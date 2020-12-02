В Минздраве Татарстана посоветовали педагогам переодеваться после работы в качестве профилактической меры

Заместитель министра здравоохранения РТ — начальник управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков обозначил еще одну меру предосторожности для учителей — они могут менять одежду, в которой работали в течение дня.



Жаворонков сообщил, что данная мера может выглядеть излишеством, и тем не менее стоит рассмотреть этот вопрос, поскольку «форма, в которой они работают, если она является той же, в которой они приходят домой, то это риски», — ответил он на вопрос на пресс-конференции.

«Если вы меня спрашиваете про какие-то рекомендации или советы, если какие-то рисковые зоны нам надо с вами найти, вот, пожалуй, одни из основных», — добавил Жаворонков.

Фото: realnoevremya.ru

Еще он напомнил о соблюдении таких «стандартизированных» мер, как масочный режим и социальная дистанция — насколько это возможно в режиме работы педагога.

Напомним, в Татарстане по состоянию на 2 декабря выявили с начала года 206 случаев COVID-19 в образовательных учреждениях среди школьников, студентов и педагогов.

Маргарита Головатенко