Жаворонков Владимир Владимирович
Общая информация
Родился 9 мая 1985 года.
Образование
2008 г. окончил Казанский государственный медицинский университет.
Трудовая деятельность
2005-2006 гг. — младший медбрат, Городская клиническая больница №6 г. Казани.
2010-2011 гг. — врач-хирург, внешний совместитель Республиканского клинического онкологического диспансера РТ.
2011-2015 гг. — врач-эндоскопист эндоскопического отделения Республиканского клинического онкологического диспансера.
2015-2016 гг. — заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения, врач-рентгенолог Республиканского клинического онкологического диспансера.
2016-2019 гг. — заместитель главного врача по организационно-методической работе Республиканского клинического онкологического диспансера. Главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Республики Татарстан
С ноября 2019 г. — заместитель министра здравоохранения РТ — начальник управления здравоохранения по городу Казани.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420015, ул. Горького, 14
- Телефон: (843) 238-15-44
- Email: Vladimir.Zhavoronkov@tatar.ru
Дата последнего обновления: 05.10.2020