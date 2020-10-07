Главное о коронавирусе на 7 октября: врачам Татарстана доплатят, Билл Гейтс оценил российскую вакцину

Фото: Максим Платонов

Закрыли на 10 суток за персонал без масок



За последние сутки в Татарстане подтвердились 28 новых случаев коронавируса, из них один— завозной, 27 — контактных. Пять человек госпитализированы, 23 лечатся дома.



Всего на 7 октября в Татарстане зарегистрировано 7 417 случаев COVID-19.



Выздоровели за весь период 6 318 человек, в том числе 20 за минувшие сутки. Умер 81 человек.

В Казани из-за ажиотажного спроса подорожали градусники.

Татарстан дополнительно получит 191,9 млн рублей на выплаты врачам, лечащим пациентов с коронавирусом. Всего правительство РФ выделило из резервных фондов 11,2 млрд рублей на стимулирующие выплаты медицинским работникам.

Депутат Госдумы от Татарстана Олег Морозов сделал прививку от коронавируса

В Казани судебные приставы приостановили работу продуктового магазина по улице Чистопольской из-за нарушения масочного режима. Магазин закрыли на 10 суток.

Городская больница №5 в Челнах с 7 октября открывается для пациентов с коронавирусом. Замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков анонсировал сегодняшнее открытие горбольницы в качестве превентивной меры для возможности оказания помощи в полном объеме в случае всплеска заболеваемости коронавирусом.



Хирург из Нижнекамска Альберт Арсланов, работающий в «ковид»-госпитале, рассказал, как отличить коронавирус от обычного ОРВИ. По его словам, при коронавирусе нет насморка: «Наших пациентов доставляют в госпиталь с кашлем, температурой, которая не спадает несколько дней, но насморка ни у кого из них нет».

Заместитель министра здравоохранения РТ — начальник управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков заявил, что компьютерная томография не является исследованием на выявление коронавируса, и попросил не «атаковать» центры КТ.



Руководитель Управления Роспотребнадзора по Татарстану Марина Патяшина заявила, что темп ежедневного прироста новых случаев коронавируса в Татарстане в 0,4% не означает, что в будут введены новые ограничительные меры.

Фото Максима Платонова

Три четверти россиян боятся коронавируса



За последние сутки в России выявлено 11 115 новых случаев коронавируса, выздоровели 6 699 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 1 248 619 человек, а выздоровевших — до 995 275 человек.



Зафиксировано 202 смерти. За весь период в России от коронавируса умерли 21 865 человек.



В России на сегодняшний день проведено более 48,7 млн тестов на коронавирус, в том числе 371 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 237,3 тыс. человек.

Глава ФАС Игорь Артемьев заявил, что стоимость российской вакцины от COVID-19 не будет превышать 1 тыс. рублей за одну дозу, в дальнейшем цена будет снижаться.

Вторая российская вакцина от коронавируса, созданная институтом «Вектор», в скором времени получит лицензию. Появится и третья вакцина, уверен президент РФ Владимир Путин.

В России 15% жителей очень боятся заразиться коронавирусом. Еще 59% выразили свое опасение в той или иной мере. «В общей сложности три четверти (74%) испытывают страх», — сказал гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров.

Фото Максима Платонова

Владельцу сети отелей «Регина» Михаилу Скоблионку под угрозой суда удалось договориться об оплате долга Госкомитета по туризму Республики Татарстан. Бизнесмену полагается почти 1,7 млн рублей за размещение на двухнедельную изоляцию по COVID-19 туристов, прибывавших полгода назад из-за рубежа.

Заведующая терапевтическим отделением израильской больницы Шамир Асаф А Рофе, врач-инфекционист Галина Гольцман рассказала, что пациентам, заболевшим коронавирусной инфекцией COVID-19, следует следить за уровнем насыщения крови кислородом даже при отсутствии тяжелых симптомов, чтобы не пропустить признаки тяжелого развития болезни. По ее словам, если сатурация упала ниже 94%, то даже при нормальном самочувствии необходимо ехать в больницу.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российская вакцина от коронавируса может спасти какое-то количество жизней граждан Украины, но вопрос ее поставок зависит от позиции украинского руководства.

Главный врач медицинского центра «Лидер медицины», врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков считает, что рост числа случаев заражения коронавирусной инфекцией в России будет фиксироваться еще две-три недели. Затем ожидается стабилизация ситуации. Спад заболеваемости продлится до конца января.

Фото mos.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге сообщил, что власти столицы на фоне роста заболеваемости коронавирусом вводят новые ограничительные меры, в том числе приостанавливают действие социальных карт пенсионеров и школьников.

Путин заявил, что угроза коронавируса в России еще не отступила, но страна готова к любому развитию событий.

Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что вторая волна коронавируса в России может стать более интенсивной, однако система здравоохранения к этому готова.

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова считает, что в России могут лечить COVID-19 по примеру президента США Дональда Трампа. По ее словам, в России есть часть препаратов, которыми лечили американского президента от коронавируса, а для производства наиболее сложного средства есть технологические возможности, но относительно дешевыми они станут примерно через 10 лет.

Заместитель руководителя Роспотребнадзора Елена Ежлова сообщила, что максимальный показатель коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции выявлен у дошкольников и детей раннего школьного возраста, он составил до 71%.

Фото kremlin.ru

Путин рассказал, что несколько его родственников, а также ряд людей из близкого окружения сделали прививку от коронавируса.

У двух членов Совета Федерации обнаружили коронавирус. Об этом рассказал председатель комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко. Тесты были сданы накануне пленарного заседания палаты. Кто именно подхватил вирус, не сообщается.

На портале госуслуг запустили сервис электронных больничных листов. Информация будет поступать на портал из Фонда социального страхования РФ.

Неэффективная маска

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 35 813 384 человека, 1 049 843 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (7 501 769). На второй строчке — Индия (6 757 131), на третьей — Бразилия (4 969 141). Россия на четвертом месте (1 231 277), на пятом — Колумбия (869 808).



Больше всего смертей зафиксировано в США (210 909). За ними следуют Бразилия (147 494), Индия (104 555), Мексика (82 348) и Великобритания (42 535).

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс назвал «научно обоснованным» подход Москвы и Пекина к разработке вакцины от коронавируса. Бизнесмен признал, что российская и шесть китайских платформ сходны с алгоритмами, по которым работают на Западе, «но западные компании впереди в проведении третьих фаз испытаний».

Великобритания выделит Украине 5 млн евро для оказания помощи общинам на востоке страны. Британское Министерство иностранных дел сообщило о выделении Лондоном 600 тысяч евро на поддержку миссии ОБСЕ, работающей на востоке Украины. Президент Украины Владимир Зеленский 7—8 октября посетит с официальным визитом Великобританию.

Фото vk.com/vladimir_zelenskiy95

Эксперты считают, что медицинская маска может быть менее эффективной осенью, когда выпадает много осадков. По словам бывшего представителя программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе с раком Кэрол Сикоры, из-за влаги маски становятся пористыми, в связи с чем все виды масок уязвимы в сырую погоду. Профессор генетической эпидемиологии Тим Спектор порекомендовал чаще менять маски осенью и следить, чтобы они были сухими.

В «Инстаграме» стал вирусным ролик с дракой на борту самолета из-за маски, который сняла Райли Лэнсфорд. По ее словам, один из пассажиров отказался носить маску на борту самолета. Стюардесса пыталась его урезонить, затем вмешался другой пассажир. В итоге пассажир без маски покинул борт, а его оппоненту все же разрешили путешествовать.

Американские ученые установили новый симптом коронавируса COVID-19, который встречается у многих зараженных. Игорь Коральник, возглавляющий отделение нейроинфекционных заболеваний и глобальной неврологии Северо-западного мемориального госпиталя в Чикаго и являющийся одним из авторов исследования, сообщил, что у 8 из 10 пациентов с коронавирусом наблюдаются различные неврологические симптомы. Один из них — энцефалопатия. Это заболевание головного мозга, вызывающее изменения в его ткани, что в свою очередь приводит к нарушению мозговых функций.

Маргарита Головатенко