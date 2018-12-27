«Нижнекамскнефтехим» начнет пуско-наладочные работы на БОС в начале 2019 года

Фото: предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

На биологических очистных сооружениях НКНХ завершаются строительные работы второго этапа масштабной реконструкции. Как продвигается строительство журналистам продемонстрировали во время пресс-тура на БОС. Для того, чтобы повысить качество очистки стоков и решить в Нижнекамске проблему резких запахов, предприятие выбрало перспективную технологию очистки методом биофильтрации. Как она будет работать – в материале «Реального времени».

«Около 90% газов, которые поступают со стоками, можно отдуть»

Биологические очистные сооружения «Нижнекамскнефтехима» – единственные в Татарстане, которые обслуживают не только предприятие, но и весь город. На БОС поступают как хозяйственно-бытовые стоки из Нижнекамска, так и химзагрязненные воды с промышленной площадки. В сутки здесь могут очищать до 213 тыс. кубометров стоков, которые проходят многоуровневую систему очистки, после чего сбрасываются в Каму.

Чтобы повысить качество очистки, нефтехимики в 2016 году завершили первый этап реконструкции БОС. В его рамках реконструировали узел механической очистки хозяйственно-бытовых стоков, ведь на городские и коммунальные стоки от населения, организаций и предприятий Нижнекамска приходится порядка 21% от всех стоков, поступающих на БОС. На первый этап предприятие направило 522 млн рублей.

В этом году на БОС начался второй этап реконструкции узла механической очистки химзагрязненных стоков. Воды с промышленной площадки насыщены легколетучими углеводородами, и чтобы их устранить, здесь внедряют технологию биофильтрации. Для этого на площадке строят преэараторы – круглые сооружения, в которых будут отдувать легколетучие вещества из стоков.

В преэараторах будут отдувать легколетучие вещества из стоков



— Стоки будут поступать в преаэраторы, в которые будет подаваться воздух, и за счет этого все легколетучие углеводороды из стоков будут собираться и подаваться на систему газоочистки, — объяснил начальник управления водоснабжения, канализации и очистки сточных вод «Нижнекамскнефтехима» Сергей Бояркин.

«Собранные» газообразные углеводороды будут направлены на биофильтры, где они будут обезврежены специализированными микроорганизмами.

Частично очищенные таким образом стоки, в свою очередь, поступят в аэротенки на биологическую очистку. Вся система герметична, поэтому вредные вещества не смогут попасть в атмосферу.

По словам специалистов, около 90% углеводородов, поступающих со стоками, можно отдуть



— Раньше была классическая схема: сток подавался, отстаивался в резервуарах, где осаждались примеси и дальше поступал на очистку. То есть, очистка производилась путем механического осаждения. А теперь кроме этого в технологический процесс добавится отдувка: около 90% углеводородов, поступающих со стоками, можно отдуть, — продолжил Сергей Бояркин.

Технологию биофильтрации в Татарстане используют на ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Технология биофильтрации в мире известна, но в России ее используют редко, а в Татарстане применяют на ПАО «Нижнекамскнефтехим». Для эффективной работы системы биофильтрации на биологических очистных сооружениях «Нижнекамскнефтехима», к ее разработке была привлечена московская фирма. Опытно-промышленные испытания продолжались в течение года: в Нижнекамск на БОС привезли пилотную установку и моделировали систему отдувки и очистки сточных вод. Все результаты отслеживались управлением технического контроля и научно-технологическим центром НКНХ. В результате совместной работы, специалисты подобрали систему биофильтров, которые позволят очистить стоки, поступающие на БОС с эффективностью до 95%.

На площадке разместятся четыре преаэратора — сооружения готовы и сейчас идет монтаж «куполов». Часть оборудования уже смонтирована, но основным начнут заниматься уже после того, как сооружения будут полностью построены.

— В преаэраторах происходит предочистка сточной воды перед дальнейшей биологической очисткой. Если мы здесь будем легколетучие углеводороды отдувать, собирать и утилизировать, то сток станет менее нагруженным и на биологическую очистку поступит в форме, доступной для микроорганизмов активного ила. То есть преаэраторы – это своеобразный буферный барьер, отсекающий наиболее вредные летучие соединения и предотвращающий выделение их в открытое пространство, — объяснил начальник управления водоснабжения, канализации и очистки сточных вод «Нижнекамскнефтехима» Сергей Бояркин.

Технология биофильтрации в мире известна, но в России ее используют редко, а в Татарстане применяют на ПАО «Нижнекамскнефтехим»



На всю модернизацию БОС «Нижнекамскнефтехим» за несколько лет выделил более трех млрд рублей

Новые здания для биологических очистных сооружений строят рядом, благодаря этому во время модернизации БОС продолжают работать. Сейчас на площадке завершается строительство, а в начале 2019 года планируют приступить к пуско-наладочным работам.

— После запуска модернизированной системы очистки на нее переключатся все трубопроводы, а старая схема будет демонтирована. Новая система будет полностью герметична, и цепь очистки удлинится за счет новых узлов, что напрямую скажется на качестве очистки сточных вод. Уменьшатся вредные выбросы в атмосферу, отдувка легколетучих газов будет происходить уже на начальной стадии, что является важным нововведением раньше этого не было. Кроме этого, будут установлены ловушки для полимеров — рассказал начальник цеха № 3406 управления водоснабжения, канализации и очистки сточных вод «Нижнекамскнефтехима» Михаил Романов.

Новые здания для биологических очистных сооружений строят рядом, благодаря этому во время модернизации БОС продолжают работать



Второй этап реконструкции БОС позволит решить проблему неприятных запахов, за счет современной очистки промышленных стоков, которые поступают на очистные сооружения по химзагрязненному коллектору (ХЗК).

Поступая на очистные сооружения стоки из разных коллекторов химзагрязненного и хозбытового проходят предварительную, предусмотренную только для этого стока технологию очистки, а затем после данного этапа, происходит смешение стоков и дальнейшая их переработка.

В этом году 1,7 млрд рублей «Нижнекамскнефтехим» выделил на строительство дополнительного химзагрязненного коллектора и 1 млрд рублей на реализацию второго этапа БОС. Вся модернизация биологических очистных сооружений обошлась «Нижнекамскнефтехиму» более трех млрд рублей.

Однако, открытым остается вопрос ликвидации неприятных запахов от городских коммунальных стоков, поступающих на БОС по хозбытовому коллектору (ХБК). Технология очистки стоков, поступающих по нему предусмотрена для бытовых стоков, без учета химических включений. Дело в том, что сегодня сточные воды в хозбытовой коллектор сбрасывают автозаправочные станции, автомойки, гаражные кооперативы, автосервисы, химчистки, которых в Нижнекамске становятся все больше, а их состав далек от бытового, он уже практически сравнялся по составу с промышленным стоком. Свой вклад в это вносят также более 100 организаций и предприятий, которые располагаются в поселке Строителей и в районе БСИ. Вид их деятельности не проверен и не учтен надзорными органами. Все они не имеют своих локальных очистных сооружений, где бы стоки доводились до требуемых норм для сброса на БОС. В таком виде они и приходят на очистные сооружения на узел очистки хозбытовых стоков, отсюда и проблема неприятных запахов. Остается надеяться, что надзорные органы и администрация Нижнекамска наведут порядок в работе с предприятиями, расположенными в городе, на территории БСИ, в поселке Строителей, а глава администрации НМР Айдар Метшин выполнит обещание, данное на пресс-конференции 21 декабря по ликвидации в городе неприятных запахов.

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