Список персон

Жаворонков Владимир Владимирович

Гос. ведомства, Медицина, Муниципальная власть
Жаворонков Владимир Владимирович
Фото: realnoevremya.ru/

Общая информация

Родился 9 мая 1985 года.

Образование

2008 г. окончил Казанский государственный медицинский университет.

Трудовая деятельность

2005-2006 гг. — младший медбрат, Городская клиническая больница №6 г. Казани.
2010-2011 гг. — врач-хирург, внешний совместитель Республиканского клинического онкологического диспансера РТ.
2011-2015 гг. — врач-эндоскопист эндоскопического отделения Республиканского клинического онкологического диспансера.
2015-2016 гг. — заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения, врач-рентгенолог Республиканского клинического онкологического диспансера.
2016-2019 гг. — заместитель главного врача по организационно-методической ра­боте Республиканского клинического онкологического диспансера. Главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Республики Татарстан

С ноября 2019 г. — заместитель министра здравоохранения РТ — начальник управления здравоохранения по городу Казани.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420015, ул. Горького, 14
  • Телефон: (843) 238-15-44
  • Email: Vladimir.Zhavoronkov@tatar.ru

Дата последнего обновления: 05.10.2020

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