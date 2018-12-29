«Нижнекамскнефтехим» открыл новогоднюю площадку в парке Нефтехимиков

В Нижнекамске в парке Нефтехимиков состоялось открытие новогодней площадки. На нее пришли сотни жителей и гостей города, которых поздравил генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Азат Бикмурзин:

— В преддверии этого волшебного праздника мы уже в пятый юбилейный раз открываем елочную площадь в парке Нефтехимиков. Мы постарались подготовить веселый праздник для наших детей, чтобы им было интересно — и здесь в парке, и на катке, и на учебно-тренировочной базе «Алмаш», где можно отдохнуть и получить хороший заряд бодрости и здоровья. Хотелось бы пожелать вам здоровья, счастья и хорошего настроения! — сказал Азат Бикмурзин.

На открытии также присутствовал глава города Айдар Метшин, который отметил вклад «Нижнекамскнефтехима» в социально-экономическое развитие Нижнекамска.

— На протяжении всего времени нефтехимиков волновал не только процесс получения продукции, но и то, как сделать город красивее, комфортнее, уютнее и что оставить в наследство молодому поколению нижнекамцев, — сказал градоначальник.

К Новому году в парке Нефтехимиков сделали ледовый городок, арт-объекты и каток. Завершилось открытие площадки салютом.

