в прошлом году в минус.
Для сравнения, в двух крупнейших агломерациях — Казани и Набережных Челнах — доля прибыльных предприятий выросла в конце года почти на 2%, составив соответственно 75,9% и 81,4%. Отметим, что автоград под руководством Наиля Магдеева сделал отчаянный рекордный рывок с начала 2018 года, увеличив долю прибыльных предприятий у себя на 20% (с 61,5%). Другие два экономически развитых района — Альметьевский под руководством Айрата Хайруллина и Зеленодольский Александра Тыгина — в декабре снизили долю своих прибыльных предприятий до 79,3% и 74,2% соответственно.
Хотя в среднем по Татарстану доля прибыльных предприятий за год выросла с 74 до 77%, сам факт того, что почти четверть республиканских крупных и средних предприятий уже год не знают, что такое прибыль, не может не удручать.
За два года ИПП в Татарстане снизился на 2%
Напомним, что Сабы сильно оторвались от ближайших преследователей в первом полугодии, увеличив объем отгруженных товаров собственного производства на душу населения, сократив безработицу и уменьшив уровень преступности. Осенью же здесь снизился темп роста инвестиций и одновременно поползли вверх цены на потребительские товары. В октябре индекс промышленного производства Сабинского района впервые с начала года оказался отрицательным — 97,7%. Но в том числе именно ИПП позволил Сабам «на последнем повороте» обогнать конкурентов — по итогам 2018 года он все же вышел в «зеленую зону», хотя и составил всего 101,7% (при среднем по РТ в 102%).
Отметим также, что ИПП по Татарстану за два года потерял уже 2%, что говорит о постепенной стагнации республиканской экономики. С одной стороны, за год никаких существенных изменений не произошло: если по итогам 2017 года ИПП в РТ составлял 101,8%, то год спустя — 102%. С другой, год довольно сильно повлиял на динамику промышленного производства разных районов.
В автограде темпы производства упали на 16%, в Елабуге — на 18%, Казань же вышла из «красной зоны»
Так, и Сабы, и Нижнекамск, показавшие в 2017 году отрицательные темпы роста, по итогам прошлого года показали положительный ИПП (107,7% и 104,1%) — в Сабах он вырос на 8%, в Нижнекамске — на 4,5%. Из «красной зоны» вышли Казань (было 98,3% — стало 104,8%) и Тукаевский район (было 94% — стало 100,5%). В то же время резко снизили темпы производства Зеленодольск (со 112,3% до 103,5%), Набережные Челны (со 117,2% до 101%), Елабуга (со 123,5% до 105,1%). Лаишевский район, лидер 2017 года, вообще показал отрицательный темп роста в 2018 году — всего 88,3% (против 121,2% в конце 2017 года).
Отметим в скобках, что именно низкие темпы роста производства и недостаточная доля прибыльных предприятий — основные причины того, что Казань и Набережные Челны (а в случае автограда дело еще и в низкой бюджетной обеспеченности на душу населения) никак не могут добраться до топ-10 — так как обе агломерации начисто лишены агропромышленного комплекса, позволяющего многим районам возместить потери, вызванные экономической стагнацией в промышленности. Другие причины чисто социального характера: относительно высокие преступность и алкоголизм населения.
|МЕСТО
|Баллы по отгруженным товарам собственного производства
|Баллы по численности работников
|Баллы по количеству крупного рогатого скота
|Баллы по реализации скота и птицы
|34
|Агрызский
|16
|28
|10
|31
|7
|Азнакаевский
|31
|37
|39
|27
|44
|Аксубаевский
|32
|15
|30
|22
|9
|Актанышский
|23
|20
|43
|42
|15
|Алексеевский
|10
|18
|35
|18
|14
|Алькеевский
|4
|11
|42
|28
|4
|Альметьевский
|45
|42
|19
|20
|36
|Апастовский
|3
|12
|33
|23
|41
|Арский
|13
|24
|45
|34
Лучший агропромышленный район РТ — Тукаевский
Сабинский и Нижнекамский районы потеряли свои баллы и в сельском хозяйстве. Если по итогам первого полугодия 2018 года оба хотя бы входили в топ-20 районов по валовой продукции АПК на одного работающего, то к концу года они, напротив, вошли в топ-20 худших районов РТ по этому показателю.
Так, у лидера — Тукаевского района — объем продукции АПК на одного работающего составил 4,8 млн рублей, на втором месте Лаишевский район — 3,2 млн рублей, на третьем Зеленодольский — 3,1 млн рублей. У Нижнекамского и Сабинского же районов — всего по 1,5 млн рублей.
В Челнах бюджетная обеспеченность на душу населения составила всего 9,3 тысячи рублей — тогда как в Сабах 22,6 тысячи
Разница между лидером 2018 года и Нижнекамским районом, занявшим, напомним, 10-е место, заметна и по налоговым и неналоговым доходам на душу населения (или бюджетной обеспеченности). Если Сабы остаются безусловным лидером по этому показателю — за год он составил здесь 22,6 тыс. рублей, то Нижнекамск, еще по итогам ноября занимавший 13-е место, в декабре вылетел даже из топ-20, показав итоговый результат всего в 11,8 тыс. рублей.
Из промышленно развитых районов самый высокий результат показали Лаишевский район под руководством Михаила Афанасьева (14,3 тыс. рублей), Казань (13 тыс.) и Елабуга (12,7 тыс.). Худший — автоград, налоговый доход на душу населения в котором за год сократился на 2%, составив 9,3 тыс. рублей. Отметим, что Сабинский район, оставаясь пока что лидером по бюджетной обеспеченности, с 2017 года ухудшил показатель в полтора с лишним раза (тогда он составлял 38 тыс. рублей).
Не в пользу прекрасного будущего Сабов говорит и показатель безработицы (у Нижнекамска по-прежнему второй худший уровень безработицы — после Елабуги), который вырос на 0,03%, составив 0,65% — это уже четвертый худший результат по Татарстану. Впрочем, тревожную динамику продемонстрировали в декабре большинство районов РТ, в результате официальная безработица выросла в среднем на 0,01%, составив 0,5%.
Потребительская корзина в Нижнекамске дороже среднетатарстанской на 55 рублей
Окончательную точку в споре поставила потребительская инфляция. В среднем по Татарстану корзина товаров первой необходимости подорожала в декабре со 1 164,8 рубля до 1172,13, то есть примерно на 7 рублей. В сабинских магазинах цены, однако, выросли сразу на 12 рублей, до 1 109,5 рубля (корзина все равно дешевле, чем в среднем по РТ), а в Нижнекамске — на 21 рубль, до 1 226,7 рубля (корзина здесь теперь дороже на 54,5 рубля, чем в целом по Татарстану)!
Хуже только в Тукаевском, где цены выросли на 23,6 рубля (до 1 196,7 рубля за корзину продуктов), Арском (рост на 37,8 рубля), Азнакаевском (на 55 рублей), Высокогорском (на 60,2 рубля) районах, слаборазвитом Рыбно-Слободском, где корзина подорожала на 66 рублей, и Лениногорском, где стоимость продуктов выросла в цене на 116,1 рубля.
ИПП в Лаишевском районе, занявшем второе место по Татарстану, в 2018 году упал на треть
Второе место в рейтинге занял Лаишевский район, набравший 114,7 балла. У района по-прежнему сильны позиции по реализации скота и птицы, отгруженных товаров на душу населения (6-е место) и инвестициям (8-е место) — и по-прежнему территория демонстрирует небольшую долю прибыльных предприятий и низкие темпы производства. Большинство крупных и средних предприятий Лаишевского района (54,2%) не показывали в прошлом году прибыли, и на этой мертвой точке он пробыл почти полгода — это худший показатель по Татарстану.
Такая же тяжелая ситуация и по ИПП — по итогам 2018 года темп промышленного производства оказался отрицательным — 88,3% — притом что два года назад район показывал ИПП в 214,2%. Даже год назад Лаишевский район демонстрировал очень неплохой ИПП в 121,2%, таким образом, в 2018 году производство упало фактически на треть. Не дают совсем ударить лицом в грязь Лаишево выработка сельхозпродукции на одного человека — второй результат по РТ, как мы уже писали выше (3,2 млн рублей), высокая бюджетная обеспеченность (пятый результат по РТ), один из самых низких уровней безработицы в РТ (всего 0,14%) и четвертая по величине зарплата как на крупных и средних предприятиях вообще, так и в АПК (43,6 тыс. рублей и 27 тыс. рублей соответственно).
Ввод жилья замер на отметке 2016 года — настоящий бум строительства только в Пестречинском районе
Неплохие показатели у района по вводу жилья — за год лаишевские строители сдали 96,2 тыс. кв. м. Больше 100 тыс. кв. м сдали Нижнекамск (101,2 тыс.), Альметьевск (108 тыс.), Зеленодольск (120 тыс.), Пестречинский район (140 тыс.), Набережные Челны (293,6 тыс.) и Казань (804,2 тыс.). Отметим, что экономическая стагнация дает о себе знать и на строительном рынке РТ: за два года показатель общереспубликанского ввода жилья почти не изменился (2,4 млн кв. м). В Зеленодольском и Альметьевском районах темпы ввода упали на 30%, в автограде они нулевые, в Нижнекамске — отрицательные. Настоящий бум только в Пестречинском районе, где объемы ввода жилья за два года выросли на 23%.
Треть всего ВРП-2018 пришелся на нефтеэкспорт, пять районов РТ дали 85% всей отгруженной продукции
С девятого на третье место поднялся Зеленодольский район, набравший 112,6 балла. Зеленодольцы за год улучшили показатель по доле прибыльных крупных и средних предприятий на 6%, хотя она по-прежнему мала — всего 74,2%, и ухудшили ситуацию с темпами промышленного производства. Так, год назад ИПП в Зеленодольском районе составлял 112,3%, а по итогам 2018 года — всего 103,5%. Отдельной удачей для района на фоне предновогоднего роста цен по всей республике стало снижение стоимости продовольственной корзины — за месяц она подешевела на 11 рублей — до 1 174,6 рубля.
В декабре район увеличил объем отгруженных товаров на душу населения с 225,9 до почти 300 тыс. рублей. Всего же было отгружено товаров на 50 млрд рублей. Лидером по этому показателю стал нефтяной Альметьевск — 926,8 млрд рублей, следом идет нефтехимический Нижнекамск с отгруженными товарами на 578 млрд рублей. За ними — Казань (428,2 млрд рублей), Набережные Челны (132,2 млрд рублей) и Елабуга (132,2 млрд рублей). То есть Альметьевск в одиночку отгружает столько, сколько Казань, автоград и Елабуга вместе взятые. И почти столько же, сколько Казань с Нижнекамском.
Если учесть, что совокупный объем всех отгруженных товаров РТ составил 2,8 трлн рублей, то на нефтяной экспорт пришлось почти 33% всей республиканской экономики. Для сравнения, вклад нижнекамских компаний в ВРП РТ в прошлом году составил 20,5%, Казани — 15,2%, Челнов — всего 12,2%, Елабуги — 4,7%. На пятерку этих районов приходится 85,5% всей отгруженной в 2018 году продукции. Последние свежие данные по размеру вложенных инвестиций предоставлены Татстатом за первые 9 мес. 2018 года. Но интересно, что сделавший больший вклад в ВРП Альметьевск показал лишь третий результат по размеру вложенных инвестиций в основной капитал (43,5 млрд рублей), а Казань — первый (88,3 млрд рублей).
Альметьевск смог остаться в топ-5 во многом за счет «Татнефти»
Альметьевский район, остановившись в своем развитии фактически еще в октябре, смог занять четвертое место не потому, что приложил какие-то особенные усилия, а по той причине, что худшие результаты показали опережавшие его до сих пор Нижнекамский и Азнакаевский районы (последний, занимая в ноябре третье место, опустился на седьмое). У Альметьевска всегда был и есть важнейший козырь в рукаве по имени «Татнефть», позволяющий ему и лидировать по объему отгруженных товаров (в т. ч. на душу населения), и занимать высокие места по размеру зарплат и по бюджетной обеспеченности.
За год Альметьевск, точнее «Татнефть», смог увеличить индекс промпроизводства со 101% до почти 105,3%. Но за тот же год доля убыточных предприятий почти не уменьшилась — пятая часть крупных и средних предприятий района весь год фактически не показывала прибыли. Одновременно район демонстрирует плохие социально-демографические показатели: уровень безработицы третий по Татарстану (0,74%), в тройку же худших районов Альметьевск входит и по потреблению алкоголя (1,7 тыс. дал на душу населения), уступая только Казани (1,72 тыс.) и Лаишевскому району (1,86 тыс.).
Пятерку лучших районов РТ 2018 года замыкает Елабужский под руководством Геннадия Емельянова — несмотря на то что за год темпы производства в районе упали со 123,5% до 105,1%, а доля убыточных крупных и средних предприятий выросла с 22% до почти 30%. Очевидно, большую часть ответственности за это стоит возложить на ОЭЗ «Алабуга». Подняться выше пятого места Елабуге не дало лидерство по уровню безработицы — 0,86% при среднем по Татарстану в 0,5%.
|Место
|Наименование муниципального района (городского округа)
янв-декабрь 2018 года
|Баллы
|1
|Сабинский
|115,37
|2
|Лаишевский
|114,70
|3
|Зеленодольский
|112,59
|4
|Альметьевский
|111,58
|5
|Елабужский
|110,57
|6
|Заинский
|110,56
|7
|Азнакаевский
|109,03
|8
|Лениногорский
|108,48
|9
|Актанышский
|108,47
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